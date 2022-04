TØFFE TAK: Svend Henning Møller var alvorlig syk med behov for en stor operasjon i hovedpulsåren. Han var også en av pasientene som måtte vente da intensivkapasiteten måtte brukes på covidpasientene.

Manglet intensivsykepleiere: Alvorlig syke Svend Henning ventet på operasjon

Gjennom store deler av pandemien ventet Svend Henning Møller (48) på operasjon i hovedpulsåren. Men Rikshospitalet trengte ressursene på covidpasienter.

Av Anne Stine Sæther

Sykehusene landet rundt har i løpet av to år med pandemi utsatt mange tusen mindre inngrep, oppfølginger og kontroller. Men også alvorlig syke, som Svend Henning, har måttet vente.

Koronakommisjonen la tirsdag fram sin rapport. Den omtaler mangelen på intensivsykepleiere som svært alvorlig. Alvorlig syke pasienter fikk utsatt behandling fordi sykepleierne måtte jobbe med covidpasientene.

– Vi lånte ut en rekke medarbeidere til intensivavdelingene. De har behandlet alvorlig syke covidpasienter. I perioder har vi utsatt halvparten av planlagte operasjoner på thoraxkirurgisk avdeling, sier avdelingsleder Arnt Fiane ved Oslo universitetssykehus.

Avdelingen har nasjonalt og regionalt ansvar for sykdommer som trenger kirurgisk behandling i hjerte, lunge og sentrale blodårer.

ENDELIG OPERERT: – Ventetiden var tung, sier Svend Henning Møller om operasjonen.

– Enorm psykisk belastning

Line Møller, kona til Svend Henning, beskriver ventetiden som en enorm psykisk belastning for hele familien. At sykehuset på grunn av smittesituasjonen i samfunnet hadde strenge restriksjoner på besøk og pasienters følgepersoner, gjorde det ekstra vanskelig.

– Pandemien gjorde at jeg som nærmeste pårørende ikke fikk bli med på undersøkelser og andre konsultasjoner. Det føltes hjerterått å ikke få følge ham inn på sykehuset og ikke få besøke ham i etterkant av operasjonen, sier hun.

VANSKELIG TID: Line Møller jobber på en skole for barn med spesielle behov. Deres to egne tenåringsbarn går på ungdomsskole og videregående skole. Coronasmitten var overalt. Den måtte holdes unna den alvorlig syke pappaen hjemme.

– Ingen bufferkapasitet

For snart seks år siden stupte Svend Henning Møller av terrengsykkelen på en intervalløkt i Drammensmarka. Smerten som hugget til i ryggen, skyldtes en innvendig årevegg som sprakk i deler av hovedpulsåren. Det kan være livstruende. Brått var den veltrente 43-åringen pasient på Rikshospitalet.

Han ble første gang operert i desember 2016. Deler av den syke hovedpulsåren ble erstattet av en protese i plast.

– En operasjon i hovedpulsåren er risikofylt. Ti prosent av pasientene får lammelser i beina etter operasjonen. Det går bra med de fleste, men de gruer seg, sier seksjonsoverlege Per Snorre Lingaas. Han har ledet begge operasjonene i Svend Hennings pulsåre.

Svend Henning hadde jevnlige kontroller på Rikshospitalet. Tiden som topptrent mosjonssyklist var over. Sammen med Line tok han opp golf, en gammel hobby. Han startet også i ny jobb hos et grossistfirma i VVS-bransjen.

– Jeg var sykemeldt i halvannet år etter operasjonen. Jeg har heldigvis en leder som har vært ufattelig forståelsesfull. Tenk på deg selv, er beskjed fra jobben. Det har gjort alt mye lettere, sier Svend Henning.

STOR PÅKJENNING: – Det var spesielt vanskelig å kjøre Svend Henning til innleggelse på Rikshospitalet dagen før den siste operasjonen og ikke vite om jeg kom til å se ham i live igjen, sier Line Møller. De har kjempet sammen og er glade for at inngrepet er overstått.

Ortopedene utsatte 6 av 10 inngrep

Hjerte-, lunge- og karklinikken på Rikshospitalet har gjennom pandemien utsatt 20 prosent av de planlagte pasientavtalene. Det er på nivå med gjennomsnittet for utsettelser i hele Oslo universitetssykehus.

– Jeg synes synd på alle pasientene som har måttet vente. Ortopedene har hatt et nedtrekk på over 60 prosent. Det er folk som har ligget hjemme i sengene sine og hatt så vondt i rygg og bein at de ikke får rørt seg eller gått på jobb. Vi snakker om folk som ikke har det bra i det hele tatt. Det kommer sannsynligvis til å ta to år før vi er à jour, sier klinikksjef Bjørn Bendz ved Hjerte-, lunge- og karklinikken.

UTSATT: Pasienter som ventet på store inngrep på torakskirurgisk avdeling måtte vente. Intensivsykepleiere og perfusjonister måtte lånes til intensivbehandling av covidpasienter. Fra venstre avdelingsleder Arnt Fiane ved Thoraxkirurgisk avdeling, klinikksjef Bjørn Bendz ved Hjerte-, lunge- og karklinikken og seksjonsoverlege Per Snorre Lingaas.

Han sier det eneste virkemiddelet sykehuset har for å øke intensivkapasiteten, er å utsette planlagte kirurgiske inngrep.

– Indremedisinske problemer, hjerneblødninger, hjertestanser eller traumer kan vi ikke regulere. Det kommer inn uansett som øyeblikkelig hjelp. Vi har ikke vært i nærheten av å gå ned på kompetansen til de som jobber med intensivpasienter. Men det som kan utsettes, er planlagte inngrep, sier Bendz.

Intensivavdelingen har også lånt perfusjonister fra torakskirurgisk avdeling. De styrer hjerte- og lungemaskinene som avlaster lungene til de sykeste covidpasientene.

– Vi er vant til at våre egne pasienter har korte forløp. Noen covidpasienter har ligget over 40 døgn på hjerte- og lungemaskin (ECMO). Det er voldsomt, sier klinikksjef Bjørn Bendz.

Ny utposning

LANGSOMT PÅ BEINA: Sykdommen og det påfølgende store inngrepet preger formen til den tidligere svært aktive syklisten. Svend Henning Møller var da sykdommen rammet ham, en av en liten gruppe terrengsyklister som hadde gjennomført alle Birkebeinerrittene. Nå er syklene solgt.

I november 2020, midt i Delta-bølgen mener legene at den nye utposningen på Svend Hennings pulsåre utvikler seg urovekkende fort. CT-bildene viser en diameter på 58 mm. Den kan sprekke ved 60 mm.

Endelig avgjørelse tas etter en kontroll i april 2021: Svend Henning må ha ny operasjon. Han får beskjeden alene. Nå er coronasmitten så utbredt at pårørende ikke får følge pasientene inn. Line må vente i bilen.

– De operer ikke så mye som de ønsker. Jeg blir satt på en liste og kan regne med operasjon etter sommeren, men før jul. Når jeg kommer ut i bilen til Line, faller jeg sammen. Det er vondt å motta så dårlige beskjeder alene, sier Svend Henning.

Han følges opp at sykepleier fra Rikshospitalet som ringer jevnlig. Svend Henning kjenner smertene og lengter etter en operasjonsdato. 48-åringen bestemmer seg for selv å ringe sykehuset en gang i måneden.

TRENER SEG OPP: Sakte og målbevisst har Svend Henning kommet seg på bbeina etter det store operasjonen. Han og kona Line har gått mange turer i nabolaget hjemme i Drammen.

Planla luftbro til Trondheim

Fordi Svend Henning må vente, tas en ny CT i september 2021. Seksjonsoverlege Per Snorre Lingaas følger ham tett opp. Heldigvis er utposningen stabil. Nå nærmer det seg ett år siden det var klart at en ny operasjon var nødvendig.

