JOBBER: Politiets innsatsleder, Knut Hammer, ønsker ikke å gi flere detaljer på nåværende tidspunkt. Foto: Geir Olsen

Mann funnet død i Lørenskog - seks personer siktet for drap

LØRENSKOG (VG) Politiet har startet drapsetterforsking etter at en mann i 50-årene ble funnet død på en adresse i Lørenskog natt til søndag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Seks er ifølge politiadvokat John Skarpeid siktet for drap. De befinner seg nå på politihuset i Lillestrøm der de vil bli avhørt i løpet av ettermiddagen.

– Det er en svært uoversiktlig situasjon hvor først avhørene vil bli avgjørende for om siktelsene blir frafalt eller stående, sier Skarpeid til VG.







Alle seks ble pågrepet i natt og har fått oppnevnt forsvarere.

Skarpeid sier de har en formening om hvorvidt det er en relasjon mellom de siktede og den avdøde, men ønsker ikke å si noe utover det.

Natt til søndag ble politiet varslet av AMK om en mann som skal ha blitt utsatt for en alvorlig voldshendelse på en adresse på Fjellhamar i Lørenskog. Få minutter senere får politiet melding om at mannen var død.

Politiet ønsker ikke å si noe om eventuell relasjon mellom avdøde og de siktede, eller gi mer informasjon om dem.

UNDERSØKELSER: Politiet er på stedet med flere patruljer og krimteknikere søndag formiddag. Foto: Naina Helen Jaama

Etterforskingen fortsetter for fullt utover dagen, med både åstedsundersøkelse og avhør av vitner og de siktede.

Politiet har sperret av et område med flere hus et like stykke utenfor Fjellhamar, og de jobber med flere patruljer og krimteknikere på stedet når VG er der søndag formiddag.

– Vi begynner å danne oss et bilde hendelsesforløp. Vi har tatt innledende avhør av flere personer i forbindelse med hendelsen, sa politiadvokat John Skarpeid til VG i 10-tiden søndag.

Har du tips i saken? Ta kontakt med våre journalister på telefon 22 00 00 00 eller epost 2200@vg.no.

Den avdøde er en utenlandsk statsborger i 50-årene.

Skarpeid ønsker ikke å kommentere noe nærmere om omstendigheter rundt det antatte drapet, og heller ikke om det er noen relasjon mellom avdøde og den antatte gjerningspersonen.

En av de pågrepne har fått oppnevnt advokat Gunhild Lærum som forsvarer. Hun sier til VG at hennes klient skal i avhør om kort tid.

Nabo: – Veldig sjokkerende

— Det har vært stille og rolig, sier et par som bor i et av nabohusene til VG.

De har vært naboer i flere år til stedet det antatte drapet har skjedd. I løpet av natten hørte de ingen tegn til bråk eller uro fra huset.

DRAPSALARM: En person er siktet for drap etter at en mann i 50-årene ble funnet død på Fjellhamar i Lørenskog. Foto: Naina Helen Jaama/VG

Paret sier at de heller ikke har hørt bråk fra huset tidligere, og at de gjennom årene alltid har hatt et godt forhold til dem som har bodd i huset.

Like før de snakker med VG, banket politiet på døra deres for å informere om hendelsen.

— Det er ikke noe hyggelig, og det er veldig sjokkerende, sier de om det antatte drapet.

Obduseres til uken

Politiet har startet teknisk og taktisk etterforsking for nærmere å avklare omstendighetene rundt hendelsen. Skarpeid opplyser at de jobber med å varsle de pårørende, og at dette krever noe arbeid da mannen er utenlandsk statsborger.

Det er også begjært en rettsmedisinsk undersøkelse av avdøde – noe politiet antar vil skje i løpet av mandag eller tidlig denne uken.

– Av hensyn til den innledende og pågående etterforskingen har politiet ingen flere opplysninger å gi om hendelsen nå, opplyser de i pressemeldingen.