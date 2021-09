LUFTIG: Her kommer vindeltrappen ned i den store stuen som maleren og grafikeren Ingolf Holme også brukte som atelier. Se flere bilder i galleriet lenger ned.

Selger Fehn-villa i Holmsbu

Villa Holme, den siste privatboligen som Norges mest anerkjente arkitekt Sverre Fehn tegnet, legges ut for salg.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Fehnomenet ligger i Holmsbu i Asker kommune og sto ferdig i 1997, og er en av kun 13 eneboliger som Sverre Fehn sto bak.

– Det er ikke med lett hjerte vi gjør dette, men vi begynner å dra litt på årene og vil komme oss nærmere barn og barnebarn, forteller selger Rune Drægni (66) som eier det spesielle huset sammen med kona Kirsten (65).

Den luftige eneboligen på 179 kvadratmeter primærrom kjøpte de på impuls i påsken 2016. Huset ble bygget til Fehns venn igjennom mange år, maler og grafiker Ingolf Holme, og ekteparet kjøpte det av Holmes enke.

Sverre Fehn (1924–2009) * Sverre Fehn er Norges mest anerkjente arkitekt, nasjonalt og internasjonalt. Han var professor ved Arkitekthøgskolen i Oslo fra 1971 til 1994. * Fehn bygget Norges paviljong på verdensutstillingen i Brussel i 1958 og Nordens permanente paviljong ved Biennalen i Venezia i 1958–1962. * Fehn tegnet også ombygging av Colosseum kino i Oslo 1963 * Fehn mottok en rekke priser og utmerkelser, blant annet Treprisen (1973), Houens fonds diplom for Hedmarksmuseet (1975), Villa Schreiner (1991) og Norsk bremuseum (1994), Statens Byggeskikkpris 1996 for Aukrustsenteret, Jacob-prisen (1993) og den franske Prix Académie d'architecture (1993). I 1997 ble han tildelt «arkitekturens nobelpris», Pritzker-prisen. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

– Dette huset er som en gammel veteranbil, du må kose deg veldig med det. Det er bygget mot et fjell, og tanken var at kunstneren skulle bruke deler av stuen som atelier. Hele huset er på en måte bygget inn som en borg, sier Rune.

For ham og Kirsten er det viktig at de nye eierne tar vare på huset i Fehns ånd. Det betyr ikke å smelle opp lettvegger eller kline hvitmaling over den japanske koto-finéren og glaserte mursteinen som rommene er kledd med.

forrige

















fullskjerm neste 1 av 10 Foto: Bjørnar Solberg/Isnitt

Møbler på kjøpet

Huset har blant annet to store soverom, et innebygget atrium og store vinduer som slipper naturen og lyset inn.

Rune forteller at alle møbler og inventar er originale og tegnet av Sverre Fehn, og de fleste detaljene er også valgt av ham. Det betyr at lærsofaen og lærstolene i stuen samt senger og en rekke lamper følger med på kjøpet.

– Du slipper å gå på Bohus, humrer Rune.

– Og prislappen?

– Vi har vel sagt at vi i hvert fall ikke aksepterer noe under 10 millioner.

Selv ga ekteparet, som venter på en leilighet som er under bygging på Bekkestua, 5.350.000 kroner for Villa Holme i 2016.

– Ikke et vanlig hus

De har også laget et skriv som skal legges ved salgsoppgaven:

– Villa Holme er et spesielt hus og er like mye en livstil som en bolig. Villa Holme er ikke et vanlig hus, skriver skriver selgerne.

Selv har ekteparet åpnet huset sitt for arkitekter, studenter og andre interesserte i de fem årene de har bodd der. Og det har vært holdt konserter, vernissager og foredrag i den luftige stuen hvor det er 6 meter under taket. Den som kjøper huset må regne med å få telefoner og besøk fra interesserte fra hele verden.

– Det er jo et galskapens hus. Ingen andre hadde funnet på dette, mener Rune om den spenstige arkitekturen som han omtaler som «poetisk.»

Ikke ofte for salg

Eiendomsmegler Elisabeth Hjertenes hos Nordvik solgte i fjor en annen Fehn-tegnet bolig - Villa Skagestad på Kjelsås i Oslo.

– Det er spesielle eiendommer, de er ikke for hvermansen. Jeg vil tippe at når det har vært solgt tre stykker på relativt kort tid, er det lenge til det kommer en ny Fehn-bolig til salgs, sier hun til VG.

Det var i i 2017 at en annen Fehn-villa i Oslo ble lagt ut for salg.

Hjertenes sier det var utrolig stor interesse for Villa Skagestad.

– Vi valgte å kjøre åpne visninger og hadde godt over 100 kohorter på visningene. Vi hadde to budgivere, og den ble solgt godt over prisantydning.

Prisantydningen på Villa Skagestad var 19,8 millioner og den gikk for 21.

Carl Fredrik Solli, daglig leder Privatmegleren Asker, er den som skal selge Rune og Kirstens hus i Holmsbu.

– Det er min første Fehn-villa. De kommer ikke så ofte på markedet, sier Solli og legger til at de fleste som kjøper en bolig tegnet av den anerkjente arkitekten gjerne bor der til de blir båret ut, mens denne sist ble omsatt i 2016.

– Jeg venter nok at det blir mange mennesker som kommer for å se, så får vi se hvor mange kjøpere det blir.