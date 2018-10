Frp-leder Siv Jensen (t.v.) hevder regjeringen står bak å droppe kuttene til Human Right Service. Men det blir bestridt i Venstre. Foto: Krister Sørbø

Full uenighet i regjeringen om pengene til Human Rights Service

Finansminister Siv Jensen hevder regjeringen er enig i å droppe pengekutt til Hege Storhaugs Human Right Service. Det skaper storm hos regjeringspartner Venstre, som er imot å reversere kuttet.

– Jeg vil bekrefte at Venstres stortingsgruppe enstemmig har sagt at vi er imot HRS-reversering av budsjettkutt som regjeringen selv har foreslått. Jeg kjenner meg derfor ikke igjen i at regjeringspartiene på Stortinget er enige om dette, og dette medfører ikke riktighet, sier Venstres visepresident, Abid Raja til VG.

Venstres stortingsrepresentant Guri Melby bekrefter det Raja sier.

Venstre: – Uheldig

– Vi behandlet den saken senest på gruppemøte i Venstre på onsdag, hvor gruppen vedtok at vi ikke ville være med på å droppe kuttene til Human Right Service. Det er derfor uheldig at finansministeren nå går ut og sier at regjeringspartiene har blitt enige om å droppe kuttene, sier Venstres stortingsrepresentant Guri Melby.

Finansminister Siv Jensen varslet på Facebook tirsdag at hun vil revurdere kutt til en rekke organisasjoner, blant andre til den omstridt og innvandringskritiske organisasjonen Human Right Service.

Hun skriver:

«Etter at statsbudsjettet ble lagt frem har det vært debatt om redusert støtte til enkelte frivillige organisasjoner. Det lytter vi til. Regjeringspartiene har derfor blitt enige om å finne en løsning knyttet til foreslåtte endringer på enkelte tilskudd til frivillige organisasjoner, herunder Retretten, Wayback, Ecpat, Frelsesarmeen, Antirasistisk Senter og Human Right Service (HRS)».

Bekrefter

Hun legger til at «Endringene vil bli håndtert i forbindelse med at finanskomiteen behandler saken i Stortinget, slik at det blir regjeringspartienes utgangspunkt for eventuelle budsjettforhandlinger i høst».

Statssekretær Petter Kvinge Tvedt i Finansdepartementet sier til VG at regjeringspartiene er blitt enige om endringen.

– Betyr det at Human Right Service får beholde den statlige støtten?

– Ja, regjeringspartiene er enig om å finne løsning for de nevnte organisasjonene.

Det vakte harme i Frp da det ble kjent at regjeringen i forslaget til statsbudsjett kuttet en halv millioner kroner i statsstøtten til HRS, fra 1,8 til 1,3 millioner kroner.

Listhaug hardt ut

Sylvi Listhaug gikk hardt ut i VG .

– Både jeg og mange i Frp reagerer kraftig på at man tilfeldigvis kutter den ene organisasjonen som står for noe annet enn det som er politisk korrekt på innvandring- og integreringsfeltet de siste årene, sa konstituert 1. nestleder og tidligere justisminister Sylvi Listhaug til VG.

Hun gikk til frontalangrep på kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, i et innlegg publisert på Facebook.

Det ble lovet omkamp og den ser foreløpig ut som om Frp har vunnet.

Men det er overraskende av regjeringspartiet Venstre har gått med på endringen, blant annet fordi visepresident Abid Raja i forbindelse med Aftenpostens omtale av kravet om omkamp , støttet kuttene.

KrF er nøkkelpartiet

Abid Raja utdyper:

– Jeg forholder meg til det statsbudsjettet regjeringen selv har lagt frem. Min jobb er å bidra til å få flertall for budsjettet, og da er det KrFs sine krav som er viktige inn i forhandling. Og jeg håper vi kan forhandle med KrF fra uken som kommer, og håper de lander på borgerlig side på fredag.

Også Grunde Almeland i Venstres stortingsgruppe bekrefter den enstemmige enigheten.

– Det er enstemmighet i vår gruppe om at vi støtter det foreslåtte kuttet i til Human Right Service i statsbudsjettet. Eventuelle endringer må skje i budsjettforhandlingene, sier han.

Tidligere statsråd og nåværende medlem i Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Per-Willy Amundsen, tar kontakt med VG for å si følgende:

– Abid Raja og Venstres stortingsgruppe må forholde seg til at denne saken er forankret i regjeringen.

VG har bedt om å få kommentar fra Venstre-leder Trine Skei Grande, men har foreløpig ikke fått svar.

SV vil skille

I SV sier de at det må foretas et skille.

– Vi har reagert på regjeringens kutt til organisasjoner som blant annet Retretten og Antirasistisk senter, så der er jeg glad for at Siv Jensen lytter til folk. Men når det gjelder Human Rights Service er jeg svært overrasket over at FrP her vil overkjører sin regjeringspartner Venstre, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

– SV har kuttet støtten til Human Rights Service i våre alternative statsbudsjetter. Vi har merka oss at Venstre og KrF tidligere år har villet trekke støtten. Dette er dårlig bruk av penger, men først og fremst har statsstøtten til HRS gitt dem en legitimitet de ikke fortjener, sier hun.