TO SKUTT: Natt til onsdag 25. august ble to menn, en i slutten av tenårene og en i 20-årene, skutt på Trosterud i Oslo.

Mann pågrepet for skytingen på Trosterud

En mann er pågrepet etter at to personer ble skutt i et boligområde på Trosterud i Oslo i slutten av august.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det melder Dagbladet.

Det var natt til onsdag 25. august at to menn, en i slutten av tenårene og en i 20-årene, ble skutt i et boligområde på Trosterud. Begge de to fornærmede mennene ble fraktet til sykehus med alvorlige skader.

Pågripelsen fant ifølge Metlid sted torsdag morgen, og hun sier til Dagbladet at hun ikke ønsker å gå ut med mer informasjon nå av hensyn til etterforskningen.

– Det er en godt voksen mann. Han ble pågrepet i en leilighet i Oslo i dag, sier Grethe Lien Metlid, leder for felles enhet for etterforskning og etterretning i Oslo politidistrikt til avisen.

RYKKET UT: Politi på stedet etter at to menn er funnet skutt på Trosterud i Oslo.

Pågrep annen mann

En annen mann ble en uke etter skytingen pågrepet og siktet for drapsforsøk, men etter to dager i varetekt, ble han løslatt.

Politiet opplyste da at de etter grundige vurderinger hadde kommet frem til at mistanken mot denne mannen var svekket, og at det derfor ikke var grunnlag for å begjære ham fengslet.

Mannen som nå er pågrepet skal ikke være den samme mannen, og det er foreløpig uklart om siktelsen mot denne mannen opprettholdes.

Knyttes ikke til kriminelle miljøer

I begynnelsen av september holdt Oslo-politiet pressekonferanse i kjølvannet av flere skyteepisoder i hovedstaden i august. Totalt fem menn ble forrige måned skutt ved tre ulike anledninger.

Metlid opplyste da at de ikke så noen sammenheng mellom de tre skyteepisodene, og at de på daværende tidspunkt ikke knytte skytingen på Trosterud til noen spesielle kriminelle miljøer eller konflikter, og at de holdt alle muligheter åpne.

– Dette er en skyting ute som finner sted midt i et boligområde, og er en svært høyt prioritert sak. Dette er en sak vi ikke knytter til konflikter eller kriminelle miljøer, uttalte hun da.