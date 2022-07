Sliter du med å huske ting som skjedde for noen år siden? Tenk å skulle huske over 100 år tilbake i tid. Det må nemlig Norges antatt eldste, om han skal minnes barndommen.

KVAM (VG) Vidar Eide har overlevd to verdenskriger, spanskesyken og coronapandemien. Nå er han vitne til enda en ny krig i Europa.

3. juli 1914 kommer Vidar Eide til verden, i et hus i Tørvikbygd i Hardanger.

På samme tid pågår den såkalte julikrisen ute i Europa. Første verdenskrig bryter ut når Vidar er tre og en halv uke gammel.

108 år senere trasker han rundt i det samme gamle huset på gården i Tørvikbygd.

– Jeg har bodd her hele livet. Det har nå vært opp og ned, sier Vidar fra godstolen i stuen.

I starten av juli feiret han sin 108. bursdag med venner og familie i bygda. Det var NRK som omtalte den gjeve feiringen først.

Vidar er i dag en av Norges eldste, og ifølge Wikipedias oversikt, som viser til medieomtale, skal han være den aller eldste.

Info Forventet levealder i Norge Forventet levealder speiler dødeligheten i en befolkning, og er en viktig pekepinn på hvordan det står til med folkehelsen i et land eller en kommune.

I 2020 var forventet levealder 84,9 år for kvinner og 81,5 år for menn.

De siste 30 årene er forskjellen på menn og kvinners levealder halvert.

Forventet levealder har økt mer eller mindre kontinuerlig de siste 170 årene, bare avbrutt av verdenskriger og spanskesyken i 1918.

I perioden etter 1960 har Norge gått fra å ha verdens høyeste levealder til å havne et stykke ned på verdensrankingen. Utviklingen virker noe mer gunstig de siste 10–15 årene. Kilde: Folkehelseinstituttet og SSB Vis mer

Utenom store bursdagsfeiringer, er tilværelsen stille og rolig.

– Dagene her hjemme er ganske like for meg.

Vidar setter seg godt til rette i stolen. Ved siden av ligger en stabel med de siste verkene – skoskjeer.

Små nøyaktige prikker brennes inn i treverket. – Jeg har det bedre enn jeg kunne ventet med alderen. Skoskjeene til Vidar er populære i bygda, så lageret må stadig fylles på. – Det har blitt noen kvelder, sier 108-åringen.

Vidar har vært melkebonde hele livet, men alltid vært glad i håndverksarbeid.

Rundt han er veggene fylt med historie. Gamle skåler han har laget selv, trebokser han har snekret og bilder av familie helt tilbake til 1800-tallet. Borte på kjøkkenbenken står dagens middagsrester med potet og brun saus.

Vidar hviler øynene på et av bildene på veggen mens han prøver å komme på et minne fra barndommen.

– Jeg husker vi hadde noen slektninger som var på besøk og ville fotografere meg. Da løp jeg av gårde og gjemte meg bak pipesteinen. Men jeg tror ikke jeg var så rampete ellers.

Info Norges eldste * 102 personer i Norge er over 105 år * 26 av dem er menn, 76 er kvinner * SSB statistikk skiller ikke på alder over 105 år. Kilde: SSB Vis mer

Vidar hadde sine første leveår under første verdenskrig. Da han var fire, kom spanskesyken til Norge, og noen måneder før Vidar skulle fylle 26, invaderte tyskerne landet.

I 2020 skulle Vidar oppleve sin andre pandemi, som 106-åring.

– Jeg kan ikke si jeg har vært redd. Jeg har ikke hatt corona, så vidt jeg vet. Vaksinert er jeg òg.

24. februar i år invaderte Russland Ukraina. Vidar hadde aldri trodd han skulle oppleve krig i Europa igjen.

– Jeg håpet å slippe det. Man skulle jo tro at ikke det var nødvendig.

Vidar reiser seg rolig fra stolen, og støtter seg på en krykke i hver hånd på vei gjennom det gamle huset.

– Jeg er så dårlig til beins. To av de nyeste skoskjeene plasseres bak i kurven. De skal med ut på runden. Han svinger innom kuene for å se til at de har det bra.

Vidar suser videre bortover den humpete gårdsplassen, og manøvrer den lille elektriske bilen lekende lett.

– Hei! Vi skal bare hente noen skoskjeer, vi.

Barnebarnet Solgunn Eide Kvammen (37) parkerer bilen ved siden av huset. Hun spretter ut sammen med sønnen, i retning gangen med den store haugen av skoskjeer.

– De selger dem borte på et gartneri her, og nå var det helt tomt, sier Eide Kvammen.

– Ta bunker på ti og ti, roper hun inn til sønnen.

Vidar gasser på i bakken mens han passerer henne.

– Bilen kjøpte han selv, for det tok for lang tid å vente. Da tok han saken i egne hender. Etter at han brakk lårhalsen, følte han seg så isolert, så skaffet han seg den, sier hun, og ser med stolte øyne etter bestefaren, som allerede er på vei opp mot verkstedet.

Her har han tilbragt utallige timer. Det har det blitt mange trebåter av.

– Besten er alltid i aktivitet. Røyker ikke, drikker ikke. Det er en sunn livsstil – nøkternhet, måtehold og hardt arbeid. Han har jobbet knallhardt hele livet, sier Eide Kvammen.

En periode lagde bestefaren mye skåler, før det gikk over til trebokser. Så tok det av med skoskjeer.

– Ta en bunke til, du! roper hun til sønnen igjen.

Eide Kvammen tror bestefarens humor har vært viktig for et langt liv.

– Så må det være gode gener da. Jeg håper på det. I tillegg er han veldig glad i å lese, og er samfunnsengasjert. Det er nok med på å holde han oppe. Så er han jo sta, og du må være sta for å bli 108.

Inne i Vidars eget lille biblioteket, med hyller han har snekret selv, peker han opp mot et bind av bøker.

– De fikk jeg i bryllupsgave.

På hyllen ved siden av står et titalls bøker om andre verdenskrig. Mens på aller øverste hylle står noen utslitte bøker, med permer som nærmest har smuldret opp.

– Bøker skal ikke brennes, de skal tas vare på. Jeg har gitt bort masse bøker til barna til jul, det er veldig greit å gi.

– Noen er bra, og andre er ikke så bra. Men det er jo et langt liv å lese på. Vidar synes det er vanskelig å si hva som gir et langt og godt liv. – Eneste sikre svaret jeg har, er å vente. – Det finnes ingen snarvei.

