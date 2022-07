VEIDEBATT: Frp-lederen går ut mot forslaget om å nedskalere motorveiutbyggingen. Her fra Rudshøgda.

Listhaug: − Motorveier redder liv

Frp-leder Sylvi Listhaug sier det er smale veier, dårlig veistandard og møteulykker som tar liv, ikke brede. – Brede firefelts motorveier redder liv, sier hun.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Listhaug sier signalene fra regjeringen og Vegvesenet om at fremtidige veier ikke skal bygges så brede som de siste årene, er livsfarlige.

– Ja, det er det fordi det er på smale og dårlige veier liv oftest går tapt. Vi går tilbake til fortiden for veibyggingen i Norge.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier rett ut at Nasjonal transportplan (NTP) er utdatert og for dyr.

– Den Nasjonale transportplanen vi har nå, er urealistisk; vi har ikke råd til den opptrappingen den betinger, sier han.

Listhaug sier mener dere vei var riktig.

– I løpet av de årene Frp hadde en hånd på rattet under åtte år med Solberg-regjering, bygget vi motorvei som aldri før; vi fikk opp standard og fart.

– Sikrest å bygge bredere veier

Frp-lederen sier det er viktig med fokus på å hindre alle ulykkene på veiene vi har sett i sommer, men sier at konklusjonen bør blir flere firefelts veier, ikke færre.

– Disse ulykkene har i stor grad skjedd på helt andre og trangere veier enn på firefeltsveiene. De må oppgraderes for å bedre sikkerheten, men det sikreste er å bygge bredere veier, altså

firefeltsveier.

– Dere klarte ikke å ta igjen vedlikeholdsetterslepet?

– Da vi styrte ble vedlikeholdsetterslepet på norske veier redusert for første gang på mange tiår. Nå øker det igjen. Også penger til veivedlikehold er redusert.

KLIMASVAR: – Plant skog, er Listhaugs beste klimaråd.

Hun mener en nedskalering er en fare for trafikksikkerheten.

– Å stanse utbygging av motorvei, mellom Mandal og Lyngdal og videre til Stavanger, som er en farlig strekning, bør hindres. Mange liv har gått tapt på denne veien. Å stanse det vil kunne føre til at flere liv går tapt. Motorveier redder liv.

– Plant skog

– Regjeringen sier vi er nødt til å stramme inn på pengebruken og at det også vil gå ut over store veiprosjekter?

– Ja, men det er snakk om prioritering. De bruker en haug med penger på klima, for eksempel, hvor de pøser milliarder etter milliarder av skattebetalernes penger på prosjekter der skattebetalerne skal ta en stor del av regningen og risikoen.

– For å nå klimamålene må man foreta prioriteringer?

– Ja, vi kunnet eksempelvis plantet skog i stedet. Det hadde vært et veldig billig tiltak som kunne binde masse CO 2 . I stedet for å elektrifisere sokkelen, som sannsynligvis vil koste mer

enn 50 milliarder kroner og ikke kutte de globale utslippene, men bare pynte på det norske klimaregnskapet.

– Bånn i bøtta

Hun har også sterke meninger om stort veiprosjekt, som hun faktisk vil stanse:

Fergefri E39 mellom Molde og Ålesund, hvor fjordkryssingen Møreaksen er sentral, ligger på planleggingsbordet.

Prislapp: 24 milliarder kroner. Hovedkostnaden knyttes til en lang undersjøisk tunnel.

– Det viktigste er å stanse byggingen av de undersjøiske tunnelene, sier Listhaug.

– Du vil i stedet bygge bedre vei til Oslo?

– Ja, E136 fra Ålesund til Dombås er det aller viktigste. Det går varer for milliarder av kroner dit og videre sørover på trailere til Oslo og Europa. Standarden på den veien er for å si det rett ut bånn i bøtta.

SAKTE FREM: Sylvi Listhaug sier trange veier på Vestlandet gjør at bedriftenes varer kommer saktere frem til sine markeder.

Hun sier trafikkgrunnlaget også sier sitt.

– De skal bygge firefelts motorvei under fjorden, hvor det er døgntrafikk på mellom to- og tretusen biler. Mens det i Ålesund mellom Blindheim og Breivika er godt over 20000 biler i døgnet. Det var på denne strekningen den tragiske dødsulykken i Blindheimstunellen nylig skjedde. Der er det ikke prioritert å gjøre noe, sier Listhaug.

– Vil ikke ha den veien

Frp-lederen fremholder at Strynefjellsveien også er viktigere å få utbedret enn å gå i gang med Møreaksen.

– Det blir ikke mange stemmer i Molde av dette?

– Vi gjorde sist et godt valg i Molde. Det er mange i Molde som heller ikke vil ha den veien der. Mange av dem må reise lange omveier for å komme over fjorden via den tunnelen, i stedet for å ta fergen rett over. I tillegg blir det bompenger i dyre dommer. Folk i Møre og Romsdal vil ikke ha den veien.

– Helt sikkert

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er enig i at firefeltsveier kan redde liv, men at det er litt andre hensyn de nå må ta.

– Det er helt sikkert at firefeltsveier er et trafikksikkert alternativ, men det betyr ikke at vi skal bygge det over hele Norge, sier Ap-statsråden.

RENTESPØKELSET RIR PÅ VEIENE: Nygård sier de må dempe pengebruken for ikke å bidra til økte renter.

Han sier at de nye signalene fra Vegdirektoratet om behov for nedskalering er en annen sak, men at det sammenfaller godt med at de må redusere pengebruken.

– Vil ikke kompromisse på veisikkerheten

Nygård mener det er på tide å snu på hver krone.

– Vi ønsker å gå gjennom veinormalene, se om vi kan bygge veier på en mer kostnadseffektiv måte, spare natur, gjenbruke eksisterende vei, slik at vi får mer ut av hver krone.

Han er veldig klar på at det skal skje uten å gå på akkord med en ting:

– Vi har ikke tenkt å kompromisse på trafikksikkerhet.

Han sier at de økonomiske rammene gjør at de må ta grep.

– Vi må prioritere sterkere. Vi er alle opptatt av at vi ikke bidrar til at rentene stiger: Ingenting er mer usosialt og slår mer inn i folks økonomi, enn renten. Da må vi holde igjen.

– Henger ikke på greip

Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) sier at det er meningsløst å være mot undersjøiske tunneler.

– Kun å bygge broer her til lands vil medføre at kostnadene eksploderer. For øvrig er Frp helhjertet tilhenger av en dobbelt så lang undersjøisk tunnel på Rogfast. Så dette henger ikke på greip.

STERKT KRITISK: Molde-ordfører Torgeir Dahl er totalt avvisende til Listhaugs vraking av Møreaksen.

Han sier også at hennes trafikkestimat for tunnelen er feil

– Trafikken på Møreaksen er beregnet til ca. 7.000 biler pr. døgn. Dessuten er det ikke teknisk mulig å krysse brede fjorder med smalere vei enn 4-felts, enten det er bro eller tunnel.

Han legger til:

– Eksportveien til Oslo er viktig, men Møreaksen er viktig for at regionen vår vil utvikle seg og ha noe å eksportere i fremtiden også.