ORIENTERT: Sigbjørn Framnes følger med på både strømpriser og nyheter generelt. Og det gjør han helst fra kjøkkenbordet med utsikt til Valdresbygda Reinli.

Har fått strømregninger på over 10.000 kroner: − Som et lite ran

REINLI/OSLO (VG) En rekke nordmenn er nå med i «10.000 kroners klubben». De har fått en strømregning på over 10.000 kroner for julemåneden. Blant disse er Sigbjørn (83) og Ingunn (84) Framnes.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Noen kommer seg riktignok under den magiske grensen når strømstøtten tas med i regnestykket, men det er likevel regninger som svir. VG har snakket med fem husholdninger, men vi kunne hatt langt flere.

Regjeringen er under sterkt press, og Frp har invitert til et bredt strømstøtteforlik på Stortinget mandag.

Sigbjørn (83) og Ingunn (84) Framnes sitter mest på kjøkkenet denne vinteren. Der er det varmest.

For å betale strømregningen for desember må de ta av sparepengene sine. For selv med strømstøtte på 3477 kroner må ekteparet, som ikke har en spesielt fet pensjon, ut med 9594 kroner.

– Som et lite ran

– Vi sitter mest på kjøkkenet, har vi genser på så går det, sier Sigbjørn Framnes til VG. På kjøkkenet kretser livet rundt vedovnen som durer og går det meste av døgnet.

KJØKKENET: Sigbjørn Framnes (83) og kona Ingunn (84) trives best på kjøkkenet denne vinteren, her er nemlig temperaturen høyest.

I TV-stua har de også en ovn, men stua i det store huset fra 1948 er verre å holde god og varm. Derfor blir det oftest kjøkkenet.

– Vi fryser ikke, men det er litt kjølig i forhold til det vi pleier å ha. Nå har vi 19,6 grader, sier Framnes.

Og det er ikke så rart at ekteparet har skrudd ned varmen. For bare kraften, før strømstøtte, nettleie og avgifter, kostet 10.854 kroner forrige måned.

– Det er nesten som et lite ran, sier den tidligere regnskapsføreren som jobbet til han var 70. Han forteller at han drev med regnskap i 30 år og før det 15 år i bank.

Info Strømstøtte Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt gikk over 70 øre per kilowattime eksklusiv mva. i desember, kompenserte staten 55 prosent av dette. Regjeringen har sagt at den vil øke strømstøtten til 80 prosent av prisen over dette nivået i januar, februar og mars. Strømstøtten blir trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundens bankkonto eller trukket fra strømregningen. Husholdningene får støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Regjeringen har også redusert elavgiften noe som vil gi en årlig besparelse på ca. 750 kroner inkludert moms for en husholdning med gjennomsnittlig strømforbruk. Vis mer

– Det hadde vært vanskelig å betale regningene hvis ikke kona også hadde hatt pensjon. Vi klarer oss bra, men økonomien er ikke på topp. Det går ikke lenge med regninger på ti tusen kroner i måneden, sier Framnes.

Sigbjørn og Ingunn prøver å knipe inn på fyringen der de kan.

– Nå bruker vi bare kjøkkenet og soverommet og badet i andre etasje, forteller 83-åringen som holder seg godt orientert i strømmarkedet. Varmen på badet er også skrudd litt ned selv om Ingunn egentlig liker å ha det godt og varmt.

TIDLIGERE PENSJONAT: Huset var i gamle dager et pensjonat, men de siste 40 årene har Ingunn og Sigbjørn Framnes brukt det som enebolig.

– Tragisk

De bruker mye ved. Sigbjørn kløyver veden selv før han bærer den inn. Likevel spiser strømregningen en stadig større del av pensjonen.

Huset i Valdres er stort, det var tidligere et pensjonat, men ble gjort om til enebolig og har de siste 40 årene vært Sigbjørn og Ingunns hjem. Og nå bruker de bare en liten del av huset, det er blitt for dyrt å varme opp.

FYRER: Sigbjørn Framnes (83) fyrer jevnt for at ikke strømregningen skal bli for stor. Likevel fikk han og kona Ingunn en regning på 10.854 kroner for selve kraften de brukte i desember.

