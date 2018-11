FESTER OG PORNO: Flere personer fra Tjeldsund som VG har snakket med, forteller at mannen arrangerte fester hvor det var barn til stede. Han skal også ha vist barn pornofilmer. Foto: Privat

Bedriftseier tiltalt for overgrep mot åtte gutter

I nordlandskommunen Tjeldsund skal en bedriftseier ha forgrepet seg mot unge gutter over en femårsperiode – i svømmehallen, i bilen og i bedriftslokalene.

I november i fjor opplyste politiet at en mann i 60-årene var pågrepet og mistenkt for å ha forgrepet seg på barn i Tjeldsund kommune siden 1970-tallet og helt frem til pågripelsen.

Mellom 30 og 40 personer ble registrert som fornærmet. Alle de fornærmede hadde tilknytning til Tjeldsund, som har om lag 1260 innbyggere.

Mange saker ble henlagt på grunn av foreldelse eller manglende bevis, men nå er bedriftseieren tiltalt for å ha begått seksuelle handlinger mot åtte gutter i nordlandskommunen.

Tiltalen strekker seg over fem år fra juli 2012 til høsten 2017, like før bedriftseieren ble pågrepet.

Måneder og år

Mannen er også tiltalt for ett tilfelle av seksuell omgang med et barn under 16 år ved at han skal ha onanert en av guttene. De andre tiltalepunktene beskriver i hovedsak beføling og klyping av seksuell karakter, men også onanering.

Ifølge tiltalen skal bedriftseieren ha begått de seksuelle handlingene i bedriftens lokaler, i den lokale svømmehallen samt hjemme hos ham selv. Et av overgrepene skal ha skjedd i en badstu.

Mannen skal ifølge tiltalen ha forgrepet seg på noen av guttene over flere måneder, og enkelte over flere år.

Bedriftseieren nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer Erling Malm.

– Vi er ikke overrasket over at majoriteten av forholdene ble henlagt, det har vi nærmest gått og ventet på. Det er han fornøyd med, men han erkjenner heller ikke straffskyld for noen av postene i tiltalen, sier Malm.

– Har han sagt noe om forholdet til disse guttene?

– Han ser frem til å forklare seg i retten. Jeg vil ikke gå inn på noen detaljer i den forklaringen på forhånd. Han kjenner noen av disse personene, men erkjenner ikke å ha gjort noe straffbart. Det er han særlig opptatt av og det har han sagt siden han ble anmeldt, sier Malm.

Varslet i 1999

I september i år kunne VG fortelle hele historien bak den rystende overgrepssaken.

Terje Andreassen slo overgrepsalarm i 1999. Han fryktet for sønnens sikkerhet etter at ekskona var blitt sammen med bedriftseieren.

Andreassen skal selv ha opplevd at bedriftseieren foreslo at de to skulle onanere hverandre på slutten av 70-tallet. På bakgrunn av dette og andre mistanker varslet han politiet.

Fire personer ble avhørt i 1999, selv om Andreassen hadde lagt frem en liste på 14 navn på mulige vitner og fornærmede. Saken ble henlagt som intet straffbart forhold bevist oktober 1999.

Terje Andreassen fikk den daglige omsorgen for sønnen. Han skulle også orienteres dersom sønnen skulle sove alene i samme hus som bedriftseieren, eller være på tomannshånd med ham i mer enn fire–fem timer.

Årsaken var mistankene mot bedriftseieren den gang, ifølge Terje.

I 2000 fikk politiet tilsendt en forklaring fra en annen mann som skal ha opplevd overgrep. Saken ble ikke gjenopptatt. Flere fornærmede omtalte det som en skandale.

Anonymt tips

Det skulle gå 18 år før kjøpmannen igjen ble satt under etterforskning. I oktober i fjor fikk politiet et anonymt tips fra en kvinne. Hun fortalte at en nærstående hadde fortalt at bedriftseieren hadde forgrepet seg mot ham.

Det ble laget en liste over fornærmede, og flere og flere meldte seg til politiet.

– Jeg synes det er bra at det har blitt en tiltale. Sakene til mange av de jeg kjenner til er foreldet. De sakene får jo konsekvenser for tiltalte, men deres historier gjør at de blir mer hold i saken, sier kvinnen til VG.

Håper på mange vitner

Terje Andreassen håper at tiltalen kan sette en stopper for overgrep i fremtiden.

– Og at en eventuell dom gjenspeiler alvorligheten og belastningen overgrepene har innebåret for ofrene, sier Andreassen til VG.

En annen mann, som var registrert som fornærmet hos politiet, sier at det er på tide at barna blir tatt på alvor.

– Det er tragisk at det er så mange nye involverte og det er veldig bra at han nå er tiltalt. Jeg håper han får en passende straff, sier mannen, som fortalte VG at han opplevde å bli utsatt for grove overgrep da han var barn.

Han håper på å bli innkalt som vitne slik at det kan styrke påtalemyndighetens sak.

Også en tredje mann som skal ha opplevd overgrep håper at mange vitner blir innkalt.

– Selv om sakene er foreldet, så tror jeg tror det vil være veldig meningsfullt for en del folk å bli trodd og tatt på alvor, sier mannen.