OVERVÅKNINGSBILDE: Politiet har frigitt dette bildet av Espen Andersen Bråthen inne på Coop Extra i Kongsberg.

Kongsberg-rettssaken: Bråthen ønsker ikke å forklare seg mer

BUSKERUD TINGRETT (VG) Onsdag var første gang Espen Andersen Bråthens forklaring om angrepet i Kongsberg ble kjent. Nå ønsker han ikke å forklare seg mer.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Torsdag fortsetter rettssaken mot Espen Andersen Bråthen (38) i Buskerud tingrett.

Onsdag var første gang offentligheten fikk høre Espen Andersen Bråthens forklaring om angrepet i Kongsberg onsdag 13. oktober i fjor. Han avbrøt imidlertid sin forklaring før rettsdagen var over.

Da Bråthen kom inn i retten torsdag, ble det klart at han ikke ønsker å fortsette sin forklaring.

– Det betyr at du ikke ønsker å svare på spørsmål fra aktor? lurer dommeren.

– Ja.

Bråthens forsvarer sier han har spørsmål han ønsker å stille til Bråthen.

– Ønsker du å forklare deg rundt ting? spør dommeren.

– Nei, jeg velger å ikke forklare meg noe mer.

Fryktet han skulle bli blind

Bråthen står tiltalt for fem drap, elleve drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler begått 13. oktober i fjor. Flere av drapene skjedde innendørs, hjemme hos ofrene.

Påtalemyndigheten har varslet at de vil legge ned påstand om tvungen psykisk helsevern fordi de mener at Bråthen var psykisk syk og utilregnelig under angrepet.

BLE DREPT: Andréa Meyer (52), Liv Berit Borge (75), Hanne Merethe Englund (56), Gun Marith Madsen (78) og Gunnar Erling Sauve (75) mistet livet da Espen Andersen Bråthen angrep dem med kniv.

Han forklarte at blant annet at han i tiden i forkant av massedrapene fikk en frykt for å bli blind, og at denne frykten ble ledsaget med et ønske om gjenfødelse.

– Og for halvannet år siden fikk jeg en tanke om at for å bli født på ny på et bra sted, så måtte jeg drepe, sa han.

Han uttalte også at han i dag angret på drapene og skulle ønske at de var ugjort.

Bråten valgte imidlertid å avbryte sin forklaring før rettsdagen var over. Ifølge hans forsvarer Fredrik Neumann skal dette trolig skyldes at 38-åringen var sliten.