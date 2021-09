STENGT: Remy-André Ivarson (35) fastslår som han fryktet at de to eneste elsparkesyklene han fant på Helsfyr T-banestasjon er stengt for bruk. Der med må han ut på vandring.

Uenig i Oslo-regulering: − Elsparkesyklene har blitt utilgjengelige

Remy-André Ivarson (35) opplevde økt livskvalitet da han begynte å bruke elsparkesykkel. Han er kritisk til den nye reguleringen i Oslo.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er leit at elsparkesykler blir utilgjengelig for mange fordi folk har parkert som idioter. Jeg tar alltid bilde når jeg parkerer. Hvis det skjer noe, har jeg da bevis på at jeg parkerer forsvarlig, sier Remy-André Ivarson.

Han møter VG på Helsfyr T-banestasjon lørdag formiddag for å illustrere hvordan hverdagen har endret seg etter at Oslo kommune strammet inn regelverket og nå bare tillater 8 000 elsparkesykler – mot om lag 25 000 i sommer.

Fredag 10. september tapte elsparkesykkelselskapene Tier, Voi og Ryde et søksmål mot Oslo kommune. De må dermed redusere antallet sparkesykler til 667 hver etter at de tok maksgrensen for antall elsparkesykler til retten.

Dette påvirker faste elsparkesykkelbrukere som Ivarson fordi det har blitt langt vanskeligere å finne ledige sykler.

ELSPARKESYKKELFAN: Remy-André Ivarson (35) har fått et nytt og friere liv etter at han begynte å bruke elsparkesykkel.

Lei av å være på elsparkesykkeljakt

Remy-André Ivarson illustrerer ved å ta med VG på elsparkesykkeljakt. Selv har han apper til fire ulike elsparkesykkelaktører, men har Voi som sin foretrukne aktør.

– Jeg bruker nesten alltid Voi. Hos dem får jeg poeng og jeg vant Voi-hjelmen min i en konkurranse Ung i Trafikken hadde på sosiale medier, forteller han og trekker frem mobilen for å finne nærmeste elsparkesykkel.

Bak ham står to sykler fra Ryde, men en kjapp sjekk fører ikke Ivarson nærmere målet.

– De er skrudd av begge to, fastslår han.

PÅ SPORET: Remy-André Ivarson finner ut at nærmeste ledige elsparkesykkel står 10 minutters gangtur unna i Grenseveien.

Dermed legger den ufaglærte møbelsnekkeren ut på jakt utenfor T-baneområdet. Nærmeste sykkel viser seg å være om lag 10 minutters gåtur unna i Grenseveien, rett nedenfor spisestedet Folkets kebab.

– Dette har jeg ikke tid til på hverdager! fastslår Ivarson, som er uføretrygdet, men de siste 15 årene har jobbet deltid fem dager i uken for en Varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA-bedrift).

– Hva gjør du da?

– Leter etter en elsparkesykkel i tre-fire minutter. Har jeg ikke funnet en da, tar jeg bussen det siste strekket til jobb i stedet.

PÅ SPORET: Hverdager har ikke Remy-André Ivarson tid til å legge ut på omfattende letetokt. Lørdag 11. september gjør han det for å vise VG konsekvensen av elsparkesykkelreguleringen i Oslo.

Økt livskvalitet og anbudsønske

Pandemien, busstreiken i fjor og en reparasjonsmoden Aprilia SR 50 R-moped ved navn «Lille Rød» fikk Ivarson til å bli ihuga elsparkesyklist. Han stråler når han forteller om livsendringen etter elsparkesykkeldebuten, som han mener har påvirket ham positivt mentalt og gjort ham lykkeligere.

– Gleden jeg føler over frisk luft er den største forskjellen fra tidligere. Det er deilig å få litt vind og regn i ansiktet på vei til jobb, sier Ivarson.

– Under pandemien var det ypperlig å bruke elsparkesykkel for å slippe buss. Nå er jeg fullvaksinert, men jeg har fortsatt å bruke sykkel.

– Hva reagerer du på med den nye ordningen?

– Jeg vil at politikerne skal ta bort innstramningene og legge elsparkesyklene ut på anbud.

– Vil du ha tilbake 25 000 elsparkesykler i Oslo?

– Nei, ikke så mange, men i hvert fall 8 000 slik det er bestemt nå. Jeg reagerer ikke på antallet, men på antall aktører. Det blir enda mer kaos nå som det skal komme enda flere aktører.

– Hva er ditt budskap til politikerne?

– Jeg vil ha anbud. Problemet nå er at det blir for mange aktører i markedet. Da må vi elsparkesyklister ha flere apper og ofte er det ikke sykler å oppdrive. Én til to aktører hadde holdt i Oslo, med fordelingen 4000 elsparkesykler på hver aktør, mener Ivarson.

GoPro eller elsparkesykkel

35-åringen ønsker seg også en økt radius på kjøresonen.

