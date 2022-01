NYE TILTAK: Det er ventet at regjeringen vil komme med flere lettelser på kveldens pressekonferanse.

FHI: Derfor kan det være bra at flere smittes nå

FHI-sjef Camilla Stoltenberg sier det er bedre at mange smittes nå når folk nylig er vaksinert, enn i en senere bølge. Espen Nakstad advarer mot rask smittevekst.

Av Silje Lien Sveen og Mathias Karlsen Bratli (video)

Publisert: Nå nettopp

Onsdag slo Norge nok en smitterekord med 11.825 registrerte smittetilfeller på ett døgn. Likevel har helseministeren lovet lettelser når regjeringen presenterer nye tiltak på en pressekonferanse klokken 19 i kveld.

I et intervju på Dagsnytt 18 onsdag kveld, sa direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, at de ønsker at folk blir smittet av omikron.

– Vi ønsker nå at folk faktisk skal bli smittet, fordi det vil bidra til å bedre immuniteten i befolkningen sammen med fortsatt vaksinasjon, sa hun til NRK.

Dette begrunnes i FHIs risikorapport om omikronviruset, som ble lagt frem i går. I denne skriver FHI at omikronbølgen kan bremses noe, men at den vil komme tilbake når tiltakene løsnes.

«Tiltakenes effekt er dermed ikke å fjerne et problem, men å ta bort en bølgetopp, men da utsettes problemet. En kraftig undertrykkelse av epidemien nå kan altså føre til en tilsvarende stor epidemi senere i vår», står det.

ØNSKER SMITTE: Camilla Stoltenberg (FHI) mener vi er bedre tjent med smitte nå når folk nylig er vaksinert, enn en ny bølge senere.

Bedre at mange smittes nå

Til VG sier Stoltenberg at det er bedre at mange smittes nå når folk nylig er vaksinert, enn senere i høst når immuniteten er svakere.

– Vi oppfordrer til å balansere den store smittespredningen som uansett vil skje, mot risikoen for at mange blir smittet samtidig, sier hun.

Hun peker på tre forutsetninger som må ligge til grunn for at mange smittede kan være fordelaktig.

– Omikron har høy evne til å spre seg og samtidig gi sjeldnere alvorlig sykdom, så flere vil ha lav risiko for å bli alvorlig syke. Det andre er at mange flere er vaksinerte enn da delta- og alfa-varianten kom. Det tredje er at smitten er et faktum, og at det vil være betydelig smittespredning uansett hva vi gjør, sier hun.

les også Dette skjedde da Sør-Afrika slapp omikron løs

I rapporten til FHI, står det også at sesongeffekten om våren kanskje kan erstatte andre tiltak, og at det kan være uhensiktsmessig dersom folk med fersk oppfriskningsdose først blir smittet et halvt år etter denne.

«Videre er det uhensiktsmessig med en utsettelse dersom man da er i omtrent samme situasjon når tiltakene avsluttes. Både for sterk bremsing og for svak bremsing kan være uheldig.»

– Uhensiktsmessig med utsettelse

Da VGTV torsdag morgen spurte helsedirektør Espen Nakstad om Soltenbergs uttalelse, sier han seg ikke umiddelbart enig.

– Det er nok ikke en fordel for oss at alle blir syke samtidig, og for de som er uvaksinerte, er det ikke noen fordel. Sannsynligheten for at de blir smittet er ganske høy, det er det som bekymrer oss mest nå, sier Nakstad.

I en e-post til VG torsdag ettermiddag, skriver Nakstad at sykefraværet kan bli stort i etterkant av en stor vinterbølge, og på grunn av long-covid-symptomer. I tillegg vil andelen uvaksinerte på intensivavdelinger kunne stige mye.

– Camilla Stoltenberg sa i Dagsnytt 18 i går at FHI ønsker at folk skal bli smittet for å bedre immuniteten sammen med fortsatt vaksinasjon. Er Helsedirektoratet uenig i denne strategien?

– Med den raske smitteteksten vi har i Norge nå, kan det allerede om få uker bli vanskelig å drive helsetjenester, skoler og kritiske samfunnsfunksjoner på grunn av høyt sykefravær. Derfor er det helt avgjørende at smittekurven flates ut, slik at ikke alle blir smittet samtidig, skriver Nakstad.

BEKYMRET: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad, er bekymret over at mye smitte vil føre til at mange uvaksinerte må legges inn.

– Ingen garanti

Nakstad skriver at det ikke er sikkert at vi blir «ferdige med alt», dersom alle innbyggere smittes i løpet av få uker.

– Selv om det kan være fordelaktig å styrke immuniteten gjennom å bli smittet for dem som bare får mild sykdom, gir dette ingen garanti mot å bli smittet igjen senere i møte med omikron og nye virusvarianter, skriver han.

Det er Stoltenberg enig i. Hun sier at mange kan bli ganske syke, selv om det ikke er så alvorlig at man legges inn. Dermed vil sykefraværet øke, slik Nakstad peker på.

– Hvis det skjer med veldig mange samtidig, er det et problem. Vi går inn i en svært krevende periode, men det at mange blir smittet vil også bidra til at flere blir immune.

Flere land har lagt seg på den friere linjen. Storbritannia lot omikron leve fritt, og ser nå tegn til at smitten har nådd toppen. I Sør-Afrika, kom befolkningen seg gjennom omikron-bølgen uten tiltak, og samtidig uten å se store innleggelsestall på sykehusene.

– Det har noen truende sider at mange blir smittet samtidig, men det har også noen positive sider, nemlig at det bygger immunitet sammen med vaksinasjon, sier Stoltenberg.