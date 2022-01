HAR BEDT OM AVKLARING: Administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i Norsk Boligbyggelag er sjeleglad for at strømstøtten nå også omfatter borettslag og sameier. Fredriksen har tidligere vært politiker for Høyre.

Strømstøtte for borettslag og sameier klar: − Sjeleglad

Mange borettslag og sameier har hatt fellesutgifter til strøm som ikke har vært omfattet av støtteordningen. Nå skal også fellesmålt strømforbruk omfattes i ordningen.

Av Eirik Husøy

Strømstøtten, der de første 5000 kilowattimene av strømforbruket får dekket en del av beløpet når kilowattprisen overstiger 70 øre, utbetales heretter også til boligaksjeselskaper. Boligselskapene får pålagt ansvaret med å sørge for at støtten kommer husholdningene til gode, skriver NTB.

– Jeg vet at mange har vært bekymret for at fellesmålt strømforbruk i sameier og borettslag ikke skulle bli dekket av strømstønadsordningen. Jeg er glad for at vi nå får på plass en forskrift som sikrer at store forbruksposter i borettslag og sameier, slik som elektrisk oppvarming og varmtvann, også omfattes av strømstønadsordningen for husholdninger, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding.

UTVIDER STRØMSTØTTEN: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) utvider strømstøtten for å omfatte borettslag og sameier.

Ordningen trer i kraft 1. februar, men gjelder for samme periode som strømstøtteordningen ellers. Altså får den tilbakevirkende kraft tilbake til desember.

Støtte for desember og januar vil for de fleste boligselskapene bli utbetalt i februar.

– Vi har ventet på en avklaring på dette, og endelig ordner det seg, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i Norsk Boligbyggelag til VG.

Problemet har vært at ordningen bare har omfattet individuelle strømmålere. Mange borettslag og sameier har i tillegg fellesmåler som tar for seg varmtvann og oppvarming og lignende. Det kan fort utgjøre langt over halvparten av strømforbruket, ifølge Fredriksen.

Opp mot en million nordmenn kunne dermed ha havnet delvis utenfor strømstøtten, ifølge Fredriksen.

– Nå er jeg sjeleglad for at det kom og at borettslagene og sameiene får en avklaring. Vi har fått mange henvendelser de siste ukene. Mange har stått i et valg mellom å øke husleien eller å gå på dyr kassakreditt løs, sier Fredriksen.