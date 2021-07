IVERKSETTER GJENNOMGANG: Politidirektør Benedicte Bjørnland. Foto: Torstein Bøe

Politidirektøren varsler ekstern gjennomgang av bindingene til omstridt forening

Politidirektøren lover en ekstern gjennomgang av politiets tilknytning til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), og stanser umiddelbart økonomisk støtte til alle frivillige politiorganisasjoner.

− Politiet er avhengig av tillit og legitimitet i befolkningen. Da er det et ledelsesansvar å gripe inn dersom det skapes et inntrykk hvor tilliten til politiet utfordres, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding onsdag.

Først varslet hun en intern gjennomgang av samrøret mellom Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) og politiet. Flere gikk da umiddelbart ut og ba om ekstern granskning, blant dem Katrine Holter, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen.

Bare timer etterpå melder NRK at Bjørnland snur. Nå lover hun en ekstern gransking.

KLAR TALE: Justisminister Monica Mæland sier til VG at hun mener det skal ikke oppstå rolleblanding mellom frivillig foreningsarbeid og arbeidet som ansatt i politiet, enkelt og greit. Foto: Helge Mikalsen

Til VG sier justisminister Monica Mæland (H) at hun er glad for at det nå ryddes opp i dette i politidirektoratet.

– Det er viktig at det ryddes opp, det kan ikke være tvil rundt dette. Det er derfor bra at Politidirektoratet har gitt tydelige signaler om at de følger dette opp, og jeg forventer at eventuell rolleblanding er noe som ikke forekommer fremover, sier justisministeren.

Ber justisdepartementet starte granskningen

Tirsdag skrev VG blant annet om Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) sin innblanding i en avtale om alkoholservering mellom Kristiansand kommune, politiet og Arbeidstilsynet.

Holter har hele veien understreket viktigheten av at politiet ikke er habile i denne saken, og at en ekstern granskning er nødvendig.

– Det viktig at politiet gjennomfører en intern gjennomgang, men det er også viktig at det gjennomføres en uavhengig granskning som kan se på saken med et habilt blikk.

VIL HA JUSTISMINSITERN PÅ BANEN: Katrine Holter, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen, sier til VG at hun mener politiet også bør granskes av en uavhengig kommisjon nedsatt av justisministeren. Foto: Privat

Nå er hun glad for at Politidirektoratet har snudd, og vedtatt en ekstern granskning.

– Denne bør fortsatt nedsettes av justisdepartementet med et mandat som også omfatter politiets ransakingspraksis i mindre narkotikasaker, med mulighet for å vurdere og foreslå eventuelle lovendringer, sier hun til VG.

– Granskningen må være åpen og offentlig

Holter får støtte av Kenneth Arctander Johansen, leder i brukerorganisasjonen RIO:

– Jeg er glad for at Bjørnland anerkjenner den manglende tillitten til henne og politiet. Men jeg mener at regjeringen uansett må sette ned en kommisjon som må granske dette, sier han til VG.

BER OM ÅPEN GRANSKNING: Kenneth Arctander Johansen, leder i brukerorganisasjonen RIO, vil at Stortinget skal åpne en granskning. Foto: Tore Kristiansen

– Anklagene om korrupsjon og rolleblanding er et demokratisk problem. Granskningen må være åpen og offentlig, og behandles på Stortinget, påpeker han.

Stanser administrativ og økonomisk støtte inntil videre

Politidirektoratet har tidligere varslet en gjennomgang av økonomisk støtte til alle frivillige organisasjoner og foreninger, blant annet NNPF.

Støtten som er gitt har vært for gjennomføring av konferanser som har blitt vurdert som kompetansehevende for medarbeidere i politiet, skriver politiet.

− Vi ønsker i lys av denne saken å se nærmere på vår praksis, og har tatt initiativ til å ta en fornyet vurdering av grunnlaget for å gi administrativ eller økonomisk støtte til frivillige foreninger.

– Inntil videre har vi derfor stanset utbetaling av støtte til alle frivillige politiorganisasjoner, forklarer Bjørnland.

Krever et tydelig skille

Videre understreker politidirektoratet at politiansatte har full rett til å ta del i politisk arbeid eller engasjere seg i ulike frivillige organisasjoner.

Samtidig presiserer de at alle ansatte i politiet må opptre på en måte hvor det ikke skapes tvil om man representerer politiet eller seg selv som privatpersoner.

− Det skal være et klart skille mellom rollen som politi og engasjement i politisk eller frivillig arbeid. Det er først når rolleskillet er eller oppfattes som utydelig at dette blir problematisk og kan føre til misforståelser, sier Bjørnland.