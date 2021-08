Quality Airport Hotel Gardermoen er et av hotellene som brukes til karanteneopphold. Foto: Jil Yngland

1053 har fått fritak fra karantenehotell

1. juni i år åpnet regjeringen for at personer med sterke velferdsgrunner kunne få fritak for kravet om karantenehotell ved utenlandsreiser. Omtrent 1 av 3 har hittil fått det innvilget.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

Det er Utenriksdirektoratet (UDI) som har ansvar for å behandle søknader om fritak fra regelen om karantenehotell etter utenlandsreiser som følge av coronapandemien.

De opplyser til VG at de har innvilget 1053 personer fritak siden oppstarten av fritaksordningen 1. juni til 10. august. Mens 3495 hadde søkt om fritak i samme periode.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fører statistikk over hvor mange som har hatt opphold på karantenehotell. Deres oversikt viser at det fra 31. mai til 8. august i år var 45 900 mennesker som hadde opphold på karantenehotell i hele landet.

Sammensatte årsaker

– Fritaksordningen er en svært begrenset unntaksregel som vi vurderer strengt her i UDI, sier fungerende områdedirektør for visum, arbeidstillatelser og studiesaker, Gøril Vikør til VG.

Det er ulike grunner som kan gi fritak fra regelen om karantenehotell.

– Det bildet vi sitter med er at det er en veldig sammensatt gruppe som søker, men vi har ikke noen statistikk på hvilke grunner enkeltmennesker søker om fritak. Saksbehandlerne våre sier at det oftest dreier seg om helserelaterte årsaker, sier Vikør.

UNNTAKSREGEL: Fritaksordningen er en svært begrenset unntaksregel, sier fungerende områdedirektør i UDI, Gøril Vikør. Foto: Nora Lie/UDI

Tungtveiende grunner må til

Det er kommet en veileder fra regjeringen som lister opp noen av grunnene til at du kan få fritak fra opphold på karantenehotell. Dette er for eksempel helserelaterte problemstillinger man ikke kan løse på hotell, fødsel til eget barn, og hjemreise med adoptivbarn. Men listen er ikke uttømmende.

– Det skal være tungtveiende grunner enten helsemessig eller i livssituasjon for øvrig. Listen vil derfor ikke være fullstendig, og man kan søke om fritak dersom mener man har en god grunn som ikke står oppført. I alle søknadene er vi avhengig av god dokumentasjon, sier Vikør.

Må selv dokumentere behov

Vikør forteller at hver enkelt søknad blir behandlet manuelt.

– Det sitter saksbehandlere hos oss som vurderer dokumentasjonen den enkelte har sendt inn. Det er hver søkers ansvar å sende inn dokumentasjon til oss som viser at de kvalifiserer til fritak, sier hun.

Noen av søknadene blir avvist av UDI for behandling for eksempel fordi den som søkte hadde fritak fra før får, mens resten får avslag. Vikør forklarer at det er på grunn av manglende grunnlag.

– Vår vurdering av søknaden gjøres ut ifra den dokumentasjonen vi har på søknadstidspunktet. Så vi er veldig avhengig av det søker selv sender inn. Når vi avslår en søknad kan det være på grunn av manglene dokumentasjon, forklarer Vikør.

– Søk i tide

Får du avslag kan ikke vedtaket påklages, men du må søke på nytt. I juni fortalte VG om Helge som søkte om fritak med to nesten like søknader og fikk både avslag og innvilget fritak.

– Var det dårlige vurderinger den ene gangen eller har vurderingene endret seg?

– Det er en ordning som har vært helt ny for oss og vi hadde ganske kort tid til å sette opp et system for å vurdere slike søknader. Så slike ting kunne skje. Men på generelt grunnlag kan jeg si at vi er avhengig av dokumentasjonen som blir tilsendt oss.

Har du tenkt å søke om fritak bør du gjøre det når du vet innreisetidspunktet.

– Vi sier at vi vil ha søknadene minst syv dager før innreise. Søknadene behandles fortløpende og vi ønsker å ikke ha denne type saker liggende lenge hos oss. Samtidig er du avhengig av at vi har behandlet den for å slippe karantenehotell, så søk når du vet at du ønsker fritak.