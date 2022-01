MÅ STENGE: Alvdal kommune vil avslutte bitcoinvirksomheten i bygda.

Alvdal sier nei til russisk bitcoinfabrikk

Den russiske bitcoinbedriften i Alvdal må gi opp virksomheten. Det bestemte kommunestyret i Alvdal torsdag kveld.

Kommunestyret fulgte dermed kommunedirektørens innstilling, om ikke å fornye leieavtalen med russernes norske selskap Dataroom. Vedtaket ble gjort mot fem stemmer.

Leieavtalen gikk ut allerede ut for to år siden, men driften har fått fortsette i påvente av at en ny avtale skulle forhandles.

Russiske investorer lanserte i 2017 planer om å etablere to store datasentre i Nord-Østerdal. Ifølge planene skulle det investeres over en milliard kroner, og datasentrene kunne gi inntil 65 arbeidsplasser.

Fire år senere har bedriften ennå ikke begynt å tjene penger, og det er ikke etablert noen arbeidsplasser.

VG har i en rekke reportasjer omtalt den omstridte russiskeide bitcoinbedriften i Alvdal.

Prosjektleder Denis Slabakov sier til VG at han ikke ønsker å kommentere avgjørelsen.

KJEMPET FOR BEDRIFTEN: I desember 2021 var prosjektleder Denis Slabakov på Alvdal for å rydde opp i støyproblemene fra containerne.

Lovte milliardinvestering

Bedriften ble etablert rett før Trident Juncture 2018, den største Nato-øvelsen på norsk jord siden den kalde krigen, noe som førte til en rekke varsler til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fra folk som fryktet spionasje.

Senere har lite skjedd. Databedriften som viste seg å skulle utvinne kryptovalutaen bitcoin, har etablert seg med tre russiske spesialproduserte containere som drive utvinning av kryptovalutaen bitcoin.

Men milliardinvesteringen kunne østerdølene se langt etter. Det har heller ikke blitt en eneste arbeidsplass, bortsett fra jevnlige oppdrag til en lokal IT-bedrift, samt oppdrag til lokale bedrifter ved oppstarten.

Ordføreren sa nei

Ordfører Mona Murud (Sp) gikk selv inn for å ikke fornye avtalen.

Under debatten i kommunestyret viste Murud til det betydelige strømforbruket ved bitcoinmining, og brukte hensynet til klima og miljø som hovedargument for å avslutte leieavtalen.

– Skal vi nå FNs klimamål må vi begynne å tenke, og det kan vi like gjerne gjøre i Alvdal, sa ordføreren.

Kristelig Folkepartis representant Arne Dagfinn Øynes fortalte om negative tilbakemeldinger fra innbyggerne i fjellbygda etter at bitcoinselskapet etablerte seg.

– Det er ingen sak jeg har fått så entydig kritikk for, som for at vi slapp disse til, sa Øynes.

VILLE AVSLUTTE: Kommunedirektør Per Arne Aaen i Alvdal.

Kommunedirektøren i Alvdal har ønsket å avslutte russernes leieavtale, fordi han mener bitcoinutvinningen, som er svært energikrevende, ikke er bærekraftig.

For øyeblikket er driften i bitcoinfabrikken stanset midlertidig, på grunn av den høye strømprisen.

Har investert ti millioner

Russernes norske selskap Dataroom ble etablert ved inngangen til 2018, fordi russerne trengte et norsk selskap for å kunne operere i forhold til norske banker.

New Mining Company, det russiske selskapet som lanserte planene om gigantinvesteringen, var imidlertid aldri eier av det norske selskapet.

Eier av Dataroom var i stedet nordmannen som hadde rollen som styreleder og daglig leder, gjennom et annet av hans selskaper.

Først etter halvannet år ble eierskapet ført ut av Norge.

De to første styrelederne i selskapet er i dag siktet for hvitvasking og grove økonomiske forbrytelser i en annen sak, som ikke angår Dataroom.

Ifølge opplysninger som ble lagt frem under kommunestyret, har de russiske eierne lagt igjen rundt ti millioner kroner i Alvdal på disse årene.

NEDERLAG: Den russiske prosjektlederen Denis Slabakov har hatt et sterkt ønske om å fortsette driften i Alvdal.

Komplisert eierstruktur

Selskapsstrukturen bak bedriften er svært komplisert. To holdingselskaper i henholdsvis Østerrike og Hongkong eier bitcoinbedriften på Alvdal.

VG har dokumentert at bak de to holdingselskapene står to russiske forretningsmenn, Igor Motorin som er basert i Dubai, og Alexander Ryazanov, tidligere medlem av den russiske nasjonalforsamlingen Dumaen, og tidligere nestleder i et av verdens største oljeselskaper, Gazprom.

Torsdag kunne VG avsløre at Datarooms norske bankforbindelse i 2019 avsluttet bankkontoen deres.

Jusprofessor Jon Petter Rui, som ledet arbeidet med den nye hvitvaskingsloven i 2018, sier til VG at selskapet er en bankkunde med forhøyet risiko i forhold til hvitvaskingsloven.