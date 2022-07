SVALBARD: En død storjo funnet på Hermansenøya.

Fugledød langs kysten: − Aldri vært så mye fugleinfluensa

I begynnelsen av juni begynte Mattilsynet å få inn «ekstra mange døde fugler». Dette har vist seg å være et stort utbrudd av fugleinfluensa, langs hele den norske kystlinjen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette forteller Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

– Det har vært veldig mange døde fugler og mye påvising av fugleinfluensa denne sommeren, og vi får fortsatt meldinger om dette.







Spesielt Rogaland har opplevd mye smitte, hvor det i 17 kommuner har blitt innført «portforbud» for fjørfe. Det har også vært mange tilfeller på Møre-kysten og i Nord-Norge, forteller Jahr.

– Hvor stort er utbruddet sammenlignet med smitte tidligere år?

– Det er ikke sammenlignbart med tidligere, for det har aldri vært så mye fugleinfluensa i villfuglbestanden i Norge.

Anbefaler at folk holder seg unna syke og døde fugler

Mattilsynet har ikke eksakte tall på smittede fugler, da de kun får inn og tar prøver av et utvalg av fuglene.

– Utbruddet startet i Nordsjøen, og det var et stort utbrudd på Shetlandsøyene. Mange av de fuglene som døde, fløt inn til kysten. Da de kom i land tok de med seg smitten.

LAV SMITTERISIKO: Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet, sier at smitten kan spores tilbake til Shetlandsøyene.

Jahr forteller at fugleinfluensaen er veldig lite smittsom for andre dyr.

– Det er lav risiko for smitte til mennesker, men vi anbefaler å ikke ha kontakt med syke eller døde fugler. Folk må ikke stelle eller mate syke fugler, understreker hun.

– Hva med fugl som benyttes til matproduksjon?

– Høns er veldig utsatt for å bli smittet. De blir veldig syke og dør fort, så sjansen for å spise dyr med smitte er veldig liten. Om man er bekymret, vil steking og koking inaktivere viruset.

Jahr legger til at de som har høner som hobby eller i større skala må beskytte disse, slik de ikke kommer i kontakt med smittet villfugl.

– En del av dette er skremmende

Jahr sier at influensaen rammer alle fuglearter, men noen har vært mer uheldige enn andre.

– Det er aller mest havsuler som er smittet. Tidlig i perioden var det mye havørn. En del av dette er skremmende, sett i sammenheng med at det kan være en risiko for truede arter.

SMITTET: En havsule i Bremanger i Vestland fylke. Den testet positivt for fugleinfluensa den 20. juni.

På fredag skrev Svalbardposten om fugleinfluensa-utbrudd på Svalbard. Dette er problematisk for flere fuglearter, forteller Geir Wing Gabrielsen, som er seniorforsker ved norsk polarinstitutt.

Gabrielsen sier at storjo-bestanden har vokst mye på Svalbard de siste årene, men at denne arten nå har blitt kraftig rammet av fugleinfluensa.

– Storjo er en fugleart som lever lenge, så det vil ta tid for denne arten å komme tilbake.

– På Hermansenøya, som ligger i Forlandsundet, ble det funnet mange døde storjo. Det var 137 hekkende storjo-par på denne holmen i 2021. I år er det registret en nedgang i hekkebestanden på 43 prosent. Det er også registrert døde storjoer på Bjørnøya.

1 / 4 SVALBARD: Tidligere i år ble det påvist fugleinfluensa hos polarmåker. FUGLEINFLUENSA: Hvitkinngås har blitt rammet av fugleinfluensa i sitt overvintringsområde i Skottland. PROBLEMATISK: Gabrielsen forteller at den kan ta tid før fuglearten storjo kommer tilbake. STÅR I FARE: Mange havørn ble rammet ved begynnelsen av influensautbruddet. forrige neste fullskjerm SVALBARD: Tidligere i år ble det påvist fugleinfluensa hos polarmåker.

Videre sier Gabrielsen at hvitkinngås har blitt rammet av fugleinfluensa i sitt overvintringsområde i Skottland, men at det så langt ikke er påvist dødelighet hos hvitkinngås på Svalbard.

Tidligere i år har det også blitt påvist fugleinfluensa hos polarmåke på Svalbard.

NEDGANG: Geir Wing Gabrielsen, seniorforsker ved norsk polarinstitutt, forteller at hekkebestanden til storjo har gått ned 43 prosent siden 2021.

– Forskere fra Norsk Polarinstitutt og NINA har i sommer jobbet tett med Mattilsynet og sysselmesteren på Svalbard, for å kartlegge omfanget av fugleinfluensa. I år har vi tatt mange prøver fra mange arter, for å kartlegge spredningen på Svalbard og Bjørnøya.

Rev med fugleinfluensa?

Fjordenes tidende skrev nylig om flere syke rever, observert i Selje i Vestland fylke. Dette kan ha sammenheng med et stort antall døde fugler i området.

Bjørn Eikenes, utmarksforvalter i Stad og Gloppen, sier at fire rever har blitt avlivet, og at en av disse ble sendt til mattilsynet for undersøkelser.

– Det er spekuleres i hvorfor dyrene er dårlige, men vi vet ikke hvorfor enda. Det kan hende at reven har spist noe av den døde fuglen, sier Jahr.

I en e-post skriver Mattilsynet at det er «lite sannsynlig at revene er smittet av fugleinfluensa».

Har du bilder eller videoer av dyr som kan være smittet av fugleinfluensa? Tips VG på e-post 2200@vg.no

Mattilsynet har prøvd å få til tiltak, slik at kommunene kan samle inn og fjerne døde fugler.

– Om man ser mange døde fugler, ønsker vi at folk sier ifra, slik vi kan ta prøver. Det er viktig at de ikke blir liggende som en smittekilde, så for eksempel reven kommer og spiser dem.

SE VIDEO AV «MÅKEDRAMAET»: