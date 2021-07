DRAMATISK FERD: Denne bilen kjørte inn i DNB-bygget som er nærmeste nabo til McDonalds-restauranten ved shoppingområdet Laguneparken i Bergen. Foto: MARTIN DAVANGER

Bil braste rett inn i bankfasade

En bil kjørte av veien og foretok en vill ferd før den braste inn i inngangspartiet til DNB-bygget ved Lagunen i Bergen.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

En mannlig bilfører er kjørt til Haukeland universitetssjukehus etter å ha kjørt ut og kollidert i fasaden til DNB ved Laguneparken, Bergen, melder politiet i Vest.

Ulykken skjedde mandag 20. juli like etter klokken 18. Bergens Tidende omtalte saken først.

– Mannen var våken og bevisst. Vi er ikke kjent med skadeomfanget, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til VG.

– Stort skadepotensial

Bilen skal ha kjørt i retning Flesland flyplass da bilen brått skjenet ut og foretok en vill ferd over midtrabatten, tre motgående kjørefelt, over et fortau, gjennom et gjerde og ned en mur, før den kolliderte med fasaden til bankbygget.

– Akkurat hva som har skjedd vet vi ikke. Det har vært et stort skadepotensial. Han har kjørt rett inn i inngangspartiet til DNB, som er nabolokalet til en stor McDonald-restaurant, sier operasjonsleder Hellesund til VG.

Folksomt område

Martin Davanger ble øyenvitne til den dramatiske hendelsen. Han forteller til VG at han befant seg om lag 150 meter unna ulykkesstedet og er sjeleglad for at ingen befant seg foran banken.

– Det så virkelig ikke bra ut. Jeg er veldig glad for at ingen sto i veien, det hadde blitt virkelig stygt om noen sto der. Det var nok ingen inne i DNB-bygget heller. Hadde det vært det ... Glass og betong fløy innover, sier Davanger på telefon til VG.

Han mener at skadeomfanget ser mindre alvorlig ut på bildene han har tatt enn det de egentlig var.

– Bilføreren har rett etter rundkjøringen fra Lagunenkrysset kjørt over i motsatt kjørefelt, nærmest hoppet ned fra veien og inn i bygget. Det er jo Lagunen, så folk samlet seg fort ved ulykkesstedet, forteller Davanger.

Lagunen er det største handlesenteret i Bergen.