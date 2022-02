EIER KRAFTGIGANT: Byråd for næring og eierskap i Oslo-byrådet, Victoria Marie Evensen, og byrådsleder Raymond Johansen vil bruke sitt eget kraftselskap for å presse kraftprisene.

Eier Norges nest største kraftselskap: Ap-Raymond lover innbyggerne lavere strømpris

Oslo kommune eier Norges nest største strømselskap. Raymond Johansen vil gi folk lavere strømregning, hvis finansministeren åpner døren.

Av Bjørn Haugan

– Det er nok ikke så mange som vet, men Oslo kommune er gjennom vårt 100 prosent eierskap i Hafslund Eco, Norges nest største kraftprodusent, bare Statkraft er større. Det skal vi utnytte ved å gi kundene lavere pris, sier Johansen til VG.

Vi møtte ham og byråd for næring og eierskap i byrådet, Victoria Marie Evensen, i solen utenfor Oslo rådhus torsdag ettermiddag.

De planlegger å kutte inntektene de henter ut av kraftselskapet sitt, for å tilby kundene attraktive fastprisavtaler.

– Victoria er generalforsamling for Hafslund Eco, så dette har vi tro på å få til. Som eneeier i Hafslund Eco har vi satt i gang vårt selskap for å gjøre noe med det, sier Johansen.

Her skisserer hun deres plan.

– Vi vil tilby privatkunder det samme tilbudet som industrien har, langsiktige og forutsigbare avtaler. Det krever at statlige myndigheter foretar en regelendring som åpner for det.

– Hva må de endre?

– Det handler om grunnrentebeskatning som gjør at vi ikke kan tilby det til våre privatkunder. Derfor må finansministeren på banen.

Milliardbeløp

– Han var det i VG torsdag?

– Det er bra, men det er for uklart når det kan komme. Vi er ganske klare og trygge på at vi kan ha på plass et tilbud i løpet av få måneder, hvis Vedum bidrar på regelsiden, sier hun.

– Vi forutsetter at finansministeren sørger for at forbrukerne får samme forutsigbarhet som industrien, sier han.

Resultatene for Hafslund Eco for 2021 er ikke klare, men kommunen har budsjettert med 1,6 milliarder kroner i utbytte – og det var før strømprisen føyk i været.

– Noen må tape; er dere villig til å ta mindre ut av Hafslund Eco for å gi lavere strømpris til kundene?

– Ja, vi legger ikke skjul på at vi har hatt veldig god inntjening på kraft over tid. Vi tar et utbytte som kommer innbyggere til del, men vi trenger ikke det nivået som er nå, sier Evensen.

KRAFTEIER: Raymond Johansen sier at strømprisene må ned og at de vil forsøke å gjøre noe med det, via sitt kraftselskap.

Johansen sier presset på lommeboken har blitt for stort for nordmenn i vinter.

– Du vet hva vi har i lønningsposen, men når høyere matpriser og helt sikkert renteøkning kommer på toppen av strømprissjokket fremover, da har du ikke forutsigbare rammer i hverdagslivet ditt.

Han legger til:

– Vi tilbyr at en av disse usikkerhetene tas bort, ved at vi tilbyr fastpris.

– Hvor lavt ned kan dere gå?

– Nivået som er nå, er altfor høyt. Vi må mye lavere ned og det mener vi at vårt selskap tåler – og det bør våre konkurrenter også tåle. De må finne sine løsninger, sier hun.

– Vi skal få ut mer kraft

Han utdyper:

– Også når det har vært lave kraftpriser, så har vårt selskap tjent gode penger. Det må være en betydelig reduksjon sammenlignet med de toppene vi har nå.

Evensen sier de også vil bidra til at det skapes mer kraft.

– Vi skal få ut mer kraft av kraftverkene våre, uten å tappe ned magasinene.

Hun ber konkurrentene følge etter.

– Vi vil utfordre hele kraftbransjen til å komme opp med alternative løsninger til en strømpris som i dag, som er basert på Nordpools spotpris.

Evensen sier vi trolig vil ha et høyere prisnivå fremover enn tidligere fordi tilgang til kraft er for liten, sammenlignet med etterspørselen.

– Så er det sikkert mange som tenker at spotpris kan komme ned i 15 øre igjen. Det vet vi ikke, jeg tror mange forbrukere etter det vi nå er gjennom, ønsker seg den forutsigbarheten industrien har, gjennom fastpris.

– Bommer grovt

Hun tror mange vil benytte seg av tilbudet.

– Etter månedene vi har lagt bak oss, med store problemer med å håndtere strømregningen, så tror vi mange vil si ja til et slikt tilbud.

Johansen angriper Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.

– Markedet har tjent oss godt tidligere, men nå har vi enormt store utfordringer. Når Statkraftsjefen sier markedet fungerer bra, så tror jeg veldig mange opplever at han ikke forstår den krevende situasjonen mange er i. Han bommer veldig grovt.

Byrådslederen legger til:

– Statkraft har et selvstendig ansvar. Vi er helt avhengige av, som by, som nasjon, at det er oppslutning om det grønne skiftet. En nøkkel i det grønne skiftet er at alt som kan elektrifiseres, skal elektrifiseres.

Johansen sier kunder over hele Østlandet vil kunne nyte godt av deres planer, hvis de blir realisert.

– Vi produserer over 20 terawatt timer i året, forbruket i Oslo utgjør 7–8 terawattimer. Resten går i stor grad til våre kunder andre steder på Østlandet.

Vedum hadde ikke anledning til å kommentere saken torsdag kveld.

Får støtte

Pressetalsperson Knut Fjerdingstad i Statkraft svarer på vegne av sjefen og selskapet.

– Vi er helt enig med Johansen i at dagens strømprisene er for høye, og at kundene trenger økt forutsigbarhet. På litt lengre sikt betyr det at vi må bygge ut mer kraft for å dekke behovet både til folk flest og til det grønne skiftet i industrien, sier han.

– På kort sikt må det blant annet legges bedre til rette for langsiktige kontrakter for vanlige strømkunder og en bedre regulering av sluttbrukermarkedet. For en vanlig strømforbruker er det ikke enkelt å orientere seg i markedet i dag, og det må ryddes opp i, legger han til.