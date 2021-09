Bistandsadvokat om Tengs-foreldre: − De innser at de kanskje har tatt feil

HAUGESUND (VG) Onsdag fikk Birgitte Tengs-saken en ny og dramatisk vending. Foreldrene kan komme til å droppe erstatningskravet mot fetteren.

– Det er nå fire dager siden de fikk nyheten og så har det blitt bearbeidet etter hvert. På den ene siden er de i sjokk fordi de innser at de kanskje har tatt feil. De har jo trodd at det har vært fetteren i 26 år, men samtidig er de og avventende fordi man enda ikke vet om det er den siktede som har gjort det, sier bistandsadvokat til Birgitte Tengs foreldre, Erik Lea til VG.

Onsdag ble det kjent at en mann i 50-årene er siktet for drapet på Tengs i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

BISTANDSADVOKAT: Erik Lea

Foreldrene fikk vite om omdreiningen onsdags morgen og møtte nyheten med sjokk og vantro.

– Det de skulle ønske var at de hadde bevis som er hundre prosent sikre og en tilståelse fra den siktene, da kunne de ha satt sluttstrek, det kan de ikke nå, sier Lea.

Han sier de siste dagene har vært utfordrende for Tengs foreldre.

– Det er knalltøft for dem og de vet ikke helt hva de skal tro. Tidsperspektivet på dette kan fort være et åer, to eller kanskje tre. Det er tøft å gå i uvisshet på den måten.

– Hva skal til at de legger tanken om at fetteren har gjort det bak seg?

– Det må jo sikre bevis til, kanskje sikrere enn det man har i dag. Så hadde en tilståelse også vært utmerket. Om man om halvannet år får en dom hvor han blir domfelt, men han fortsatt nekter straffskyld, hvor er man da, spør Lea retorisk.

ÅSTED: Krimteknikere jobbet på åstedet hvor Birgitte Tengs ble funnet drept i 1995.

TV2: Åpner for å droppe erstatningskrav

Foreldrene til Birgitte Tengs åpner for å droppe erstatningskravet mot fetteren, det skriver TV2.

Onsdag ble det kjent at en 50 år gammel er pågrepet og siktet for drapet på Tengs i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

Foreldrene har ifølge Lea vært sikre på at fetteren står bak, selv om han til slutt ble frikjent i lagmannsretten.

– Mine klienter er i stand til å bare frafalle det kravet. Det er klart det blir aktuelt om han som nå er pågrepet for eksempel tilstår, og man blir sikre. Man opprettholder jo ikke et erstatningskrav mot en mann som er uskyldig, sier Lea til kanalen.