Svend Henning må fortsatt vente. Ingen kan si nå det bli hans tur. Han fortsetter å ringe Rikshospitalet. En gang i måneden spør han: Er jeg satt opp på operasjonslisten? Er det snart min tur?

På torakskirurgisk avdeling ser lederne at køen vokser. De låner ut ansatte. Intensivavdelingen har sengene fulle av pasienter med delta-smitte.

Midt i november 2021 er det kontakt mellom Rikshospitalet og St. Olavs hospital i Trondheim. Det planlegges pasientbro. Rikshospitalet mener enkelte pasienter kan fly til Trondheim for operasjon der.

– Vi inngår avtale om en pasientbro for 20 pasienter. Bare én blir operert før smittebølgen når Trondheim og de trenger sengene selv, sier Arnt Fiane.

OMFATTENDE: Seksjonsoverlege Per Snorre Lingaas oprerete Svend Henning Møller. Til venstre klinikksjef Bjørn Bendz. Til høyre seksjonssjef ved thoraxkirurgisk avdeling Arnt Fiane.

Ny utsettelse

Nå begynner nettene å bli tunge i huset på Åskollen.

– Jeg sover dårlig og har mareritt. Jeg snakker med legene. De beroliger. Det er en form for trøst. Jeg ringer Riksen i november, ett år etter at det ble klart at jeg trengte en ny operasjon. Jeg får beskjed om at jeg likevel ikke blir operert før jul. Det er tungt. «Rullegardina» går ned for meg. Det skulle skje før jul. Jeg tenker at nå blir det sikkert ikke operasjon i januar heller. Det er tungt, sier Svend Henning.

Han får operasjonsdatoen 12. januar 2022 i Helse Norge-appen.

– Jeg blir så lettet. Vi teller ned og bare håper at ikke noe skal skje. Vi må unngå smitte. Det aller verste som kan skje, er at operasjonen blir utsatt. Det er det eneste fokuset gjennom julen.

Han vet veldig godt hva han skal igjennom:

– Kirurgene har forklart oss i detalj hvordan operasjonen skjer. De har tatt seg tid og vist omsorg, de har fortalt om risikofaktorene.

På det siste møtet før operasjonen spør kirurgen Per Snorre Lingaas rett ut:

– Er huset ditt egnet for rullestolbrukere?

– Ja, svarer Svend Henning.

Han er klar over at 10 prosent av de som gjennomgår operasjonen, får lammelser i etterkant.

Enda en utsettelse

VELLYKKET: Svend Henning Møller ventet og ventet. Nå er helsen i tydelig bedring etter operasjonen i januar.

Svend Henning får enda en utsettelse. Heldigvis er det bare en uke til å vente. 19. januar skal han opereres.

Line kjører Svend Henning til Rikshospitalet dagen før operasjonen. Smittevernet stenger fortsatt pårørende ut av sykehuset.

– Det føltes hjerterått å ikke få følge ham inn. Jeg visste ikke om jeg kom til å se ham i live igjen, sier hun.

Kort tid etter at den mange timer lange operasjoner er gjennomført, får Line en oppløftende telefon fra kirurg Lingaas:

– Han forteller at Svend Henning mens han fortsatt var neddopet etter operasjonen, plutselig hadde dratt begge beina til seg. Det var et veldig godt tegn og tydet på at han ikke var påført lammelser. Det var en god beskjed å få, sier Line.

Svend Henning overføres til Drammen sykehus etter en uke på Rikshospitalet. Smitteverntiltakene tillater ikke besøk før halvannen uke etter.

– Jeg har forstått gjennom dette fæle året, at det har ikke stått på kirurgisk kapasitet. Det er intensivkapasiteten som har vært problemet, sier Line Møller.

Drøye tre måneder etter operasjonen har Svend Henning stadig bedre dager. Formiddagene domineres ikke lenger av smerter. Line har startet golfsesongen og snart tar hun med seg ektemannen på banen. Han blir stadig bedre og håper å jobbe 50 prosent fra 1. mai.

– Jeg ønsker veldig å begynne å jobbe litt igjen, sier Svend Henning.