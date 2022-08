FREDSDUE?: Stein Lier-Hansen sier han har brukt de siste 16 årene på å hindre konflikt.

Slik forsvarer Lier-Hansen seg: − Jeg står for det jeg sa

LO gikk fredag til det dramatiske skrittet å bryte all kontakt med NHO etter at lederen i NHOs største forening, Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, hadde varslet at lockout bør likestilles med streik. Det fikk ikke Lier-Hansen med seg. Han var på jakt – og mistet mobiltelefonen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Hva er det du sier, brøt LO kontakten med NHO på grunn av det jeg sa i VG, spør Lier-Hansen da vi endelig fikk kontakt med ham lørdag kveld.

– Du skjønner; jeg mistet telefonen inne på vidda. Det er helt krise, sier han på en lånetelefon.

Dramaet i Oslo

Vi forteller ham om dramaet i hovedstaden: Litt over klokken 1500 fredag, gikk LO-leder Peggy Hessen Følsvik ut og sa at LO bryter all kontakt med NHO, som følge av Lier-Hansens uttalelser til VG torsdag kveld.

Følsviks historiske brudd med sin motpart NHO, kom etter følgende uttalelser fra Lier-Hansen:

– I arbeidslivet har arbeidstagerne streik som virkemiddel. Arbeidsgiverne har lockout. Jeg tror vi må akseptere at begge parter i siste instans må kunne bruke de virkemidlene vi har for å løse en konflikt, sa Lier-Hansen til VG torsdag.

– VIL IKKE HA KONFLIKT: Stein Lier-Hansen sier han i hele sitt virke som sjef i Norsk Industri har jobbet for å hindre konflikt.

Han la til:

– Det er definert at det er mer normalt at LO kan bruke streik, mens vi ikke kan bruke lockout. Jeg sier ikke at det blir mange lockouter fremover, men jeg mener det må være legitimt å sidestille de to virkemidlene, streik og lockout.

Info Slik startet bråket Bakgrunnen for saken var at Stein Lier-Hansen mandag tok initiativet til en lockout mot industristreiken som LO-forbundet Industri Energi iverksatte i prosessindustrien 15. august, som rammet giganter som Hydro, Alcoa, Boliden og Elkem. Lockout-planen hadde støtte fra NHO sentralt og skulle iverksettes onsdag klokken 1500. Leder Frode Alfheim i Industri Energi ble forhåndsinformert om lockouten et par timer før den skulle iverksettes. Da tok han kontakt med sin motpart, Stein Lier-Hansen, og i løpet av noen timer onsdag ettermiddag, kom de til enighet og streiken ble avblåst. Løsningen var at Industri Energis krav om aksjonsrett i lokale lønnsforhandlinger skal utredes. Lier-Hansen og NHO brukte ekstrem makt – trussel om lockout – for å presse Industri Energi til å avslutte streiken. Han lykkes. Lockout har vært lite brukt som kampmiddel de siste tiårene. NHO brant seg kraftig på fingrene i 1986 da forløperen til NHO, Norsk Arbeidsgiverforening, stengte over 100.000 LO-organiserte ute fra arbeidsplassene. Det endte med at NAF-sjefen måtte gå av. Men lockout har blitt mer brukt i det siste, blant annet i sommer, da NHO Luftfart brukte det for å få slutt på flyteknikerstreiken, som hindret tusenvis av feriehungrige nordmenn å reise på ferie til utlandet. Lockout er er noe arbeidsgiverne kan bruke for å presse frem en slutt på en streik fra arbeidstagere: Det betyr at arbeidsgivere stenger ute arbeidere fra arbeidsplassene, også dem som ikke er i streik. Det var det Lier-Hansen ville gjøre. Han fikk NHO-støtte for en storlockout som skulle stenge alle arbeidstagerne i alle bedrifter i prosessindustrien ute fra arbeidsstedet sitt. I forbindelse med at streiken ble avblåst onsdag, ga Lier-Hansen et intervju i VG om lockout, som skapte sterke reaksjoner i LO. Vis mer

BEKLAGET: NHO-sjef Ole Erik Almlid måtte ut og beklage etter at leder Stein Lier-Hansen i NHOs største forbund, Norsk Industri, uttalte seg til VG om lockout.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik tente på alle pluggene som følge av Lier-Hansens lockout-uttalelser. Hun gikk fredag ettermiddag ut sa at LO brøt all kontakt med NHO. For en stakket stund:

NHO-sjef Ole Erik Almlid gikk raskt ut og forsikre offentlig at det ikke foreligger noen policy-endring knyttet til bruken av lockout.

KORTVARIG FEIDE: Klokken 1509 fredag sendte NTB ut melding om at Aftenposten skrev at LO fryser all kontakt med NHO. Klokken 1706 meldte NTB at LO gjenoppretter samarbeidet.

– Jeg beklager at det er skapt et inntrykk av at NHO skal bruke mer lockout fremover. NHO har ikke endret syn på bruk av lockout, og terskelen for å bruke kampmidler i arbeidslivet skal fortsatt være høy, sa Almlid.

LO-lederen opphevet etter den beklagelsen straks sin nedfrysing av samarbeidet med NHO.

Hovedpersonen selv, Lier-Hansen, fikk ikke med seg dramaet som utspant seg i Oslo fredag.

Etter at streiken var over, dro han rett til fjells – for å delta i reinjakten.

– Her oppe har vi ikke nettkontakt. Enda verre var det altså at jeg greide å miste mobilen, sier Lier-Hansen, da vi endelig fikk kontakt med ham fredag kveld.

– Står for det jeg sa

Vi forteller ham om LO-lederens harme og uttalelser og NHO-sjefens beklagelse og uttalelser.

– Jeg har ingen problemer med noe av det de sier. Jeg er enige med dem, begynner han.

– Står du ikke ved dine uttalelser om at lockout bør likestilles med streik?

– Jo, jeg står for det jeg sa, men det var ment som et signal, ikke noen marsjordre eller vedtak. Jeg understreket nettopp det i intervjuet: Jeg sa at det ikke at det blir mange lockouter fremover, men at det «må være legitimt å sidestille de to virkemidlene, streik og lockout».

– Jeg står for samarbeidslinjen

– NHO-sjefen har beklaget dine uttalelser overfor LO-sjefen. Beklager du?

– Jeg har nå lest hva de har sagt og jeg sliter med å være uenig. Jeg har siden jeg tiltrådte i Norsk Industri i 2006 forhandlet og meglet uendelig mange dager og netter for å hindre at vi havner i konflikt. Jeg har stått for og står for at samarbeidslinjen er ekstremt viktig del av vårt arbeidsliv.

– Signalene dine var like fullt mer bruk av lockout?

– Jeg har som sagt brukt de siste 16 årene på å hindre konflikt. Og jeg har ikke tatt til orde for noen formell endring knyttet til bruk av lockout. Men jeg sa at lockout er det virkemiddelet arbeidsgiverne har som motvekt til streik. Jeg står for at det er de to kraftfulle virkemidlene som finnes og at de er likestilte.