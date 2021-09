FHI-DIREKTØR: Camilla Stoltenberg.

FHI om det nye test-systemet: − Det har vært diskusjon om et par detaljer

FHI-direktøren innrømmer at gjenåpningen av skolene ikke gikk etter planen – blant annet fordi de ikke fikk hurtigtester raskt nok.

– Vi ga ikke kommunene god nok tid til å forberede testopplegget, og de fikk ikke raskt nok tilsendt tilstrekkelig mange hurtigtester. Dermed var det flere kommuner som ikke var klare første skoledag, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VG på spørsmål om hva som ikke har fungert godt nok i høstens smittestrategi.

– Vi undervurderte også smittespredningen i sosiale sammenhenger og festing i forbindelse med skole- og studiestart. I mange kommuner var det begynnende smittespredning allerede før skolene åpnet.

– Har det vært diskusjon/uenighet mellom dere og Helsedirektoratet rundt systemet som ble innført i skolene?

– Ja, det har vært diskusjon om et par detaljer i opplegget, men enighet om hovedlinjen, nemlig at testing kan erstatte karantene slik at barna kan være til stede på skolen. De to detaljene gjaldt antallet tester elevene skal ta og om de kan være på skolen mens de venter på første prøvesvar, sier Camilla Stoltenberg.

Hun sier til VG at både FHI og Helsedirektoratet står inne for det som nå har blitt gjeldende rutiner.

– Mener dere det er Helsedirektoratet som burde sendt ut flere hurtigtester tidligere?

– Vi har tillit at Helsedirektoratet har den oversikten og organiseringen av utsendelser som vil dekke behovet for slike tester i kommunene.

Helsedirektoratet: God tilgang på tester

Det er Helsedirektoratet som har ansvar for blant annet å skaffe og sende ut tester til kommunene, mens FHI gjør smittevernmessige vurderinger. Assisterende Helsedirektør Espen Nakstad svarer at kommunene dessverre har fått kort tid på seg til å omstille seg til et system med testing istedenfor karantene.

– Selve tilgangen på hurtigtester har heldigvis vært god det siste halve året. Cirka 10 millioner hurtigtester har blitt sendt ut så langt, hvorav mer enn to millioner som kan brukes som selvtester av elevene selv, og bare en liten andel av disse testene har så langt blitt brukt. Likevel legger vi planer for bestilling av flere tester, ettersom forbruksmønsteret ser ut til å bli høyt, sier han.

Siden skolestart i høst har smitten eksplodert i landet. Tirsdag ble det registrert 1785 nye smittetilfeller i Norge. Det er 548 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene. Det er tre ganger så mye smitte som det FHI hadde regnet med for en måned siden.

Da VG spurte assisterende helsedirektør Espen Nakstad om de hadde feilvurdert skolestarten onsdag, svarte han:

– Det faglige rådet vi har fått fra Folkehelseinstituttet (FHI) om at elever ikke lenger skal være i smittekarantene og ønsket fra utdanningssektoren om å drive skole på grønt nivå uten bruk av kohorter gjør at vi bare har et verktøy igjen, og det er utstrakt testing av elevene.

Onsdag morgen sa Camilla Stoltenberg til NRK at det ikke har vært et ønske fra Helsedirektoratets og Helsedepartementets side at det skal spre seg så mye smitte i skolene.

– Har det ikke vært et ønske fra dere også, eller mener dere at det ikke er like farlig at det sprer seg smitte i skolene?

– Det har selvfølgelig heller ikke vært et ønske fra FHI. Vi og Helsedirektoratet har samme vurdering av dette, sier Stoltenberg.

– Økende smitte blant unge er uheldig så lenge det pågår fordi smitten da før eller senere vil spre seg til middelaldrende og eldre som er mer utsatt for alvorlig sykdom hvis de smittes, særlig hvis de er uvaksinerte.

Samtidig sier hun at covid-19 veldig sjeldent er en farlig sykdom for unge, og at det derfor er mye mindre farlig med smitte blant unge enn blant middelaldrende og eldre.

Tirsdag sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI til VG at de tror utviklingen i smitte kommer til å stoppe opp og etter hvert snu.

– Når tror dere det kan skje, og hvorfor?

– Vi er usikre på utviklingen videre. Det er nå mange smittede blant unge, og de kan smitte hverandre slik at økningen fortsetter, sier Stoltenberg.

Dette kan avgjøre om smitten øker videre

Camilla Stoltenberg viser til en rekke punkter som FHI mener kan stoppe dette:

Utstrakt testing for å ta smittede bort fra sosiale sammenhenger. Kommunene kommer nå i gang med dette, blant annet med selvtesting.

Vaksinasjonsprogrammet har rekordtempo slik at stadig flere blir beskyttet. Vi ser fra flere land i Europa at epidemien bremses av utstrakt immunitet i befolkningen. I Norge må så å si all immunitet komme fra vaksinasjon siden det er så få som har gjennomgått covid-19 og blitt immune.

Vi regner med at befolkningen i kommuner med utbrudd vil etterleve smittevernrådene bedre.

Noen kommuner med utbrudd vil sette inn ekstra tiltak, for eksempel ved å gå til gult nivå i skolene i en periode.

– Vi jobber sammen med kommunene om å stoppe økningen og begrense spredningen. Det er veldig viktig å fortsette å følge utviklingen tett, spesielt med tanke på sykehusinnleggelser, og å være beredt til å justere tiltak når det er nødvendig, sier Stoltenberg.