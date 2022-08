Hvordan få venner som ny student? Sommeren er over, og snart fylles universitetene og høyskolene opp med nye studenter. Da er det ikke uvanlig at flere føler på litt spenning, men også nervøsitet. Blant annet knyttet til hvordan man får seg venner som student. Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Jonas Braaten (22) skal i år begynne å studere, og har selv kjent på disse følelsene. Likevel har han bestemt seg for å ta ting som de kommer. – Alle er jo nye, og sitter på de samme følelsene.

7 tips 22-åringen opplever at det er flere som er nervøse og gruer seg til studiestart. Vi har derfor samlet 7 tips til hvordan du kan få deg venner som ny student.

7 tips: Hvordan få venner som ny student

Flere studenter opplever at de ved studiestart er redde for å ikke få seg nye venner. Denne redselen er ikke uvanlig Ifølge psykologspesialist, Øystein Sandven.

Sandven er psykologspesialist ved studentsamskipnaden på Vestlandet, og jobber tett på studentene. Sammen med fadderkoordinator ved OsloMet, Henriette Sarastuen Franck (25), deler de sine beste tips til hvordan man kan få venner som ny student.

1. Bruk fadderuken

Sandven oppfordrer alle nye studenter til å delta under fadderuken.

– Det er en viktig sosial arena for å stifte nye bekjentskap.

Fadderuken har ulike aktiviteter som gjør det lettere å bli kjent, og er en viktig del av studiestart ved universitetene og høgskolene i Norge. Der blir man en del av en faddergruppe, som ett av flere fadderbarn.

Sosiolog: Mange studenter har samme erfaring fra fadderuken

Øystein Sandven oppfordrer studenter til å delta under fadderuken, men understreker at det er flere muligheter etter denne uken også.

Sandven forteller at mange studenter opplever å få flere nye venner allerede den første uken, men at dette ikke gjelder for alle.

– Men det betyr ikke at løpet er kjørt.

2. Bli med i en studentforening

– Jeg vil anbefale å bli med i en studentforening, forteller Franck.

Det finnes utallige foreninger for studenter. Blant annet innenfor idrett, musikk, politikk, mediene, natur og mer.

Ifølge Franck skal det godt gjøres og ikke klare å finne noe man interesserer seg for, da det er et stort spenn i hva de ulike studentforeningene driver med.

Student og fadderkoordinator ved OsloMet, Henriette Sarastuen Franck (25), deler sine beste studietips.

– Det er en kjempefin måte å få en fot innenfor og møte andre studenter som har like interesser som deg selv.

Studentforeninger er derfor en god vei å gå for å få seg venner, men også for å opprettholde vennskap.

3. Engasjer deg i studentdemokratiet

Studentdemokratiet består av studenter, for studenter.

Det velges studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg på både universitets-, fakultets- og instituttnivå.

– Der er du med på å ta avgjørelser basert på hva man vil at skolen skal, og ikke skal gjøre.

Samtidig som man lærer mye, får man ta del i et større sosialt og faglig nettverk med andre studenter.

4. Bli med i en kollokviegruppe

I en kollokviegruppe samles en gruppe studenter for å lese sammen, diskutere forskjellige temaer og samarbeide på gruppeoppgaver.

– De fleste har primært et faglig fokus, men veldig ofte ender man opp med å bli gode venner.

Ifølge Franck er kollokviegrupper særlig bra for nye studenter, da det gjerne er ved studiestart man har mange spørsmål å lufte.

– Mange forelesere legger opp til at man skal finne eller bli medlem av en kollokviegruppe som en del av undervisningen.

Om dette ikke er tilfellet kan man spørre tillitsvalgt om de kan arrangere grupper.

– Eller så kan du spørre en medstudent om de ønsker å danne en gruppe.

5. Ta det første steget

– Alle ønsker å ha kontakt med folk, og det er ingen som kommer til å tenke at det er rart om du tar kontakt først.

Franck sitt beste tips om man er nervøs, er å minne seg selv på at alle er i samme båt.

– Hvis jeg synes at det er ubehagelig, tenk så positivt mottageren kommer til å synes det er.

– For da slipper de å ta de første steget.

6. Bruk sosiale medier

Noen ganger kan det være skummelt å spørre om dere skal finne på noe ansikt til ansikt den første gangen.

En mulighet kan derfor være å sende en melding.

– Kanskje det tar ned terskelen litt for å ta kontakt.

På sosiale medier finnes det også mange grupper for nye studenter som søker etter venner, og hvor du lett kan melde deg inn.

7. Vær tålmodig, ikke gi opp

– Det høres kjedelig ut, men det tar litt tid å etablere et nytt nettverk, forteller Sandven.

Hvis man ikke klaffer med noen i det første møtet, betyr det ikke at det ikke kan være folk du kan bli bedre kjent med, opplyser han.

– De er like spente og like utrygge, så det er ikke alle som er i sitt naturlige «jeg» i det første møtet.

Hans råd er å være interessert, nysgjerrig, og ha litt romslighet og toleranse for at folk er forskjellige.

– Ha et åpent sinn.

Den viktigste oppfordringen Sandven har for studenter, er å overvinne motstanden som en del har for å eksponere seg på nye arenaer.

Der de ikke er helt trygge, og heller ikke helt kjent.

– Man er i et vakuum en periode før man lander som student med et nytt nettverk, og før ting begynner å falle på plass.

Men tar man i bruk de ulike arenaene som finnes, vil de fleste finne noen, ifølge han selv.