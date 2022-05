GULLREKKA: Disse eks-topp-politikerne jobber alle som lobbyister eller PR-rådgivere. De har også alle muligheten til å få et eksklusivt adgangskort til Stortinget, som tidligere medlemmer av nasjonalforsamlingen.

Topp-lobbyister om omstridt «gullkort» til Stortinget: − Alle fikk det

Lobbyister for mektige bedrifter og PR-topper har eksklusiv tilgang til Stortinget livet ut. – Jeg forstår at det kan stilles spørsmål om dette, sier vindkraftlobbyist og tidligere Sp-leder Åslaug Haga.

– Ja, jeg fikk rutinemessig utdelt adgangskort til Stortinget i forbindelse med at jeg forlot vervet i fjor høst, skriver Jon Georg Dale (Frp) i en e-post til VG.

Han var innvalgt på Stortinget i perioden 2017–2021, og har vært både landbruksminister og samferdselsminister.

I dag er han partner i PR-byrået First House. Dale opplyser til VG at han ikke har benyttet seg av adgangskortet.

Tidligere stortingsrepresentanter får fri og evig tilgang til nasjonalforsamlingen – også de som jobber som lobbyister.

Blant dem er Rema 1000-lobbyist Kårstein Eidem Løvaas, Schjødts Iselin Nybø, dagligvarelobbyist Mette Hanekamhaug og PR-rådgiver Trine Skei Grande.

Denne ordningen vil flere partier nå vurdere – og Unge Venstre-leder Ane Breivik vil ta fra alle tidligere representanter «gullkortet». Til DN varsler stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) full gjennomgang av ordningen over sommeren.

GULLKORT TIL GULLGUTT: Jon Georg Dale var en av Frps mest profilerte politikere. Nå er han gått til PR-byrået First House. Han har fått Stortingets adgangskort etter han gikk av, men bedyrer at det ligger ubrukt.

– Forstår at det kan stilles spørsmål

Tidligere Sp-leder, statsråd og stortingsrepresentant Åslaug Haga har blitt vindkraftlobbyist, som administrerende direktør i Norwea.

– Har du fått adgangskort på Stortinget etter du gikk ut?

– Ja, det får alle hvis de vil, sier hun til VG.

– Jeg forstår at det kan stilles spørsmål om dette når man jobber med politisk påvirkning.

Den tidligere Sp-lederen sier at hun ikke har brukt kortet for å rusle rundt i bygget eller restauranten, men når hun har hatt avtaler på Stortinget.

– Sånn skal det forbli. Vi snakket om det i dag i Norwea i dag, og vi har konkludert med at jeg på ingen måte skal gå rundt på Stortinget uten å ha avtaler, sier Haga.

SLUTTET, MEN IKKE FORLATT: Åslaug Haga har sluttet på Stortinget, men kan komme og gå som hun vil på Stortinget, med «gullkortet». Hun sier hun kun har brukt det i forbindelse med avtaler på Stortinget.

– Alle fikk det

Anne-Grete Strøm-Erichsen ble valgt inn på Stortinget i to perioder, men den daværende Ap-politikeren satt i regjering nesten hele denne tiden.

– Har du fått adgangskort på Stortinget etter du gikk ut?

– Jeg har det. Men jeg har ikke brukt det veldig mye, det kan jeg love deg. Jeg tror jeg kan telle på én hånd de gangene jeg har vært på Stortinget, mest i forbindelse med kontrollhøring, sier hun til VG.

Det er flere år siden sist hun benyttet seg av kortet, og hun har kun vært én gang på Stortinget i forbindelse med jobben i PR-byrået Rud Pedersen, forteller hun.

– Jeg fikk det fordi alle fikk det.

TELLER PÅ ÉN HÅND: Eks-Ap-topp Anne-Grete Strøm-Erichsen sier at hun kan telle på én hånd gangene hun har vært på Stortinget etter hun sluttet som politiker.

– Ekstremt kritikkverdig

En av de som reagerer på «gullkort»-ordningen er Ketil Raknes, leder for Institutt for kommunikasjon på Høyskolen Kristiania. Før har han jobbet både som SV-statssekretær og i PR-byrået Burson Marsteller.

– Det er ett ekstremt kritikkverdig forhold i det som foregår nå: at du som tidligere stortingsrepresentant har fri tilgang og kan gå ut og inn som du vil, sier Raknes til VG.

