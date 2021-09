Fikk telefon fra akuttmottaket om at sønnen var død - var en feil

I én time trodde familien at sønnen deres var død. Nå beklager sykehuset.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

Sørlandet sykehus kontaktet feil pårørende etter MC-ulykken på E18 hvor en mann i 30-årene mistet livet for tre uker siden. Det melder Fædrelandsvennen.

Lørdag 4.september omkom en mann i 30-årene i en singelulykke med motorsykkel.

Da mannens pårørende skulle varsles, ble familien til mannen som opprinnelig eide motorsykkelen kontaktet i forbindelse med dødsfallet.

Det viste seg derimot at sykkelen var stjålet.

Det tok nesten én time før familien fant ut av at sykehuset hadde gjort en feil da de skulle identifisere den omkomne.

Da ringte sønnen, som er i 20-årene, skriver NRK.

– Vi beklager sterkt den belastningen dette har vært for familien detgjelder. Dette skulle ikke ha skjedd og vi jobber nå for å identifiseretiltak for å hindre at det skjer igjen, skriver fagdirektør ved Sørlandetsykehus, Susanne Hernes, i en epost til Fædrelandsvennen.