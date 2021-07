PIONER: Sela Alon (63) er levertransplant-pasient og er en av de første i verden til å få en tredje dose med coronavaksine. Foto: Harald Henden

Israel: Her settes en av verdens første tredjedoser

TEL AVIV (VG) Som første land i verden ruller Israel ut en tredje vaksinedose til de mest sårbare.

– Nå kan jeg bevege meg friere, sier israeleren Sela Alon (63) til VG, som fikk bli med inn på transplantasjons-avdelingen ved landets største sykehus, Sheba.

Alon har reist tre timer fra kibbutzen i Golanhøydene der han bor for å sikre seg en av Israels - og dermed verdens - første tredjedoser.

Mens delta-debatten raser i de israelske regjeringskontorene, er det rolig inne på sykehuset. Hjerte- og lunge-transplanterte beveger seg langsomt mellom de lyse korridorene. Over gangen settes vaksinen hos kreftpasienter.

Utenlandsk presse - inkludert en koreansk TV-stasjon- har kommet til sykehuset en halvtimes kjøretur utenfor Tel Aviv for å bevitne startskuddet for den landsdekkende utrullingen av tredjedoser til immunsupprimerte - altså de som går på immunhemmende medisiner.

SHEBA: Infeksjonsmedisineren Eyal Neshem jobber ved landets største sykehus og analyserer vaksinedata som myndighetene legger til grunn. Foto: Harald Henden

– Jeg hadde ikke sett for meg dette da jeg begynte på legestudiet, akkurat, sier infeksjonsmedisineren Eyal Lesham om de siste dagenes internasjonale mediekjør.

Det som er Leshams egentlige jobb for tiden, er å granske landets corona- og vaksinetall. I denne sammenheng har han studert internasjonale studier på hvordan de immunsvake vil reagere på en tredje dose, og sier det er disse lovende studiene som nå gjorde at Israel bestemte seg for å lansere utrullingen.

Flere land, inkludert Norge, har startet studier for å se om effekten er god nok. Israel er det første landet som nå ruller det ut til alle.

Israels eksperter lurer nå om de skal gi en tredjedose også til andre, spesielt eldre og de med underliggende sykdom.

– Det høres fornuftig ut, mener Eyal Neshem.

Pfizer mener vaksineeffekten etter to doser reduseres etter seks måneder, basert på ikke-publiserte tall fra Israel.

Derfor er Neshem avventende:

Først vil han se studiene for å se om det stemmer. Hvis det gjør det, mener han det er mer effektivt å gi en tredjedose til eldre, enn å vaksinere alle barn.

Samtidig mener Verdens Helseorganisasjon (WHO) at rike land ikke bør gi en tredjedose før resten av verden har fått sin første eller andre.

Økt smitte

Men det er ikke bare tredjedosen som er i hodene på israelerne. Delta-smitten har ført til en gradvis smitteøkning i landet. De siste dagene har de sett over 700 daglige tilfeller - fra å ha hatt et tall på under ti i flere måneder. Nå ser de også en svak økning i innleggelser.

På TV onsdag morgen melder Ynet, landets største nyhetsnettsted, om en opphetet debatt i det israelske parlamentet kvelden før: Politikerne vil ikke innføre nye tiltak - men smitteekspertene mener det må til før smitten går av hengslene.

Det de ikke klarte å enes om, er om det egentlig gjør noe at deltasmitten øker når det er få alvorlige syke. Og hvem skal ha tredjedose?

Blant tiltakene som lå på bordet, var å innføre vaksinepasset som ble brukt ved den første gjenåpningen. Det eneste tiltaket i Israel nå, er munnbind innendørs.

Norge og andre vaksinerte land ser mot Israel for å skjønne hva som skjer med delta i en fullvaksinert befolkning. Selv har de bare Storbritannia, som på mandag åpner opp alt og potensielt slipper deltasmitten fri - å se til.