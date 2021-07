Ut mot leiemarkedet – Leiemarkedet i dag er, helt ærlig, et helvete for mange unge, sier Josefine Gjerde, ungdomskandidat for MDG Hordaland. Hun har selv erfart hvordan det er å være student på utkikk etter gode bomuligheter i en stor studentby. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 30. juli, kl. 15:05 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Årets studentboligundersøkelse fra Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at det kun er plass til 14,75 prosent av studentene i landets studentboliger. Det betyr at 232.885 studenter ikke har tilgang på studentbolig.

– Disse tallene er altfor dårlige, vi trenger flere boliger, konstaterer Tuva Todnem Lund, leder i Norsk studentorganisasjon. I år er det tatt opp rekordmange studenter til høyere utdanning. – Da må også velferdstilbudet for studenter styrkes i takt med økt studentmasse. Slik det er nå holder det ikke tritt.

– Det er ikke holdbart. Altfor mange studenter ender opp med å bo i forferdelige forhold, for å ha råd til husleien, sier Gjerde i MDG. Hun mener leiemarkedet har blitt for attraktivt for boligeierne.

Som student har Josefine Gjerde opplevd at bolig blir et stadig større tema.

– Blant venner snakker vi om soverom som ikke er brannsikret, mugne leiligheter og store utleieselskaper det er umulig å forholde seg til, forteller hun.

– Studenter må slippe å brenne hele studielånet på husleie, sier Gjerde.

MDG ønsker å heve studielånet til 1,5G. I dag ligger Lånekassens basislån på rundt 1,2G.

G står for «grunnbeløp i folketrygden». Lånekassens basislån for studenter er i dag 126.357 kr i året. Med 1,5G ville det vært 157.074 kroner i 2021.

KAN IKKE OVERSES: Josefine Gjerde (MDG) mener politikerne nå må slutte å overse leiemarkedet. Hun omtaler det som «et helvete for mange unge». Foto: Pernille Sommer / MDG

Hun mener at politikerne ikke lenger kan overse leiemarkedet.

– Vi må skattlegge utleiere i mye større grad enn vi gjør i dag. Det kan ikke være så lett å bli rik på å leie ut dårlige leiligheter.

Gjerde mener det er for lett å utnytte og tråkke på studenter i leiemarkedet.

– Man får høre at det skal være litt trangt økonomisk å være student, men det skal ikke være helseskadelig å bo.

Fulle studenthus

Siden 2011 har antall studenter som ikke har tilgang på studentbolig økt med 53 690.

VG har sjekket med flere av landets studentsamskipnader, som eier studentboligene. De opplever alle stor pågang.

– Vi har nær 9000 studentboliger. Det er ganske fullt allerede, forteller Gunn Kirsti Løkka. Hun er boligdirektør i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO).

SiO: Gunn Kirsti Løkka er boligdirektør i Studentsamskipnaden i Oslo. Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO

Per 15. juli hadde SiO 3800 studenter på venteliste for studentbolig til semesterstart. Også Sammen, studentsamskipnaden på Vestlandet har mange studenter i kø til boligene.

– I Bergen har vi på høstsemesteret 4715 boliger. Per i dag er alt utleid, sier kommunikasjonssjef Marita Monsen.

Både i Oslo og i Bergen er de tydelige på at tallet på studenter som står i boligkø ikke er helt reelt.

Mener boligbyggingen går for sakte

Selv om det har blitt vedtatt tilskudd til mange tusen studentboliger de siste årene, mener Lund i NSO at ting går for sakte.

– Vi trenger at boliger faktisk bygges. Vertskommunene, studentsamskipnadene og regjeringen har et samlet ansvar for å sørge for at det blir bygget nok til å håndtere studentveksten.

Lund forklarer at studentboligene er viktige fordi de gir studenter trygghet og forutsigbarhet under studietiden.

– Det private markedet er veldig presset, og mindre forutsigbart. Man vet ikke alltid hva man får når man leier en privat bolig.

NSO: Tuva Todnem Lund er leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO). Foto: NSO / Skjalg Bøhmer Vold

Med flere studentboliger, mener Lund man også vil ta presset fra det private markedet, og gagne hele leiemarkedet. Også Josefine Gjerde i MDG mener det må bygges flere studentboliger.

– Vi må få ut proppen som gjør at ting tar altfor lang tid. Man må være villig til å prioritere og opprettholde trykket.

I Bergen står for tiden 1750 studenter i boligkø hos Sammen.

– Men mange får seg bolig på det private markedet uten at de kansellerer boligsøknaden hos oss, forklarer kommunikasjonssjef Marita Monsen.

– Ikke gi opp håpet

I Ås har SiÅs cirka 2150 leieobjekter, og alt er utleid. Her er det cirka 125 studenter i boligkø, men tallet kan endre seg når studentene får seg boliger andre steder, forteller boligdirektør i SiÅs Pål Magnus Løken.

Studentsamskipnaden i Innlandets cirka 1730 boliger er alle utleid, og cirka 423 søkere står på venteliste. Ved Norges arktiske studentsamskipnad, som dekker store deler av Nord-Norge, har de 3334 studentboliger som i disse dager fordeles til studentene.

Lund i NSO oppfordrer studenter som fremdeles er på jakt etter leiebolig til å ha is i magen.

– Ikke gi opp håpet. Vi vet at flere får studentbolig etter at de første boligene er blitt gitt ut. Fortsett å stå på venteliste hos studentsamskipnaden.

I tillegg oppfordrer Lund til å begynne å se etter boliger på det private markedet, men å være kritisk til det man finner.

– Ikke lei en bolig usett. Dra alltid og se på boligen, og vær kritisk.