– Man kan ikke forvente at alle har nye, tette og energiøkonomiske hus. Særlig pensjonister kan hende sitter i eldre hus med dårlig isolasjon og da renner kronene ut i fyring. Det er tragisk at de som bygde vår velferd skal sitte og fryse på sine siste dager, mener sønnen Stig Rune Framnes (49).

I desember byttet Framnes senior til spotpris fra en såkalt standard variabel strømavtale fordi «alle» mente at det var mest lønnsomt over tid. Og for drøye to år siden investerte ekteparet 100.000 kroner i en luft til vann varmepumpe.

VEDFYRING: Sigbjørn Framnes kløyver selv veden som han har i et eget uthus. Det går med mye ved.

– Noen ganger har jeg også byttet strømleverandør. Jeg hadde Ustekveikja før jeg gikk over til Norges Energi for tre år siden, forteller Sigbjørn Framnes.

– Synliggjøre galskapen

– Pappa byttet til spotavtale før meg, så du er nok over snittet orientert i forhold til andre som er i 80-årene, skyter sønnen Stig Rune inn.

Han har kjørt et eksperiment for å få ned foreldrenes strømforbruk, som var på 4720 kilowattimer i desember, fra rundt 150 kWh i døgnet til 100 kWh.

– Men da sa pappa «jeg orker ikke mer», og skrudde opp igjen, forteller Stig Rune. Nå håper han virkelig at politikerne tar tak i problemet.

– Det er ikke så mye annet å gjøre enn å synliggjøre denne galskapen.

Ingunn og Sigbjørn Framnes

– Vi har aldri hatt så høy regning. Hjelp!

Det skriver Janne Rosseid Breivik fra Hafrsfjord i Stavanger kommune til VG.

I desember slukte eneboligen hvor hun og mannen bor strøm for hele 14 658 kroner, eksklusiv nettleie. Strømstøtten kom på 3594 kroner, dermed må ekteparet ut med 13 470 kroner.

– Surrealistisk

– Jeg synes det er helt surrealistisk, helt sprøtt at det er det mulig. Jeg er glad for at vi er to og har god inntekt, vi skal klare det. Men skal det være sånn neste måned og neste måned etter det, er det klart at vi kommer til å merke det, sier 58-åringen. Hun er lærer, mannen jobber i oljeindustrien.

RÅDYRT: Janne Rosseid Breivik har fått en strømregning på 14 658 kroner, eksklusiv nettleie, for å ha lys og varme i eneboligen i Hafrsfjord som i desember dro 4882 kilowattimer.

Ja, boligen er stor; 270 kvadratmeter. Men den er bare tolv år gammel og har et varmegjenvinningsanlegg. Ekteparet har også fyrt med ved. De har to hybridbiler som nok har satt spor i fakturaen etter å ha blitt tanket opp via stikkontakten.

Fra lille julaften til andre juledag var de tolv stykker i huset og i desember har de bakt kaker og hatt flere selskaper enn i en vanlig måned.

– Vi er sjokkert, sier Breivik. De har holdt innetemperaturen på 20–21 grader og hele kjelleretasjen på 100 kvadrat er uoppvarmet.

– Når vi vet hvor billig det er å produsere norsk strøm føles dette veldig urettferdig. Jeg tror det europeiske samarbeidet har vært skivebom for oss, sier Janne Rosseid Breivik.

– Stallsjokk

Anita Hilland (60) i Bergen har fått en strømregning på 11 313 kroner for desember. Det er uten nettleie, men tar man med strømstøtten må familien på tre ut med 10.331 kroner.

– Jeg holdt på å få stallsjokk, sier Hilland som jobber som sikkerhetskontrollør på Flesland. Huset som hun og mannen og den 22 år gamle sønnen bor i, var opprinnelig en hytte fra 1928 som er bygget ut i flere omganger. Forrige måned dro huset, som nå er på rundt 150 kvadratmeter, 3762 kwh

STALLSJOKK: Anita Hilland utenfor huset i Bergen. Desemberregningen for lys og varme svir.

Familien har varmepumpe på kjøkkenet og varmekabler på vaskerommet og badet samt soverommene i den nye delen av huset.

– Men de er ikke på nå. Vi ligger i sengen med frostrøyk. Det er godt det kom mildvær nå selv om jeg egentlig liker snø, sier Hilland, som opprinnelig kommer fra Trøndelag.

