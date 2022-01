BRENNER: En bygård i Hamar sentrum stod i full fyr onsdag kveld.

Brann i bygård på Hamar - flere personer pågrepet og siktet

Flere personer er siktet og pågrepet etter brannen i en bygård på Hamar onsdag kveld. - Vi er bare glad for at ingen menneskeliv gikk tapt, sier huseier.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Like før klokken 23 onsdag kveld brøt det ut brann i et bygg midt i Hamar sentrum. Bygget ble totalskadet i brannen.

Torsdag melder Innlandet politidistrikt at de har pågrepet og siktet flere personer i kjølvannet av brannen.

Personene er siktet for medvirkning til uaktsom fremkalling av fare for allmennheten ved brann, og vil bli avhørt i løpet av dagen.

– Politiet vil avhøre personene i dag og søker da å få en avklaring om de har tilknytning til brannen, opplyser de i en pressemelding.

Det er foreløpig ikke oppnevnt forsvarere for de pågrepne.

– Glad for at ingen menneskeliv gikk tapt

Bygget er et forretningsbygg som også består av to leiligheter. Bygget er totalskadet og hele takkonstruksjonen er ødelagt, ifølge brannvesenet.

MANGE EVAKUERTE: Rundt 40 personer ble evakuert etter den voldsomme brannen på Hamar.

– Vi er bare glad for at det ikke er noen menneskeliv som gikk tapt. Det er tragisk for leietakerne våre, dette her var levebrødet deres, sier styreleder Torodd Rande i Hamar Forretningsbygg, som eier bygget, til VG.

Han sier at det normalt bor folk i de to leilighetene, men at disse nylig har flyttet ut. Rande sier at de gjennom dagen har vært i kontakt med leietakerne som driver butikker i bygget.

– Vi forsøker nå å hjelpe dem så godt vi kan, og ellers gjør vi alt som må gjøres i en sånn sammenheng i forbindelse med forsikringer og annet, sier han.

Politiet opplyser at de nå arbeider med å sikre verdier i butikkene som ligger i første etasje, og at de per nå ikke har oversikt over hvor stort skadeomfanget er.

– Krimteknikere fra politiet vil gjøre undersøkelser på branntomten så snart dette anses forsvarlig ut ifra sikkerhetsmessige hensyn, skriver politiet.

Ukjent brannårsak

Ifølge brannvesenet skal brannen ha startet i bakgården. Deretter har flammene spredd seg til taket. Politiet vet ikke hva årsaken til brannen er.

Politiet meldte senere at det har brent i to leiligheter, det er ikke meldt om personskader og politiet har så langt ikke kartlagt noen årsak til brannen.

Omtrent 50 personer ble evakuert fra nærliggende bygninger, og disse bygningene har også fått store røyk- og vannskader.

En person som er folkeregistrert på adressen var i starten ikke gjort rede for, men politiet uttalte til VG at den aktuelle personen er svensk statsborger og at han etter alle solemerker ikke har oppholdt seg på Hamar på lenge.