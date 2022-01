Høyeste smittetall på én dag noensinne: − Vi går inn i tidenes smittebølge

Tirsdag ble det registrert 7921 coronatilfeller i Norge. Det tallet har aldri vært høyere. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG at det er tegn til at mange vil trenge innleggelse.

Forrige smittetopp kom 14. desember, da 6003 personer ble registrert smittet på samme dag.

– Vi har ventet at smitten vil øke nå, hovedsakelig på grunn av omikron. Nå er vi spente på utviklingen de neste ukene, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG.

Det kan ha vært en del uoppdaget smitte i julen. Antallet som testet seg ble nemlig nesten halvert i årets to siste uker sammenlignet med de to ukene før.

– Nå er vi tilbake i en hverdag der mange flere tester seg, ikke minst i forbindelse med skolestart. Da oppdages flere smittetilfeller, sier Nakstad.

Rekordtallet er 4140 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er 3781. Dette er 3219 tilfeller flere enn tirsdag i forrige uke, da tallet var 4702. Trenden i registrert smitte er ifølge VGs beregning flat – 103 kommuner har stigende trend.

– Det at vi går inn i tidenes smittebølge, er det ingen tvil om, sier Nakstad etter tirsdagens smitterekord.

Like mange innleggelser

Smittetallene stiger, men foreløpig stiger ikke tallet innlagte på sykehus. Faktisk sank tallet i julen.

– Vi vil nok se en nedgang av mennesker innlagt med delta-varianten, men vi er usikre på hvor mange omikronsmittede som blir lagt inn fremover, sier Nakstad.

Han sier at risikoen for innleggelse om du blir smittet med omikron-varianten er betydelig lavere enn om du blir smittet med delta-varianten. For selv om vi nå har fått ny smitterekord, har innleggelsestallene flatet ut og gått ned igjen etter en topp i midten av desember.

– Basert på det vi vet nå, ser det ut som om risikoen for alvorlig sykdom ligger et sted mellom 50 og 80 prosent lavere for omikron enn delta-varianten.

– Men hvis det er mindre risiko for alvorlig sykdom, er det da så ille at smitten stiger?

– Ja, for hvis risikoen for innleggelse er en tredjedel med omikron, men smitten blir tredoblet, så er det fortsatt like mange innleggelser totalt.

I tillegg er det blitt færre nye corona-innlagte på sykehus de siste ukene. Andelen som trenger behandling vil ifølge Nakstad være høyere på vanlig sengepost, enn på intensiven.

Farligere mutanter

I et intervju med AFP onsdag, uttalte beredskapssjef i WHO Catherine Smallwood, at omikron kan føre til farligere varianter.

– Jo mer omikron spres, jo mer den overfører og jo mer den kopierer seg selv, desto mer sannsynlig er det at den kan utløse en ny variant.

Nakstad sier at omikron kan være veien ut av pandemien, ettersom mange vil få immunitet mot omikron og sannsynligvis andre mutanter. Det å komme ut av smittebølgen vil likevel være vanskelig, sier han.

– Global immunitet vil styrke oss, noe som vil hjelpe oss til å leve mer normalt. Samtidig, er det en høy risiko ved at viruset muterer, sier Nakstad til VG.

