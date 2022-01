EKSAMEN: Blir det eksamen på rekke og rad i år, eller vil studentene i hovedsak løse oppgavene hjemmefra?

Dette skjer med eksamen nå

Studiestedene er ikke enige om hva som er den beste løsningen.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

Før jul ble over 152 skoleeksamener gjort om til hjemmeeksamen i siste liten, ved NTNU. Derfor har landets største universitet allerede nå bestemt seg for å droppe alle skoleeksamener til våren. Denne gangen vil de ha bedre tid på seg, når de planlegger eksamen for sine 40.000 studenter.

VG har spurt de fire neste studiestedene på listen hva de tenker om eksamensvåren 2022.

VINTER: NTNU går for mest mulig forutsigbarhet, og velger å kjøre alle skoleeksamener som hjemmeeksamen våren 2022. Det har de bestemt allerede i vinter.

– Kan ikke ha én løsning for alle

UiO er landets nest største studieinstitusjon, med over 26.000 studenter.

– Jeg tenker vi må holde mulighetene åpne, sier UiO-rektor Svein Stølen.

UiO diskuterer eksamen 2022 i disse dager.

– Vi har ikke fasiten ennå, men jeg tror vi lander på å planlegge for halv kapasitet på våre eksamenslokaler. De med veldig store kull må nok se etter andre løsninger da, men de som har behov for fysisk skal også få tilfredsstilt det. Det gir forutsigbarhet og det er viktig.

Stølen sier UiO ikke kommer til å gå for kun digitale eksamener.

– Vi trenger fleksibilitet, forklarer han.

– Det er stor forskjell på å studere teologi, medisin og jus. Vi kan ikke ha én løsning for alle.

UiO-rektor Svein Stølen sier de ikke kan bestemme seg for én løsning for alle studentene, når det gjelder eksamensgjennomføringen.

Ikke besluttet ennå

Ved Universitetet i Bergen har de ennå ikke tatt noen endelig beslutning på hva som skjer med vårens eksamensgjennomføring.

– Utover i semesteret forbereder vi fagmiljøene på at de skal kunne håndtere både fysiske eksamener og digitale eksamener hjemme, avhengig av smittesituasjonen, sier rektor Margareth Hagen.

– Det er viktig å merke seg at skoleeksamen gjennomført hjemme ikke er en eksamensform vi har til vanlig. Derfor unngår vi det når vi kan, siden det er ikke en vurderingsform vi fullt kan stå inne for kvaliteten av.

UiB: – Skoleeksamen gjennomført hjemme ikke er en eksamensform vi har til vanlig, sier UiB-rektor Margareth Hagen. Bildet viser Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Gjør ikke som NTNU

OsloMet velger foreløpig ikke å gjøre det samme som NTNU, forteller prorektor Silje Bringsrud Fekjær til VG.

– Fordi vi så langt som mulig ønsker at studentene skal beholde de vurderingsformene som gir best faglig kvalitet.

Fekjær forteller at OsloMet tenker at skoleeksamen i noen tilfeller vil være det beste valget, både for at studentene skal få vist hva de kan, og for å sikre at alle har oppnådd nødvendig kompetanse.

– For eksempel i legemiddelregning, sier Fekjær.

Fungerende prorektor for utdanning på OsloMet, Silje Bringsrud Fekjær.

Storbyuniversitetet ser på det som et viktig prinsipp å ikke ha strengere smitteverntiltak enn hva myndighetene pålegger dem.

– Det er en kontinuerlig avveining mellom ønsket om at studentene skal få være mest mulig på studiestedene, faglig kvalitet og behovet for forutsigbarhet, sier Fekjær.

OsloMet opplever at deres erfaringer fra høstsemesterets eksamener foreløpig tyder på at smittefaren er lav ved skoleeksamen med smitteverntiltak.

VG har også spurt Handelshøyskolen BI hva de tenker å gjøre med eksamen våren 2022. De forteller at de foreløpig ikke har tatt en endelig avgjørelse. VG ble forespeilet at en slik avgjørelse kan komme i februar.