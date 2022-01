KJENT SOM «LEPPA FRA GRORUD»: Thorbjørn Berntsen er kjent for å si sin oppriktige mening. Det har en britisk statsråd fått erfare. Nå går han ut med et kraftfullt forsvar av sin tidligere statssekretær, Jens Stoltenberg.

Berntsen: − Jens har en CV som går tvers gjennom murveggen

Ap-høvding Thorbjørn Berntsen (86) blåser av kritikken som hagler rundt en mulig ansettelse av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef. - De må velge den beste, og det er Jens, sier han.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jens Stoltenberg har en CV som går tvers gjennom murveggen. At han er sjef i NATO har ikke noe med Norges Bank å gjøre, så jeg vektlegger ikke det så mye rent faglig, når det gjelder den stillingen. Men det er klart at det hjelper å ha vært mangeårig sjef i en av verdens ledende organisasjoner, sier Berntsen.

Men det er altså ikke Stoltenbergs innsats i NATO den gamle Ap-kjempen tenker på.

– Det gjelder alle samfunnsområder: Han har vært statsminister og finansminister - og til og med statssekretær hos gamle Berntsen har han vært, sier han og ler.

Stoltenberg begynte sin profesjonelle politiske karriere etter AUF-tiden, da daværende statsminister Gro Harlem Brundtland i 1990 ga beskjed til sin miljøvernminister, Thorbjørn Berntsen, om at han skulle be Stoltenberg om å bli hans statssekretær.

LYRISK FORSVAR: Berntsen siterer Nordahl Grieg i sitt forsvar at Stoltenberg.

Pluss, ikke minus

Berntsen sier at Stoltenbergs lange politiske karriere, blant annet som statsminister og finansminister, må ses på som et pluss, ikke et minus når man skal velge en ny sentralbanksjef.

– Fra spøk til alvor, han er definitivt kvalifisert. Vi kan ikke diskvalifisere ham fordi han heter Jens Stoltenberg eller at han er venn med Jonas, sier Berntsen og fortsetter:

– Det er som Nordahl Grieg skriver; at «vi er så få her i landet». Det er nesten ikke mulig ikke å bli kjent med hverandre. Han kan ikke strykes av søkerlisten fordi Jonas er statsminister, det går jo ikke, mener Berntsen.

Han sier at det er viktig å legge til:

– Jeg snakker ikke ned andre kandidater, det er andre høyst kvalifiserte kandidater. Men jeg mener Stoltenberg med sin erfaringsbakgrunn er den beste.

– Lett å herse

– Et stort flertall av partiene på Stortinget mener det er feil at Stoltenberg blir sentralbanksjef?

– Det har ingenting med hans kvalifikasjoner å gjøre, men fordi han er fra Ap og har nære bånd til Jonas. Det er lett å drive og herse med av våre politiske motstandere.

KLIMA-KUMPANER: Berntsen og Stoltenberg avbildet på årsmøtet i Oslo Ap i 1992.

– Er ikke det et problem?

– Du kan lage en rekke negative konstruksjoner, men det sentrale må være at de velger den mest kvalifiserte.

– Middagene som har vært omtalt har bygget opp under et bilde av kameraderi?

– Det er klart det blir fyra opp, men alle vet at de er nære venner og at Jonas har meldt seg inhabil. Det er jo ikke han som skal håndtere dette, det er Finansdepartementet, sier den tidligere Ap-kjempen som i sin tid ble kalt «leppa fra Grorud», fordi han ofte var litt storkjefta. Han sa i sin tid blant annet dette om sin britiske statsrådkollega John Gummer: «John Gummer is the biggest shitbag I have ever met».

I Ap og Sp er det ellers bemerkelsesverdig tyst.

Det kan komme en avklaring rundt sentralbanksjefspørsmålet i statsråd i morgen, men ingen i ledelsen i de to partiene vil si noe som helst om prosessen, eller om når de skal bestemme seg.