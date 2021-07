Nye reiseregler: Kypros og Storbritannia får krav om karantenehotell

Kommer du fra Frankrike eller Hellas og er ubeskyttet, blir det karanteneplikt fra og med førstkommende mandag. Andre land får lettelser.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: Nå nettopp

Saken oppdateres.

Regjeringen gir lettelser for noen land, samtidig som det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for andre.

Endringer går blant annet på i innreiserestriksjonene og karantenekrav for flere regioner i Norden, flere land i Europa, samt nye tredjeland, skriver de i en pressemelding fredag.

Endringene trer i kraft fra og med midnatt natt til mandag 19. juli.

Bakgrunnen for endringene er begrunner de i faglig vurdering fra FHI av smittenivået, og behov for endringer i tiltaksnivået for å redusere faren for importsmitte.

Følgende land får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene fra 19. juli:

Belgia

Frankrike

Færøyene

Hellas

Malta

Disse landene går fra grønn til oransje.

Følgende land får i tillegg krav til karantenehotell fra 19. juli:

Kypros

Storbritannia

Disse landene går fra rødt til mørkerødt.

Følgende land blir grønne:

Latvia

Følgende land fortsetter å være grønne:

Bulgaria, Estland, Grønland, Island, Italia, Kroatia, Liechtenstein, Litauen, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde):

Oransje: Irland og Monaco.

Røde: Andorra, Nederland (endret fra oransje), Portugal, og Spania.

Dette betyr fargene Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Røde land : Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge, må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. Vis mer

Endringer for regioner i Norden

Sverige : Det gjøres endringer i fem regioner i Sverige fra 19. juli. Fire av disse kategoriseres nå som grønne, mens en går fra rød til oransje. Dette innebærer at det kun er to regioner i Sverige som ikke er grønne fra 19. juli.



Følgende regioner blir grønne:

Blekinge, Jönköping og Kalmar (fra oransje til grønn) samt Kronoberg (fra rød til grønn)

Følgende regioner forblir grønne:

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro og Östergötland.



Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde:



Norrbotten (fra rød til oransje) og Värmland (rød).



Fraråder fortsatt reiser utenfor EØS/Schengen og Storbritannia

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen, Storbritannia. Det er unntak for enkelte utvalgte land på EUs tredjelandsliste. Reiserådet til øvrige deler av verden gjelder til 10. august.

