Én til sykehus etter hendelse i Vestland – politiet bevæpnet seg

En person er funnet med «store skader» på en adresse i Alver kommune i Vestland onsdag.

Av Håkon Kvam Lyngstad og Paul Sigve Amundsen (foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Vest politidistrikt melder onsdag ettermiddag at de ble kontaktet av luftambulansen, som befant seg på en adresse i Alver kommune i Vestland, nord for Bergen.

Der fant de en person som var skadet i magen. Personen er tatt til Haukeland sykehus med ukjent skadeomfang. Politiet har ikke opplyst noe om hva slags type skader det skal være snakk om.

– På stedet finner vi en mann som har store skader. Politiet ble varslet av den grunn, sier innsatsleder Tordis Myrseth til Bergens Tidende.

Klokken 18.20 opplyser politiet i en ny pressemelding at en patrulje fremdeles er på stedet, og at krimteknikere er på vei til adressen. Ingen har status som mistenkt i saken per nå.

Den skaddes pårørende skal være orienter om hendelsen.

Politiet rykket bevæpnet til stedet med flere patruljer. Det er fremdeles uklart hvorfor de valgte å bevæpne seg.

– Det var ingen dramatikk på adressen når vi ankom. Politiet er nå i gang med taktiske og tekniske undersøkelser. Det er så langt ukjent hva som har skjedd, og hvor mange personer som hadde vært til stede, melder politiet i pressemeldingen.

Ingen andre er så langt meldt skadet i hendelsen.

Flere av VGs journalister har forsøkt å få tak i politiets operasjonssentral, som onsdag ettermiddag ikke svarer.

