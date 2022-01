Brann i bygård i Hamar: − Vi har ikke kontroll

Det er iverksatt evakuering av nærliggende enheter og hotell Astoria på grunn av røyk. Rundt 40 personer er evakuert.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nødetater har rykket ut til en brann i en leilighet i Hamar sentrum.

– Vi har ikke kontroll på brannen. Det er mye ressurser på stedet, sier vaktleder i 100-sentralen Atle Røed til VG.

Brannvesenet i Innlandet skriver på Twitter at alle personer skal være evakuert. Røed vet ikke hvor mange leiligheter som brenner, men sier at det ser ut som det er flere enn en.

– Alle er evakuert. Jeg vet ikke hvor mange personer det er snakk om, sa Røed klokken 23.36.

En person som er folkeregistrert på adressen er ikke gjort rede for, opplyser politiet klokken 23.54.

– Vi har ikke fullstendig oversikt over hvor personen er, men vi har ingen opplysninger om at personen er i boligen. Vi jobber med å få tak i vedkommende, sier operasjonsleder Per Solberg til VG.

Rundt 40 personer er evakuert, ifølge politiet.

Det er iverksatt evakuering av nærliggende enheter og hotell Astoria på grunn av røyk, opplyser politiet på Twitter.

– Beboere i området anmodes om å lukke vinduer, skriver de.

Ifølge Røed startet brannen i bakgården. Deretter har flammene spredd seg til taket. Politiet vet ikke hva årsaken til brannen er.

Da VG snakker med operasjonsleder Per Solberg klokken 00.40 er det fortsatt ikke meldt kontroll.

– Men brannen har ikke spredt seg. Det jobbes med slukking fremdeles.

Det har brent i to leiligheter, det er ikke meldt om personskader og politiet har så langt ikke kartlagt noen årsak til brannen.