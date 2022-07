KRAFTIG ULYKKE: Et bildet fra ulykkesstedet viser store skader på de to personbilene som var involvert.

Tredje kvinne omkom etter dødsulykke i Ålesund

49 år gamle Janice Karina Buen fra Skien er død etter en ulykke på E39 ved Blindheimstunellen Ålesund 3. juni. Ulykken krevde to andre liv.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Det skriver Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding onsdag.

Buen døde av skadene tirsdag. Navnet frigis i samråd med de pårørende.

To kvinner omkom og totalt syv personer ble fraktet til sykehus etter den alvorlige trafikkulykken 3. juni.

Buen satt i bil sammen med sine to venninner Kirstie Nedregård (51) og Kathrine Krogen (47) da en møtende bil kom over i deres kjørefelt, opplyser politiet i pressemeldingen. De to døde kort tid etter ulykken.

Ulykken skjedde på E39 i Blindheimstunnelen ved Spjelkavik utenfor Ålesund. Politiet i Møre og Romsdal meldte om ulykken på Twitter rett før midnatt 3. juni.

Politiet har siktet en 24-år gammel kvinne etter ulykken.

– Den 24 år gamle kvinnen som kjørte den andre bilen er siktet er av politiet etter ulykken, skriver politiet i pressemeldingen.

Aktiver kart

Har video av hendelsen

– Vi har fått innhentet overvåkningsvideo fra tunnelen og det pågår avhør av sentrale vitner, sa operasjonsleder Sindre Molnes til VG 5. juni.

Kvinnen har fortsatt status som siktet i saken.

ORDFØRER: Eva Mariann Vinje Aurdal.

– Det er så vondt når det skjer så plutselig, at folk blir revet bort. Jeg tenker først og fremst på de nærmeste pårørende, men dette er også til stor sorg for hele lokalsamfunnet vårt, sa Ålesund-ordfører Eva Mariann Vinje Aurdal til VG etter ulykken.