Dette gir tidligere representanter en enorm fordel på arbeidsmarkedet, mener han.

– De har gratis tilgang til de mektigste menneskene i Norge. Det godet bør de fratas.

EN SNURR I SVINGDØREN: Ketil Raknes gikk fra PR-byrå til politikken – og så videre til å bli en av Norges fremste eksperter på nettopp lobbyisme og PR-bransjen. Her med sin daværende sjef, SV-nestleder og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Raknes satt aldri på Stortinget, og har dermed ikke noe gullkort selv.

Kan kjøpe seg rådgivere med «gullkort»

Øyvind Ihlen, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, sier at ordningen høres rar ut.

– Det kritiske er når det blir skjevfordelt. Hvis noen, nemlig de med økonomisk kapital, kan kjøpe denne typen rådgivere, går det på bekostning av de som ikke har tilgangen til Stortinget, sier han til VG.

En av de som har den eksklusive tilgangen er tidligere Frp-statsråd og stortingsrepresentant Robert Eriksson, nå administrerende direktør i lobbyorganisasjonen Sjømatbedriftene.

– Har du fått adgangskort på Stortinget etter du gikk ut?

– Ja, det får vel alle. Hvis du hadde bruk for å komme inn på Stortinget, så fikk du tidligere representant-kort.

HVOR POLITIKERNE ER: Robert Eriksson ønsker kontakt med politikere på vegne av Sjømatbedriftene, og drar dermed til Stortinget med eksklusiv tilgang.

– Det er der politikere er

Eriksson sier at han har benyttet seg av kortet flere ganger, senest 5. mai, da han holdt et innlegg om sirkulærøkonomi på et seminar på Stortinget.

– Det er i stor grad fordi jeg ønsker å snakke med politikere at jeg går på Stortinget. Det er der politikere er.

Det er naturlig for Sjømatbedriftene å ha kontakt med politikere, understreker han:

– Jeg skjønner at VG er på lobbysporet. I likhet med alle andre organisasjoner forteller vi hva slags syn vi har og hvilke konsekvenser forslag vil ha for vår næring. Vi prater med politikere på samme måte som Virke, NHO og Bondelaget.

UTE PÅ DATO: Bjarne Håkon Hanssen har fått et adgangskort til Stortinget etter han sluttet som politiker – men forteller at det nå er ute på dato og at det slett ikke skal fornyes.

Hanssen hadde gullkort

PR-høvding Bjarne Håkon Hanssen har hatt gullkortet, men avviser å ha benyttet seg av det.

– Jeg gikk ut av Stortinget i 2009. Siden da tror jeg at jeg har vært i Stortingsbygningen to ganger, begge ganger før jeg fikk adgangskort. Så fikk jeg adgangskort for et par år siden, som jeg ikke har brukt i det hele tatt. Nå er det gått ut på dato, og jeg har ikke tenkt å fornye det, skriver han i en SMS til VG.

Hanssen jobber nå i PR-byrået Kruse Larsen. Han sier at han fikk kortet i forbindelse med et møte på Stortinget:

– Det hadde jeg avtalt, og ble hentet på vanlig måte. Det var betjentene som sa at jeg kunne få et adgangskort som gjorde at jeg slapp enklere inn i bygningen. Jeg fikk ordnet det med det samme, men jeg har som sagt aldri brukt det. Det løp ut i januar i år.

HAR ADGANGSKORT – MEN VET IKKE HVOR: Karita Bekkemellem har adgangskort til Stortinget, men aner ikke hvor det er.

– Null verdi

Tidligere Ap-statsråd og stortingsrepresentant Karita Bekkemellem forteller at hun også har adgangskort til Stortinget – men sier at hun ikke har brukt det og ikke vet hvor det er.

– Jeg har i alle år vært veldig bevisst på å opptre på lik linje med andre ledere av bransjeorganisasjoner, sier hun til VG.

Bekkemellem har blitt toppsjef for norsk legemiddellobby, som administrerende direktør i bransjeforeningen Legemiddelindustrien (LMI).

Hvis hun ønsker å møte politikere, tar hun kontakt med et parti eller en komité og gjør en avtale, sier Bekkemellem.

– Jeg har aldri på de 13 årene etter at jeg gikk ut av politikken brukt kortet for å gå rundt på egen hånd, påvirke, mingle eller bruke restauranten. Det kortet for meg har hatt null verdi. Jeg har i hvert fall ikke brukt det.