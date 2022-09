KOLLAPSET: Ti år etter at Tretten bru ble åpnet i juni 2012, kollapset broen 15. august i år.

Kjørte over Tretten bru før kollapsen: − Hele broen gynget

25. juli i år skulle Frode Barth (53) kjøre over Tretten bru for første gang. Det ble en opplevelse han sent vil glemme.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Da jeg kom ut på broen begynte hele konstruksjonen å gynge noe voldsomt. Jeg ble redd, og tenkte at her ville jeg ikke være et sekund lenger enn nødvendig, sier han.

– Min første tanke var at her var det bare å komme seg over så fort som mulig.

Frode Barth har jobbet som musiker og komponist i hele sitt voksne liv. Han har utgitt og medvirket på en rekke CD-utgivelser, og skrevet 400 verk innen scenemusikk, jazz, pop/rock og filmmusikk.

BLE REDD: Frode Barth (53) sier han aldri glemmer turen over Tretten bru 25. juli i år. Bildet er tatt ved Aamodt bro på Grünerløkka i Oslo.

Barth hadde vært på Fåvang for å kjøpe en kjøkkenbenkplate i skifer, som skulle transporteres til hans gamle bakeri i Fredrikstad, da han skulle krysse den ti år gamle limtrebroen over Gudbrandsdalslågen.

– Dagen etter dro jeg til Bulgaria på turné. Tre uker senere kollapset broen. Det var et sjokk å få den nyheten. Man tenker jo ikke at broer i Norge kan rase sammen, slik det skjedde 15. august.

Han sier det er vanskelig å sette ord på opplevelsen han hadde på broen.

– Hele broen gynget. Jeg skjønte med en gang at slik skal det ikke være. Det var veldig ubehagelig, og en helt uvirkelig opplevelse.

Med seg i bilen hadde Frode Barth kameraten Trond Bjertnes.

– Jeg kjente at broen vibrerte opp og ned mens vi kjørte over. Jeg hørte også et smell, og at jeg tenkte at vi bare måtte komme oss over. Det var en veldig ubehagelig opplevelse, sier Bjertnes til VG.

Les også Leter fortsatt etter Tretten-svar – likevel kan andre broer åpne Bakgrunnen for stengingen av norske trebroer var at de ikke hadde svar på Tretten-kollapsen.

Barth sier at det ikke var noen andre biler da de kjørte over.

– Hørte du noen unormale lyder?

– Ingenting falt, men jeg følte motstand i bilen. Det var lyder som fra treverk i bevegelse, litt som knirkende lyder fra et gulv.

Barth sier han ikke varslet fra om det han opplevde, ut over å fortelle det til nære venner.

– I etterpåklokskapens lys skulle jeg nok ha varslet. Men man tenker jo at historien ikke vil bli trodd og at man ikke blir tatt alvorlig.

SKIFERPLATE I BAKSETET: Frode Barth (53) transporterte en benkeplate i skifer da han kjørte over Tretten bru i slutten av juli.

Midt ute på broen lyste oljelampen rødt, men Barth forteller at han ikke våget å stoppe. Han kjørte inn på en bensinstasjon på den andre siden, der han oppdaget en oljedam under motoren.

– En på bensinstasjonen som hørte at jeg fortalte at broen hadde «danset», stilte spørsmål ved om det kanskje var årsaken til at bilen havarerte.

På verkstedet på Lillehammer ble det konstatert hull i bunnpanna på Barths kabriolet. Verkstedet konkluderte med at motoren var død, og at den måtte skiftes.

HAVARERTE: Kabrioleten til Frode Barth (53) måtte taues til verksted på Lillehammer etter havariet på Tretten.

Etter brokollapsen i august fortalte Anita Bakken til NRK at hun hadde opplevd unormale bevegelser i broen når det hadde vært lastebiler på den sammen med henne.

– Det har vært en slags gynging i broen den siste tida, som ikke har vært der før, sa Bakken.

Hun fortalte til NRK at flere hadde merket det samme, både de som har gått, syklet eller kjørt over broen og møtt på tyngre kjøretøy.

Les også Tretten bru har kollapset – personbil havnet i vannet TRETTEN (VG) Tretten bru i Gudbrandsdalen har kollapset. – Jeg så at det var folk som kom seg ut av en privatbil, men…

Den siste tiden har Barth tenkt mye på om andre kan ha hatt lignende opplevelser på Tretten bru.

– Jeg har jo lurt på om det jeg opplevde har skjedd ofte, og om det kan ha vært spenninger i broen som til slutt har blitt en for stor belastning.

– Kanskje er det andre som nøler med å snakke om dette, i frykt for ikke å bli trodd. Jeg tenker det er viktig at alt nå kommer frem.

REV BROEN: 19. august startet rivingen av Tretten bro.

VG har lagt hovedinnholdet av Barths beskrivelse av turen over Tretten bru 25. juli frem for Innlandet fylkeskommune, som tok over driftsansvaret for broen fra Statens vegvesen i september 2020.

VG har spurt fylkeskommunen om de har fått henvendelser fra bilister eller andre om «unormale» opplevelser på broen.

Kommunikasjonsrådgiver Kari Sofie Hermanrud skriver i en e-post at Innlandet fylkeskommune ikke har registrert noen informasjon fra Statens vegvesen om at de fikk noen henvendelser fra publikum om unormale forhold ved Tretten bru så lenge Statens vegvesen sto for drift og vedlikehold av fylkesveiene på vegne av fylkeskommunen.

Heller ikke de siste to årene er det rapportert om unormale forhold, ifølge Hermanrud.

– Hverken de som jobber generelt med drift og vedlikehold av fylkesveiene i dette området, eller de som jobber mer spesifikt med brovedlikehold, har fått noen slike henvendelser mens Innlandet fylkeskommune har hatt ansvaret for dette.

Hermanrud opplyser at de har vært i kontakt med Vegtrafikksentralen til Statens vegvesen og fylkeskommunens driftsentreprenør i området Sør-Gudbrandsdal, for å undersøke om de har registrert noen henvendelser fra trafikanter eller andre, til sine publikumstelefoner fra 31. august 2021 og fram til broen falt ned, 15. august.

– Ingen slike meldinger er registrert.

– Er dette en bro som skal tåle et visst nivå av bevegelser?

– Det er ingen i Innlandet fylkeskommune som har spesialkompetanse på broer av denne typen og kan svare på dette, skriver Hermanrud.

ETTERFORSKER: Politiadvokat Mari Lauritzen Hasle i Innlandet politidistrikt.

Politiadvokat Mari Lauritzen Hasle i Innlandet politidistrikt opplyser at politiet nå jobber med avhør av fagpersoner og rapportering på innhentet teknisk og taktisk informasjon.

– Granskingsgruppen ledet av Sintef jobber parallelt med Havarikommisjonen og vi har løpende dialog. Politiet vil avvente videre tiltak i påvente av granskningsgruppens resultat når den tid kommer, skriver politiadvokaten i en e-post til VG.

– Har politiet mottatt tips eller henvendelser fra folk som har hatt det de har oppfattet som unormale opplevelser på broen?

– Vi har avhørt et vitne som har fortalt om bevegelser i broen cirka to uker før kollapsen. Men vi har ikke mottatt flere konkrete henvendelser på dette.

Ifølge politiadvokaten har politiet mottatt noen henvendelser fra yrkessjåfører som har såkalt "dashcam", samt ingeniører fra ulike fagmiljø som har kommet med tips.

– Vi kan ikke si noe om årsaken før ekspertgruppen som er satt til å granske ulykken har kommet med sin konklusjon.