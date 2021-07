ÅRLIG KONFERANSE: Norsk Narkotikapolitiforenings utdanningskonferanse holdes hvert år, for ansatte i blant annet politi, tollvesenet og påtalemyndigheten. Skjermdump fra «Motgift» utgave 4 i 2018. Foto: Helge Sunde og faksimile, NNPFs medlemsblad «Motgift»

Omstridt rusforenings konferanse ga poeng i politiets lønnssystem

I minst ett politidistrikt har deltagelse på Norsk Narkotikapolitiforenings arrangement gitt kompetansepoeng i lønnssystemet. I prinsippet ikke problematisk, mener jusprofessor.

Denne sommeren har den ruspolitiske interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) havnet i søkelyset for påstått rolleblanding med politiet.

Politiets bindinger til den private foreningen skal nå granskes av Justisdepartementet, etter flere saker som blant annet har vist at:

Nå kan VG fortelle at politibetjenter som deltok på NNPFs årlige utdanningskonferanse kunne få kompetansepoeng i lønnssystemet.

Ulike kurs ga poeng i dette systemet. Sammen med jobberfaring, kunne de bidra til at politibetjentene rykket opp et nivå, forklarer Politidirektoratet (POD).

Dette systemet ble avviklet i 2020.

– Høyt faglig nivå

I 2019 beskrev NNPF utdanningskonferansen som «justissektorens største og beste konferanse innen forebygging, organisert kriminalitet og nettverksbygging».

Ifølge foreningens årsberetning fra 2016, som først ble publisert på Twitter, har flere politidistrikt godkjent deltagelse på konferansen i det gamle kompetansesystemet. Blant dem Troms politidistrikt.

– Utdanningskonferansen har vært vurdert å holde et høyt faglig nivå med relevans for ansatte i politidistriktet, på lik linje med andre eksterne kurstilbud, sier visepolitimester Einar Sparboe Lysnes.

Den er ikke håndtert annerledes enn kurstilbud fra andre lag og foreninger, som Norsk Folkehjelp og Røde Kors, tilføyer han.

FAGLIG RELEVANT: Visepolitimester Einar Sparboe Lysnes mener det har vært gode grunner til å inkludere NNPFs utdanningskonferanse i politidistriktets kompetansebaserte lønnssystem i Troms politidistrikt. Foto: Terje Mortensen

Slik fungerte det kompetansebaserte lønnssystemet Når man starter i en operativ stilling i politiet, starter man som politibetjent 1. Etter hvert som man får mer kompetanse og erfaring, kvalifiserer man til å innta en stilling som politibetjent 2, og deretter en stilling som politibetjent 3.

Tidligere har det variert hvordan de ulike politidistriktene har praktisert hvordan de har vurdert kompetansen hos medarbeidere, og hvordan man har avansert mellom de ulike nivåene av politibetjentstillinger.

Medarbeidere har hatt muligheten til å øke sin kompetanse gjennom deltagelse på relevante kurs eller jobbrotasjon for å få bredere erfaringsbakgrunn. Ved en gitt mengde kurs/jobbrotasjon kunne dette bidra til avansement mellom de ulike nivåene av politibetjentstillinger. Dette var basert på en gammel ordning tilbake fra 2001 og ble praktisert ulikt fra distrikt til distrikt.

Helt uavhengig av denne saken var det elementer i denne ordningen som arbeidsgiver ønsket å endre, og fra og med 1.1.2020 opphørte dette systemet. Kilde: Politidirektoratet Vis mer

– Ser ingen betenkeligheter

Kurset er en liten og mindre vesentlig del av mange kriterier som vurderes når de kartlegger kompetanse hos en søker, understreker visepolitimesteren.

– Ser dere noen betenkeligheter ved å godkjenne kurset til en interesseorganisasjon med en politisk slagside?

– Mange interesseorganisasjoner med kursaktivitet kan være relevant for politiet – og det er jo naturlig at de mener noe i samfunnsdebatten innenfor sitt område. På det grunnlaget vi har nå, ser jeg ingen betenkeligheter med de vurderingene som er gjort tidligere.

