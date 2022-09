DOBBELTDRAP: Et ektepar i 80-årene ble drept på Otta i begynnelsen av august. Den drapssiktede har lang historikk med psykiatrien.

Rettspsykiater om drap begått av psykisk syke: − Usikker på hvor mye som kan gjøres

Det er nærmest umulig å forebygge alle drap som begås av psykisk syke, mener ekspertene.

Anne Sofie Mengaaen Åsgard

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

De siste årene har det vært flere eksempler på alvorlige psykisk syke som begår drap eller andre voldshandlinger.

Kongsberg-drapene begått av Espen Andersen Bråthen, hendelsen på Bislett som endte med at en mann ble skutt og drept av politiet og dobbeltdrapet på Otta er alle hendelser som har ført til debatt rundt psykiatri og psykisk helsevern.

Mannen som nå er siktet etter drapene på Otta er ikke tidligere straffedømt, men har en lang historie med psykisk sykdom. Kort tid etter at ekteparet Herma (83) og Odd Gjetsund (88) ble funnet drept på egen adresse 1. august i 2022, kunne tiltaltes forsvarer bekrefte at psykisk sykdom var en viktig faktor.

– Dette handler om psykisk helse, og hvem som ble ofrene her, beror på tilfeldigheter, sa forsvareren til VG den gang.

Fellestrekk hos gjerningspersonene

Ifølge rettspsykiater Pål Grøndahl er det enkelte fellestrekk som går igjen hos disse gjerningspersonene.

– Det ser ut til at flere har bodd for seg selv, hatt noe kontakt med psykisk helsevern og er mennesker som har en tendens til å holde seg for seg selv over lang tid, forklarer han.

Grøndahl har bistått som sakkyndig i en rekke kjente saker, og uttaler seg i denne sammenheng på generelt grunnlag. Han presiserer at det er få drap som begås av alvorlige psykisk syke.

– Det er viktig å huske på at kun hvert femte drap i Norge er begått av alvorlige psykisk syke mennesker. Andelen er liten, påpeker Grøndahl.

FÅ DRAP: Rettspsykiater Pål Grøndahl understreker at drap begått av alvorlig psykisk syke mennesker utgjør en liten del av drapsstatistikken.

– Usikker på hvor mye som kan gjøres

Ifølge Grøndahl vil det kunne være vanskelig å forhindre at enkelte alvorlige psykisk syke begår drap.

– Jeg er usikker på hvor mye som kan gjøres. Med utgangspunkt i fellestrekkene, vil svært mange være omfattet av den beskrivelsen, sier Grøndal.

Han advarer mot tiltak som i så fall ikke vil stå i forhold til målet om å forhindre alle slike drap.

– Det vil bety nokså inngripende tiltak for en ganske stor gruppe hvor det vil være svært mange «falske positiver». Det vil si mange mennesker som passer beskrivelse, men som aldri utgjør noen trussel, fortsetter han.

Grøndal får støtte fra rettspsykiateren Randi Rosenqvist.

– Man kan ikke ha en nullvisjon. Da måtte man i så fall ha lagt inn alle pasienter med en schizofreni-lidelse og det er helt urimelig, fortsetter Rosenqvist.

Hun forklarer at det kan være krevende å vite hvem som ender opp med å begå drap i en psykose.

– Det er vanskelig å forutse hvem som blir voldelige dersom de ikke har vært voldelige tidligere, påpeker Rosenqvist.

Hun mener likevel at tettere oppfølging vil kunne forhindre noe av volden.

– Folk som scorer høyt på risikofaktorer, må få bedre oppfølging. Da vil man kunne forhindre en del voldshandlinger, understreker Rosenqvist.

BEDRE OPPFØLGING: Rettspsykiater Randi Rosenqvist tror bedre oppfølging vil kunne forhindre noen voldshandlinger.

– Dramatisk nedbygging av psykiatrien

De siste årene har flere personer blitt dømt til psykisk helsevern. Samtidig er det færre døgnplasser.

– Nå har psykiatrien blitt så dramatisk nedbygget at pasienter ikke får lang nok kontinuerlig omsorg, selv om de utgjør en høy risiko for vold, sier Rosenqvist.

Hun påpeker at sykehusene ikke har kapasitet til å følge opp alle som burde hatt oppfølging.

– Vi har i dag 1/3 av døgnplassene vi hadde for 30 år siden. Jeg mener vi burde hatt dobbelt så mange som vi har i dag, fortsetter rettspsykiateren.

Ifølge Grøndahl er det likevel ingen åpenbar sammenheng mellom døgnplasser og drap.

– Vi har foreløpig ikke sett en klar sammenheng mellom færre døgnplasser i psykisk helsevern og flere drap begått av alvorlig syke, påpeker han.

Rettspsykiateren understreker likevel at dette kan endre seg.

– Det kan komme nyere undersøkelser basert på tall de siste årene som kanskje viser en annen trend, men foreløpig vil det være å spekulere i en trend som vi ikke vet om finnes, sier Grøndahl.

Svingdørspasienter

Grøndahl og Rosenqvist er derimot enige om at nedbyggingen av psykiatrien er uheldig.

– For 30 år siden skrev vi ikke ut pasienter før vi antok at personen ville klare seg dit han/hun kom. Nå skrives man ut selv om behandlere skjønner at dette blir en svingdørspasient, sier Rosenqvist.

Også advokat og doktorgradsstipendiat ved UiO, Erik Nadheim, advarer mot pasienter er mye inn og ut av behandling.

– Altfor mange får ikke behandling og oppfølging. Det er for mange såkalte «svingdørspasienter», og dette er det ingen som vil ta ansvaret for, sier han.

Nadheim ledet tidligere Det kriminalforebyggende råd, og har uttalt seg en rekke gangen om alvorlig kriminalitet begått av psykisk syke. Han mener det er ett svar på hvordan slik kriminalitet skal bekjempes.

– Styrke psykiatrien. Bygge ut behandlingstilbudet. Vi som samfunn ønsker ikke å bruke tvang som virkemiddel og dermed dette en driftskostnad. En pris vi som samfunn må betale.

STYRK TILBUDET: Erik Nadheim mener behandlingstilbudet må styrkes.

Politiet må håndtere pasienter

Når pasienter ikke får riktig oppfølging i helsevesenet, fører det til at politiet må håndtere mange saker som betegnes som psykiatri.

– Det kan være noe av prisen man betaler for at man er så insisterende på at alle skal rehabiliteres og reintegreres etter alvorlig psykisk sykdom. Ikke alle er i stand til det. Mange i dag trenger nok lenger og mer omfattende behandling enn dagens rammebetingelser gir anledning til, sier Grøndal.