INTENSIVEN: For å avlaste hverandre fraktes covid-syke intensivpasienter mellom sykehusene i Helse Sør-Øst. Bildet er fra desember 2021.

Pandemiplanene: Dette er intensiv-smertegrensen

Intensivavdelingene i Helse Sør-Øst har planverk for å trappe opp til 786 sengeplasser alene. Men går de over 343 totalt - eller 142 coronaplasser - vurderer de det som en «betydelig risiko».

Publisert: Nå nettopp

Det går frem av en rapport VG har fått. Den gir en oversikt over hvor mye som kan trappes opp hos intensivavdelingene i det regionale helseforetaket, som har hatt flest coronapasienter gjennom pandemien.

Det vil være «svært krevede» å etablere så mange plasser som 786, ifølge rapporten, som ble laget for å kartlegge hvor mange intensivpasienter sykehusene kan ha i en krisesituasjon.

VG omtalte nylig at intensivavdelingene i Norge skal kunne behandle 647 pasienter, ifølge en samlet opptelling av antall intensivplasser med og uten respirator fra alle de fire regionale helseforetakene. Det vil gi et vesentlig redusert tilbud til andre pasienter enn de med corona, ifølge Helsedirektoratet.

Til denne oversikten er det totalt 343 plasser som er meldt inn fra Helse Sør-Øst, 142 av dem beregnet til å behandle coronapasienter.

Men det finnes altså to trinn til, som ligger i planene for hva man skal trappe opp til ved en full krise. Slik fordeles de ulike trinnene i planene:

Plassene uten respirator kalles intermediær, og vil være oppgraderte plasser som har en lavere standard enn en respiratorplass, og krever lavere bemanning

Å måtte trappe opp til nivåene som vises med de røde tallene i tabellen - altså forbi trinn to - er imidlertid ikke en situasjon Helse Sør-Øst ønsker å havne i:

– Det vi nå har sett på er hva vi vurderer at vi realistisk kan etablere av intensivplasser på kort sikt. Det er de sorte tallene i tabellen. De røde tallene, det vil si trinn 3 og 4 er nivåer med betydelig risiko i gjennomføringen og med klart redusert kvalitet i behandlingen, skriver viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst i en e-post.

– Disse skriver seg fra en beredskapsplan fra april 2020. Dette var den gang et svar på hva som måtte til for å etablere 1200 intensivplasser nasjonalt. Dette er en situasjon vi ikke bør komme i.

VG har også spurt om tilsvarende tall fra de andre regionale helseforetakene.

Ifølge kartleggingen VG tidligere har omtalt som viser at intensivavdelingene til sammen skal kunne bemanne 647 plasser, kan det samlet være 106 plasser hos Helse Vest.

Dette tallet er trinn to i deres opptrappingsplan, og oppgis å være antall senger de kan ha i en pandemisituasjon. Men tallene inkluderer ikke overvåknings/intermediærsenger - alle er respiratorplasser, opplyser de. Det vil altså komme i tillegg.

I deres maksimalscenario, trinn tre, har de oppgitt 191 intensivplasser som kan drives i en begrenset periode.

Tallene er ikke delt inn hva som beregnes som coronaplasser og andre intensivplasser.

Helse Nord og Helse Midt-Norge har foreløpig ikke svart. Ifølge den nasjonale kartleggingen skal de kunne bemanne henholdsvis 80 og 118 plasser.

Større bemanningsrisiko enn før

Det er flere faktorer som gjør at Helse Sør-Øst mener det vil være svært krevende å etablere flere enn 343 intensivplasser.

De peker på at bemanning og kompetanse tidligere har blitt angitt som de viktigste begrensende faktorene - og at det fortsatt er det per januar 2022.

De mener også at risikoen knyttet til bemanning fortsatt er høy på grunn av smitte blant ansatte og ansattes nærkontakter ved en omikron-smittetopp, når vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom, men mindre mot smitte.

Redusert tilgang på vikarer fra utlandet, sykefravær og generelt høy belastning på nøkkelpersonell over tid bidrar også til at de vurderer risikoen for manglende bemanning som økt sammenliknet med tidligere, ifølge rapporten.

Også Helse Vest peker på tilgang på personell med rett kompetanse som den største begrensningen.

Nøyaktig hva slags aktivitet en opptrapping vil gå utover, planlegges hos hvert enkelt sykehus.

I Danmark har de tidligere laget fire nasjonale scenarioer for hvor mye kapasiteten kan trappes opp på sykehusene, som de kaller A, B, C og D.

I scenario A og B utsetter sykehusene 10–25 prosent av annen aktivitet. I scenario C utsetter sykehusene 25–50 prosent - og i scenario D utsetter de «hoveddelen av planlagte operasjoner og polikliniske besøk, inkludert tidskritiske planlagte operasjoner som kreft og hjerteoperasjoner som etter en helsefaglig vurdering kan vente». Det vil si mellom 70 og 100 prosent av annen aktivitet.