– Heller ikke i lys av påstandene om rolleblanding?

– Jeg synes ikke de problemstillingene om sammenblanding har direkte relevans for det faglige utbyttet deltagerne og distriktet drar nytte av. Men vi må selvsagt forholde oss til de vurderinger og konklusjoner som kommer ut av granskingen.

– Ikke uvanlig at ansatte har vært støttemedlem

Visepolitimesteren anslår at konferansen ble godkjent som kompetansegivende tidlig på 2000-tallet, av den daværende politimesteren.

– Jeg har hverken forutsetning eller ønske om ytterligere å kommentere vurderinger gjort av en tidligere politimester for 10–15 år siden under helt andre forutsetninger, sier Sparboe.

Det er politidistriktene som ifølge visepolitimesteren har dekket utgifter knyttet til reise og fravær for de ansatte. Troms politidistrikt har ikke en samlet oversikt over hvor mange ansatte som har benyttet seg av tilbudet.

I sine vedtekter skriver NNPF at fullverdig medlemskap gir anledning til å delta på konferansen. VG har spurt foreningen om det betyr at man må være medlem for å delta, men har foreløpig ikke fått svar.

Politidirektoratet viser til granskingen

Seksjonssjef Frode Aarum i Politidirektoratet (POD) forklarer at det var opp til hvert enkelt politidistrikt å bestemme hvilke kurs som skulle inngå i kompetansesystemet.

VG har stilt POD spørsmål om:

Hvordan de stiller seg til at tjenestemenn har kunnet få poeng ved å delta på et kurs i regi av en ruspolitisk interesseorganisasjon

Om dette kan føre til uheldig rolleblanding

– Siden det nå er tatt initiativ til en ekstern gjennomgang, blir det ikke riktig å ytterligere kommentere enkeltsaker eller tematikk som muligens vil være en del av det utvalget skal undersøke, sier Aarum.

Ulike vurderinger mellom politidistriktene

VG har stilt samtlige politidistrikt, i tillegg til særorgan og andre enheter i politiet, de samme spørsmålene om NNPFs utdanningskonferanse.

Noen har rukket å svare, mens andre sier de vil komme tilbake med svar.

Vest, Nordland og Øst politidistrikt skriver til VG at de ikke har gitt kompetansepoeng for deltagelse på utdanningskonferansen.

Agder politidistrikt opplyser at de ikke har oversikt nå og trenger mer tid til å se på det.

Politihøgskolen skriver at de ikke opererer med det kompetansebaserte lønnssystemet, men vil samtidig ikke utelukke at enkeltansatte har betalt selv og søkt om refusjon.

Professor: Vil avhenge av innholdet i kurset

Jusprofessor og ekspert på forvaltningsrett, Hans Petter Graver, mener det i prinsippet ikke er noe i veien for at kurs fra en politisk interesseorganisasjon har inngått i et slikt lønnssystem.

– Rent prinsipielt, uten at jeg kan uttale meg helt konkret om dette, kan jeg ikke se at det er problematisk. Det følger av hovedavtalen i staten at arbeidsgiver skal bidra til å støtte kompetansegivende tiltak og kompetanseutvikling. Da må jo det viktigste være det faglige innholdet.

JUSPROFESSOR: Hans Petter Graver og Morten Holmboe, professor ved henholdsvis Universitetet i Oslo og Politihøgskolen, er avventende med å gi en dom over ordningen før de kjenner innholdet bedre. Foto: Tore Kristiansen / Politihøgskolen

Professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen sier det må vurderes konkret om det er problematisk at konferansen til NNPF har gitt kompetansepoeng i lønnssystemet.

– Det vil avhenge av innholdet i kurset – som jeg ikke er kjent med – og hvorvidt andre arrangører behandles likt.

Han viser til at granskingen av samrøret vil komme til bunns i om NNPF generelt har blitt behandlet på samme måte som andre tilsvarende organisasjoner.

– Men jeg kjenner ikke detaljene i dette, og kan derfor ikke kommentere det ytterligere.