– Vondt i magen

– Jeg inngikk en avtale hvor de sa jeg fikk fast lavpris, men når jeg ser på regningen har jeg betalt 2,99 kr kilowattimen hele døgnet, sier Hilland oppgitt.

– Hva tenker du om dagens strømpriser?

– Jeg får rett og slett vondt i magen. Folk sier jeg blitt hysterisk. De rekker ikke å gå ut av rommet før jeg slår av lyset. Mannen min, som jobber ute med å kjøre gravemaskin, får nesten ikke lov å dusje når han kommer blåfrossen hjem, sier Hilland som legger til at de må ta av sparepengene for å klare regningene.

– Vi er blitt flinke til å bruke pledd og ullsokker. Det er et gammelt hus, men det er jo «morsomt» når folk sier at du får bytte tak og etterisolere når folk ikke har råd til å betale strømregningene. Da blir det bare fryktelig dumme forslag.

I tillegg til strømregningen på huset i Bergen, kommer strømmen familien har brukt på hytta, dermed må de ut med ytterligere 3651 kroner pluss nettleie på 787 kroner. Totalt koster lys og varme i hus og hytte i julemåneden 14 769 kroner.

– Ber folk holde skoene på

Vibeke Slåtte Fredriksen (52) og mannen Helge Ivar Fredriksen (52) på Sundvollen i Hole kommune har fått en desember-regning på 10.986 kroner eksklusiv nettleie. Med en strømstøtte på 3497 kroner må ekteparet ut med 9892 kroner for å få strømmen levert i stikkontakten.

SPAREPENGENE RYKER: Helge Ivar Fredriksen utenfor familiens hus på Sundvollen. Nå må de bruke av sparepengene for å betale forrige måneds strømregning.

Hun jobber som tegnspråk tolk, han er ufør.

– Vi sitter med pledd i stua, sier Vibeke og forteller at de har skrudd av varmekablene på det flislagte kjøkkenet og i gangen er de satt ned til et minimum.

– Så vi ber folk holde skoene på.

På badet og i stua har de fortsatt en lunk i varmekablene og de fyrer i vedovnen hele tiden.

– Vi har også en vifte på ovnen som blåser varmen utover, forteller Vibeke.

I den romslige boligen på 260 kvadratmeter, bor også sønnen på 22 og en hund. Huset er opprinnelig fra 1846, men ble etterisolert i 1994.

– Får dere problemer med å betale strømregningen den?

– Vi skal klare det, men vi må bruke av sparepengene. Det er nok mange som har det verre enn oss, sier Vibeke.

Mannen Helge Ivar er lite imponert over det som har skjedd på strømfronten.

– Først tapper de magasinene om høsten for opprettholde høy pris. Så eksporterer de strømmen ut av landet og bruker opp de små vannreservene som er i magasinene. Når det så blir vannmangel på grunn av lite nedbør, løftes prisen igjen. Løsningen må være å beholde det vi trenger av strøm selv og bare selge det vi har av overskudd, mener han.

– Strøm er blitt luksus

Emma (45) og mannen har fått en strømregning for desember på 11 492 kroner. Det er for selve kraften. Når man tar med nettleie og strømstøtten på 3622 kroner må ekteparet betale 10.211 kroner.

Emma foran huset hvor hun og mannen bor i Holmestrand. I helgene har de besøk av datteren som studerer i Oslo.

– Det er veldig mye, sier Emma som jobber som tanntekniker i Oslo. Mannen er bussjåfør. Emma ønsker ikke å stå frem med etternavn.

Huset består av to leiligheter, men den ene er under oppussing og der bor det i dag ingen. Regningen de har fått dekker derfor bare den leiligheten de selv bor i som er på rundt 150 kvadratmeter.

– Klarer dere å betale?

– Vi må jo betale, vi har ingen annen mulighet. Vi prøver å spare hver måned så vi klarer nok å betale denne. Men nå koster strømmen nesten like mye som det vi betaler på huset hver måned. Hadde vi ikke fått strømstøtten, hadde strømmen vært dyrere enn huslånet, sier Emma.

Paret har også to elbiler som nok har bidratt til den høye strømregningen. I desember brukte de 4920 kilowattimer.

– Dette er dumt når folk i Norge prøver å bli grønne. Nå føler vi at strøm er blitt lukus, mener Emma.