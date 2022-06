SISTE BILDE: Flyet som styrtet i Nederland fotografert på Flesland før avreise søndag.

Lars (58) og Filip (15) er savnet etter flystyrten i Nederland

Etter flere dagers intens leting er det fortsatt få spor etter far og sønn, som forsvant i nederlandsk luftrom søndag kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lars Haukeland (58) og sønnen Filip (15) har vært savnet siden det lille sportsflyet deres styrtet ned i Caland-kanalen, vest for Rotterdam, søndag kveld.

De tok av fra Bergen lufthavn søndag morgen og satte kurs for Frankrike. Etter planen skulle de lande på Buno-Bonnevaux-flyplassen sør for Paris.

Så langt kom de aldri. Etter å ha fylt drivstoff nord i Tyskland forsvant de i nederlandsk luftrom.

Nederlandske redningsmannskaper igangsatte en intens leteaksjon og saumfarte den dype, strie kanalen i flere døgn, men fant nesten ingen spor.

FANT VRAKRESTER: Den ene vingen av flyet ligger innenfor politiets sperrebånd.

Ingen har så langt meldt at de har sett flyet gå ned i Caland-kanalen vest for Rotterdam, der havnen Europoort møter Nordsjøen.

Nøyaktig når flystyrten skjedde, er også uklart.

Flyet – et lett, lite, toseters Dyn'Aéro MCR01 sportsfly med en marsjfart på 250 km/t – ankom nederlandsk luftrom klokken 16.45.

Ulykken ble først oppdaget da en patruljebåt fra havnevesenet omkring klokken 18.50 oppdaget oljesøl og deler av en flyvinge som fløt i vannet, med flyets registreringskode.

Havneområdet flyet forsvant i er avsidesliggende og folketomt, med raffinerier og inngjerdede industrianlegg, containere, vindturbiner og kraner.

1 / 4 LOSHAVN: Losene som bistår skipene, holder til nær ulykkesstedet. LETEOMRÅDET: Flyet styrtet ved Europoort ytterst mot Nordsjøen. Kanalen er dyp slik at oljetankere og bulkskip fylt med malm og annen last kan passere på sin ferd mot Nordsjøen. LETING: Søket pågår der Calandkanalen vest for Amsterdam munner ut i Nordsjøen. SØKTE: Redningsmannskap har saumfart den dype kanalen systematisk. forrige neste fullskjerm LOSHAVN: Losene som bistår skipene, holder til nær ulykkesstedet.

Været var dårlig da sportsflyet – som er lettere enn et vanlig motorfly og dermed dårligere rustet mot uvær – gikk ned.

Sent søndag skrev nederlandske myndigheter at de antok at det var snakk om en dødsulykke, men så langt er hverken de to savnede eller flykroppen funnet.

May Britt Løvik er oppnevnt som bistandsadvokat.

– Jeg kan bekrefte at jeg bistår de berørte, ellers har jeg ingen mulighet til å kommentere det dessverre, sier Løvik til VG.

– En erfaren langturpilot

Far og pilot Lars Haukeland tok pilotsertifikatet ved Bergen Aero Klubb på på Flesland i 2009–2010.

– Han var en erfaren langturpilot etter å ha gjennomført flere utenlandsturer med småfly, sier styreleder i klubben Andreas Haaland til VG i en tekstmelding.

– Våre tanker går først og fremst til de etterlatte og klubben sørger over tapet av en god venn og klubbkollega.

Haukeland har hatt et uhell med fly tidligere. I 2017 fikk han motorstopp 9000 fot over bakken. Minutter senere nødlandet han på et islagt vann i Oppdal. NRK omtalte saken.

Politiet: Håper å finne dem

Politiet gjenopptok letingen klokken 06 torsdag morgen, men har så langt ingenting nytt å melde.

– Vi håper selvfølgelig å finne vraket og ofrene snart slik at vi kan gi familiene svar, skriver talskvinne for nederlandsk politi Therese Ariaans til VG i en tekstmelding torsdag morgen.

Ariaans sier mangelen på øyenvitner gjør søket desto vanskeligere for politiet.

– Hvordan har det seg at ingen så eller hørte noen ting?

– Dårlig vær og øde område, sier hun.