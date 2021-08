MARKERING: Utenfor Kiwi-butikken har butikksjef Ruben Elkjær satt opp et bord med bilder av de tre brødrene, tent lys og lagt frem en minnebok.

Lokalmiljøet i sorg etter at tre brødre omkom: − Det blir så nært

KRØDSHERAD (VG) «Alle» kjente den blide 17-åringen på Kiwi. Mandag kveld døde han i en trafikkulykke sammen med sine to brødre.

Publisert: Nå nettopp

– Alle hadde et forhold til ham. Han hadde jobbet her siden han var 14 år, sier butikksjef på Kiwi i Noresund, Ruben Elkjær.

Mandag kveld mistet han en av sine ansatte på 17 år.

Han døde i en møteulykke med en kranbil på riksvei 7 mellom Nesbyen og Hønefoss i Flå i Hallingdal ved 22-tiden mandag kveld.

Alle de tre som satt i personbilen mistet livet i ulykken. Onsdag bekreftet politiet at de tre omkomne er brødre som er hjemmehørende i nabokommunene Krødsherad og Flå.

Butikksjef Elkjær forteller at det har vært dyster stemning i butikken siden de fikk nyheten.

– Alle kjenner alle her. Alle vet hvem guttene og familien deres er. Det blir så nært, sier en preget sjef.

PREGET: Butikksjef på Kiwi i Noresund, Ruben Elkjær, var sjefen til den 17 år gamle gutten i tre år.

– Vi kommer til å savne ham

Elkjær fikk nyheten allerede natt til tirsdag. I Kiwibutikken som han driver i Krødsherad, jobber også flere av de avdødes slektninger.

– Jeg har kjent ham siden han var en guttunge og sett han vokse opp. Han var en pliktoppfyllende og snill gutt, som var blid og lett å ha med å gjøre, sier butikksjefen.

– Han satt alltid et smil om munnen på oss og kundene. Vi kommer til å savne ham, tilføyer han.

Utenfor Kiwi-butikken har Elkjær satt opp et bord med bilder av de tre brødrene, lys og en minnebok.

– Det er mange som har tatt turen og skrevet i boken her. Det har vært veldig fint å se.

HALV STANG: Flagget utenfor kommunehuset i Krødsherad var heis ned på halv stang etter ulykken tirsdag.

Holdt skolen åpen: - Det var sterkt

Rektor ved Krødsherad skole, Lars Erik Raaen, holdt skolen åpen for ungdom som ønsket et sted å være etter at nyheten om dødsulykken ble kjent tirsdag.

– Jeg tror det var viktig for ungdommen å få være der. Det var sterkt å se ungdom som tok vare på hverandre og lærere som stilte opp, lyttet og passet på, sier Raaen til VG.

Han forteller at de fleste i bygda reiser ut når de begynner på videregående. Tirsdag reiste mange hjem.

– Det var godt å se samholdet. Alle vet hvem alle her er, og alle har en forbindelse. Da etterlater man et tomrom, sier rektor videre.

STERKT PREGET: Ordfører i Krødsherad Knut Martin Glesne (t.v.) og rektor i Krødsherad skole, Lars Erik Raaen, på ordførerens kontor på Noresund.

Ordfører i Krødsherad kommune, Knut Magnus Glesne, sier at det psykososiale teamet i kommunen har tett kontakt med familien.

– Vi følger dette time for time og passer på hvordan de har det.

Selv om politiet har avventet med å gi sikker identifisering frem til obduksjonsrapporten er klar, forklarer han at det ikke tok lang tid før folk i bygda forsto hvem det var.

– Det er klart at alle forsto hvem det var så snart de satt seg på skolebussen tirsdag morgen, sier Glesne.

Etterforsker hendelsesforløpet

Politiet etterforsker fortsatt hva årsaken til ulykken var og hendelsesforløpet.

– Vi begynner å danne oss et bilde av hva som har skjedd i forkant av ulykken, sier operasjonsleder Brit Fyksen til VG.

Hun bekrefter at sjåføren i den andre bilen er avhørt.

– Det er fremdeles mye etterforskning som gjenstår før vi kan fastslå hendelsesforløpet.

Ulykkesanalysegruppen (UAG-gruppen) fra Statens vegvesen, som etterforsker alvorlige ulykker, gjorde undersøkelser på stedet allerede natt til tirsdag. Også krimteknikere fra politiet ble tilkalt.

På denne strekningen skjedde ulykken:

Klikk for å aktivere kartet

– Politiet har avhørt vitner, og gjort flere tekniske og taktiske undersøkelser, sa Fyksen til VG tirsdag.

Det skal ikke ha vært dårlig vær i området mandag kveld. Kollisjonen skjedde på en rett strekning, og fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.