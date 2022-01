TIDLIGERE RIKSADVOKAT: Tor-Aksel Busch var riksadvokat fra september 1997 til oktober 2019, og var dermed sittende riksadvokat da Brevik ble idømt lovens strengeste straff i 2012.

Tidligere riksadvokat vil sette en stopper for hyppige Breivik-rettssaker

Terrorist Anders Behring Breivik kan med loven i hånd søke om prøveløslatelse årlig. Tidligere riksadvokat foreslår nå lovendring for å begrense denne muligheten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det synes å være veldig tydelig, basert på det som kommer frem i media, at Breivik har hatt veldig liten progresjon i sin personlige utvikling. Jeg skal være veldig forsiktig med å spå hvordan denne vil utvikle seg videre, men mye tyder på at man om ett års tid vil være i nøyaktig samme situasjon som i dag, at han vil utgjøre samme gjentagelsesfare.

Det sier tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch til VG.

I Rett24 fremkommer det at Busch mener at at retten til å søke prøveløslatelse fra forvaring bør begrenses. Han forklarer at når den minstetiden retten har fastsatt er ute, kan spørsmålet om prøveløslatelse prøves hvert år, slik reglene er i dag.

Info Derfor er Breivik i retten nå Rettssaken holdes fordi Breivik har sonet minstetiden på ti år av den 21 år lange forvaringsdommen han ble idømt etter massedrapene på Utøya og i Regjeringskvartalet 22. juli 2011. Han har da rett til be om å bli prøveløslatt. Dette har påtalemyndigheten sagt nei til fordi de mener han er for farlig til å slippes ut i samfunnet. Spørsmålet må derfor avgjøres av domstolen. Vis mer

Under rettens siste dag er statsadvokat Hulda Karlsdottir svært tydelig på at Breivik fremdeles er svært farlig, og at hun ikke tror på terroristens lovnader om at han har tatt avstand fra vold og terror.

Karlsdottir legger også frem et åtte sider langt tettskrevet brev ført i pennen av Breivik i februar 2020. Der fremkommer det at terroristen har planlagt for rettssaker annethvert år etter 2021.

– Det kan skje slik reglene er nå. Ingen tvil om det, sier Busch.

Breiviks forsvarer, Øystein Storrvik, sier til VG at dette ikke er noe de har diskutert.

– Vi har fokusert på denne saken.

I RETTEN: Forsvarer Øystein Storrvik under første dag av rettssaken der terrordømte Anders Behring Breivik begjærer seg prøveløslatt.

Fremmet forslag til paragrafendring

Busch har selv fremmet følgende forslag for Rett24, der Straffeloven § 44 fjerde ledd kunne endres til (nytt tillegg i fet tekst):

«Den domfelte kan ikke begjære prøveløslatelse før 1 år etter at forvaringsdommen eller en dom som nekter prøveløslatelse, er endelig. Ved særlig stor gjentagelsesfare for alvorlige lovbrudd som omhandlet i § 40, kan retten beslutte at ny slik sak ikke kan begjæres før det er gått inntil 3 år.»

– Lovteknisk er dette veldig enkelt, sier Busch som tilføyer at han som pensjonist ikke er i posisjon til å fremme et konkret lovforslag skriftlig.

Han forklarer at begrensningen knyttet til å søke prøveløslatelse forutsetter at retten gjør en grundig vurdering av gjentagelsesfaren - og at den ikke vil endre seg i løpet av de kommende årene.

Den tidligere riksadvokaten mener forslaget ivaretar hensynet til domstolskontroll og samtidig er viktig med tanke på ressursbruk og allmennheten.

– I en slik ekstrem sak som nå er til behandling er det ingen tvil om at usedvanlig mange vil være berørt av det som skjer i retten.

VG har ikke lyktes med å nå riksadvokat Jørn Sigurd Maurud for kommentar. Kommunikasjonsrådgiver hos Riksadvokaten, Mie Skarpaas, sier til VG at riksadvokaten som regel ikke uttaler seg om - eller i tilknytning til - saker under domstolsbehandling.

Vil kunne ramme Breivik

Busch er tydelig på at det ikke skal lages lover med utgangspunkt i enkeltsaker - men mener en problemstilling som også har vært oppe i andre sammenhenger, er at «forvaringsdømte kommer i retten hvert år med stort sett veldig liten forskjell fra saken det foregående år».

– Da må det være berettiget å reise spørsmålet om man kan begrense denne adgangen.

Han legger til:

– Så er det ikke helt uten betydning for mitt forslag at Breivik synes å bruke domstolen som en propagandastol for sitt budskap, sier Busch.

Han mener forslaget han fremmer nå vil kunne anvendes i Breiviks eventuelle neste sak.

– Det er altså ikke grunnlovsvern mot tilbakevirkende lover som vil slå inn hva gjelder dette forslaget.

PROVISORISK RETTSSAL: Rettsbehandlingen til Breivik føres i gymsalen i Skien fengsel hvor han soner og ikke i en ordinær rettssal.

Elden: Uenig

Breiviks forsvarer, Storrvik, sier til VG at han forstår den tidligere riksadvokatens synspunkt. Han sier at de anser denne første prøvingen som en «viktig prinsipiell prøving», ikke som et ledd i en repeterende rettssak.

– Det vel ikke akkurat denne prøvingen han ser som problematisk, men hvis det blir et repeterende problem.

Advokat John Christian Elden skriver i en SMS til VG at om én person kommer med uforholdsmessig mange begjæringer, skal rettssamfunnet leve godt med det.

– Vi tåler godt å la Breivik møte en dommer hvert annet år når vi frihetsberøver ham på ubestemt tid og han faktisk har utholdt minstestraffen sin.

ADVOKAT: John Christian Elden avbildet i januar i 2021.

Forsvarsgruppens leder Marius Dietrichson er også uenig i endringsforslaget.

Til Rett24 sier han at en livstidsstraff som varer så lenge farligheten består, må ha et motstykke mot at forvaringen opphører når farligheten forsvinner.

Anbudsbrev til over 500 advokater

I Breiviks brev som ble lagt frem for retten torsdag fremkommer det at han ønsket at hans forsvarer skulle fungere som en PR-agent for ham.

Det avslo Storrvik, og Breivik skal derfor ha sendt ut over 500 brev til norske advokater. Breivik sier i retten at han ble skuffet over Storrviks avslag og at det ble en konflikt mellom dem.

Forsvarer Storrvik sier til VG at det var et brev som var «litt spesielt».

– Han sa selv i retten at han ville ha en som var mer aktiv i media på hans vegne, og det har ikke jeg ønsket. Han prøvde andre muligheter, men vi jobbet parallelt samtidig så det var ikke en konflikt i den forstand.

Advokat Elden opplyser til VG at han er blant dem som har mottatt henvendelse fra Breivik.

– Men jeg er fra før bistandsadvokat i saken for flere hundre klienter, så det sier seg selv at det ikke er aktuelt.

Jon Wessel-Aas er leder i Advokatforeningen og sier til VG at han ikke var kjent med at Breivik har sendt ut brev.

– Det ligger ikke til advokatens oppdrag etter våre etiske regler at vi skal være «pr-agent», hvis det skal forstås som en aktiv markedsfører av klientens forretninger, ideologier eller hva det skal være, sier han.