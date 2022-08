DØD: Ismet Hodzic (60) gikk bort i en ulykke i Tønsberg søndag. VG har fått tillatelse til å gjenbruke bildet.

Ismet (60) mistet livet i gressklipper-ulykke: − Et stort tap

Det var Ismet Hodzic (60) som mistet livet i Tønsberg søndag, bekrefter Det Islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina til VG.

VG gjengir navnet i samråd med den muslimske organisasjonen, som har vært i kontakt med pårørende.

Politiet bekreftet søndag ettermiddag at en mann hadde omkommet på Sem i Tønsberg kommune etter å ha blitt klemt mellom en større gressklipper og et gjerde.

Operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sør-Øst politidistrikt fortalte VG da at Hodzic sannsynligvis hadde fått et medisinsk illebefinnende, og at han deretter ble klemt.

– Det er kjempetragisk, og et stort tap for de mange som kjente ham. Både eldre og yngre generasjoner er i sorg, sier Senaid Kobilica til VG.

Han er hovedimam i Det Islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina, der avdøde Hodzic skal ha vært aktiv som frivillig over flere tiår.

– Vi har mistet en personen som var kjempeviktig for oss, som var engasjert og et forbilde for mange, sier Kobilica.

SORG: Senaid Kobilica, hovedimam i den bosniske moskeen i Oslo og i Det Islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina, omtaler dødsfallet som tragisk.

– En magnet

Hovedimamen omtaler Hodzic som en person som bidro til å etablere det bosnisk-muslimske fellesskapet i Norge, som er lenge har vært et av de største i landet.

60-åringen skal blant annet ha vært spesielt opptatt av å jobbe opp mot unge muslimer, blant annet ved å organisere hytteturer.

– Han var en magnet i fellesskapet, og ikke bare for sin egen generasjon, men også for unge mennesker, sier Kobilica

– Han var også en person som jobbet hele tiden for å hjelpe andre. Det var ganske kjent i miljøet at han ga mye til humanitært arbeid for eksempel, legger han til.

Sjefsimamen er ikke kjent med flere av detaljene rundt dødsfallet, annet enn det VG tidligere har meldt. Politiet opplyste søndag at de skal obdusere den avdøde for å kunne slå fast dødsårsaken.