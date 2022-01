Politiet ble varslet om fallulykken like før klokken 20.30 søndag. En 17-åring ble fraktet til Haukeland sykehus med kritiske skader, men døde senere av skadene.

Politiet slår fast at Stord-dødsfallet var en ulykke

En 17-åring ble mandag bekreftet omkommet etter en fallulykke på Stord. Politiet fortsetter å undersøke saken, men sier det ikke er holdepunkter for at det er snakk om noe annet enn en tragisk ulykke.

Av Eirik Husøy

Til sammen var det fem jevnaldrende gutter til stede, inkludert gutten som falt, da ulykken skjedde søndag kveld.

– Vi har innhentet vitneforklaringer fra kameratene som var til stede. Vi er nå ganske sikre på omstendighetene rundt denne ulykken, sier etterforskningsleder Roald Raunholm ved Stord politistasjon til VG.

Raunholm sier nå at guttene oppholdt seg på det han beskriver som et etasjeskille, ikke et tak, inne i bygget som var under oppføring. Bygget skal etter hvert romme svømmehallen til den nye Nysæter Ungdomsskule, ifølge Haugesunds Avis.

Gutten falt gjennom en åpning som var dekket kun med et isoporlag og falt fire-fem meter ned.

Kontakt med utbygger

Raunholm vil ikke gå inn i ytterligere detaljer om hendelsesforløpet. De retter nå oppmerksomheten mot andre forhold for å få en forståelse av hvordan det kunne oppstå.

– Det er snakk om en ulykke, slår Raunholm fast.

17-åringen var elev ved Stord videregående skole, men fallulykken skjedde på en byggeplass ved Nysæter ungdomsskole.

– Vi har hatt kontakt med utbygger innledningsvis og vil fortsette arbeidet opp mot dem spesielt med tanke på sikring av byggetomten, sier Raunholm.

Politiet understreker at saken har status som en undersøkelsessak og at ingen er mistenkt.

– Det er kun for å sjekke ut. Vi har ingen mistanke om at det er kritikkverdige forhold, sier Raunholm.

Ingen mistanke om kritikkverdige forhold

Politiet ba om tips mandag og håpet at vitneforklaringer ville gi flere detaljer.

– Vi har fått inn tips og sjekker ut fortløpende, men så langt har ikke fått inn noe som bringer oss videre, sier han.

Ordfører Gaute Straume Epland (Ap), kommunalsjef Knut Gram og rektor Ellen Strandenes ved Stord vidaregåande skule ga mandag uttrykk for at lokalsamfunnet var i sorg etter tragedien.