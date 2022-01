Regjeringen gir studenter hele strøm-støtten som stipend

Støtten på 3000 kroner ble først hovedsakelig gitt som lån, men nå åpner regjeringen opp slik at studenter kommer inn i stipend-varmen.

Regjeringen snur igjen. Først sa nei til strøm-støtte for studenter, så kom de med støtten som hovedsakelig var lån og nå gir de hele støtten på 3000 kroner som stipend.

Regjeringspartiene og SV ble enige om den nye krisepakken fredag kveld.

– Vi er opptatt av å løfte studentene og sikre best mulig vilkår for at de kan studere. Vi er glad for at vi nå kan gi de mer i stipend, sier Marit Knutsdatter Strand (Sp) til VG.

Støtten har hele tiden blitt organisert slik at den utbetalt gjennom Lånekassen, men nå slippet deler av den å tilbakebetales.

I en pressemelding fra Arbeiderpartiet sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski at:

– Det er urimelig at man skal ta opp lån for å få hjelp til strømregningen. Nå blir hele strømstøtten på 3000 kroner stipend, ikke lån.

Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO) jubler og kaller det en skikkelig gladnyhet.

– Nå kan flere puste ut og bekymre seg litt mindre for økonomien i helgen. Nå må vi få strømstøtten ut til de som trenger den, så raskt som mulig, sier NSO-leder Tuva Todnem Lund til VG.

Det var i starten av desember at regjeringen offentliggjorde at de ville gi studenter som kan dokumentere strømutgifter 3000 kroner i ekstra lån som støtte til det høye strømprisene. Av disse skulle 1200 kroner bli gjort om til stipend, men nå blir hele summen tilbakebetalt.

Før jul sa utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG at pengene skulle kunne utbetales i starten av 2022.

Den rekordhøye strømprisen har den siste tiden skapt utfordringer. Torsdag var det demonstrert over hele landet.

Studenter reagerte

Da strøm-støtten kom reagerer NSO på forskjellig praksis for studenter.

– Hvorfor er det slik at studenter mottar denne hjelpen i hovedsak som lån, mens resten av samfunnet får støtte? Studenter fryser like mye som alle andre, sa NSO-lederen.

Strømstøtten til andre har vært høyere enn den til studentene. I starten av januar ble den også økt. Studentene har lenge meldt om et akutt behov for støtte.

Allerede i november 2021 foreslo partiene MDG, Venstre, SV, Rødt og Frp å gi studenter et «ekstraordinært strømstipend» denne vinteren.

Forslaget ble nedstemt i Stortingen, av regjeringspartiene og Høyre.