– Hjemme hos meg på Lindeberg i Groruddalen er både parkering og kjøring med elsparkesykkel forbudt.

Drømmen er å få råd til en egen elsparkesykkel. Det har kompisen, og nå nærmer Ivarson seg målet.

– Det står mellom et GoPro-kamera og elsparkesykkel. Et vanskelig valg. Jeg skal tenke på det til i morgen når jeg skal møte mamma. Jeg får forskudd fra mamma i bursdagsgave og legger ut resten selv.

– Vet du hva du vil velge?

– Nei, men det blir nok elsparkesykkel. Jeg har sett meg ut en fra Bydue. Den koster 9490 kroner, men jeg kommer til å kjøpe den innen bursdagen min 18. november. Da fyller jeg 36.

FREMME! Remy-André Ivarson oppdager elsparkesykkelen som skal være mulig å låse opp.

Uavhengig av når drømmen oppnås, er Ivarson opptatt av å få frem én ting:

– Jeg er opptatt av å følge reglene. Jeg bruker alltid hjelm, så sant jeg ikke på ferie. Da jeg var i Trondheim i sommer, synes jeg ikke det var poeng i å ta med hjelmen. Men jeg kjørte bare elsparkesykkel der én gang, understreker han.

– Jeg vet skadepotensialet og hvor farlig elsparkesykler kan være. Særlig når man kjører over kanter må man beregne nøye og vurdere om man skal kjøre sakte over kanten eller heller hoppe av og gå til fots.

– Hvilken betydning har elsparkesykkelen for deg?

– Jeg er mye mer ute nå enn før. Kan ta meg en tur ut i helgen for å kjøre rundt. Det har skjedd tre ganger i år at jeg har tatt banen til sentrum for å leie en elsparkesykkel og kjøre en lengre runde.

FANT FRIHETEN: Remy-André Ivarson kan endelig kjøre av gårde.

Glad på vegne av sønnen

Mamma Ann Kristin Eriksdotter (53) bekrefter på telefon til VG at det blir sponsing av elsparkesykkel til sønnen.

– Remy-André har klare meninger og jeg synes det er fint at han står opp for dem. Som mor har jeg sett hvordan han har blitt mer aktiv etter at han begynte å bruke elsparkesykkel. Han synes det er morsomt å kjøre rundt og oppsøker nye steder, sier Ann Kristin Eriksdotter.

– Frihet er viktig for Remy. Han viser en veldig glede over elsparkesyklene. Dessverre er det sånn at noen få ødelegger for så mange. Etter at «Lille Rød», mopeden hans, først fikk slitasjeskade og så ble utsatt for hærverk i garasjen, ble det enda viktigere for ham å ha elsparkesykkelen.

Selv jobber Eriksdotter i kollektivtrafikken i Ruter, forteller hun.

– Vi i Ruter ønsker at det skal gjøres tilgjengelig for elsparkesykler.

–Bruker du selv elsparkesykkel?

– Nei, jeg har bare prøvd det én gang fordi jeg har en skade i en fot. Men vi har det på jobben for å komme oss rundt.

Voi: – Reduksjonen vil ramme mange

Norgessjef Christina Moe Gjerde i Voi skriver i et e-postintervju med VG at selskapet er uenig i Tingrettens beslutning.

– Reduksjonen vil ramme mange, og den vil ramme bredt. I Oslo har vi passert 10 millioner turer, og 500 000 unike brukere. Blant disse finner vi kvinner som kommer seg trygt hjem fra byen i helgene, helsepersonell som kommer seg til og fra jobb når annen kollektivtrafikk ikke går, og de som har valgt å bytte ut bilen med et mer miljøvennlig tilbud på kortere turer, skriver Gjerde.

Ifølge Voi-sjefen har om lag 70 prosent av Oslos innbyggere brukt en Voi siden oppstarten i Oslo, og selskapets elsparkesykler erstattet 1,5 millioner kjøreturer.

– Byrådet i Oslo har en uttalt satsing på «Bilfritt byliv». Områdene i sentrum hvor de ønsker mindre biltrafikk sammenfaller godt med områdene av byen hvor vi ser at våre elsparkesykler brukes mest. Da synes vi det er merkelig av kommunen å innføre en regulering av vårt tilbud som potensielt kan føre til en økning av biltrafikken i disse områdene, skriver Gjerde.

– Hvor mange av de store aktørene mister Oslo?

– Dette er et spørsmål det er vanskelig å svare på, men vi vet hva som skjedde i Madrid da de forsøkte tilsvarende løsning med begrensning av antall elsparkesykler og ikke antall aktører. Madrid ga tillatelse for inntil 8600 elsparkesykler i byen, og hele 18 selskaper fikk lov til å drive. Av disse var det kun fem som satte i gang, syv trakk seg etter kort tid, og kun seks var igjen til slutt. Det er ikke usannsynlig at vi kan få tilsvarende effekter i Oslo, avslutter Gjerde.