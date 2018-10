KrFs mektigste fylke stemmer i kveld – Hareide mener alt kan skje til siste slutt

LILLESAND (VG) I kveld skal Agder KrF velge hele 18 delegater til partiets skjebnemøte. Partileder Knut Arild Hareide forventer blå overvekt, men sier at ingenting er avgjort ennå.

Valgkomiteen i Agder KrF har foreslått at de 18 plassene som laget har på KrF-landsmøtet, fordeles slik:

** 11 delegater som vil inn i Solberg-regjeringen.

** Fire delegater som støtter Hareide og rødgrønt samarbeid.

** Tre som vil bli i opposisjon og støtter Hans Fredrik Grøvans modell.

Helt åpent

– Jeg mener dette er helt åpent frem til landsmøtet 2. november, sier Hareide til VG på vei til fylkesårsmøtet i Agder. Han erkjenner at resultatet fra fylket blir viktig for hvor partiet lander.

På VGs opptelling av delegater fra hele landet viser stillingen 74–59 til de som ønsker å gå til høyresiden. Hareide og flere andre regner med at partiets største fylke vil styrke den blå siden.

– Men ingen reiser med bundet mandat og det er skriftlig avstemning, sier han.

Hareide har hatt medvind på de siste årsmøtene, der flere røde delegater har blitt valgt, men han er avhengig av seier på flere kommende fylkesårsmøter.

Hver representant er avgjørende for partilederen, om han skal få mandat til å felle Erna Solberg (H).

Hareide møter i Agder sammen med nestleder Kjell Ingolf Ropstad og stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan.

Har åpnet for å stemme som Rogaland

Valgkomiteen her har lagt opp til at det velges 11 blå, 4 røde og 3 for det tredje alternativet; å bli i opposisjon. Men dette kan endres, og det ventes mye debatt om hvordan valget gjennomføres

I Rogaland forrige helg ble 15 av 16 delegater blå , noe mindretallet mente ikke var representativt.

Fylkesledelsen har gitt uttrykk for at han mener det må velges representativt ut ifra stemningen i salen. Men det er ikke avgjort.

– Vi foreslår å gjennomføre et forholdstallsvalg som vi mener ivaretar intensjonen til fylkesstyret. Så er det fylkesårsmøtet som er suverene til å beslutte dette, sier fylkesleder. Per Sverre Kvinlaug.

Noe Hareide gir sin støtte til.

– Det er en smalet partiledelse som har gitt dette rådet, fordi vi ønsker å gå videre som samlet parti etter 2. november, men det er fylket som avgjør hvordan de vil gjøre det, sier Hareide.

Noen av lokallagene som er til stede på fylkesårsmøtet i Agder sender kun tilhengere av høyresiden.

– Jeg ser at noen her har valgt en annen strategi, sier Hareide.

– Hva syns du om det?

– Vi har ikke lagt noen føringer, men har hatt en tradisjon for å ha respekt for et mindretall, som er grunnlaget for vår anbefaling, sier Hareide.

– Agder er blått

Men ikke alle i Agder er bekymret for om det skjer det samme som i Rogaland.

Grete Kvelland Skaara, gruppeleder i KrF i Kristiansand, er ikke så opptatt av at delegatene skal gjenspeile avstemmingen.

– Jeg har forståelse for at fylkesledelsen legger frem det forslaget, samtidig blir den røde siden godt representert i andre deler av landet. Om flertallet her er blått, som meg, da må jeg stå for det at det skal være mest mulig blått.

Partiledelsen har tidligere gitt råd til fylkene om å velge mest mulig representativt, men Skaara mener dette strider imot hvordan man vanligvis gjennomfører fylkesårsmøtene.

– Vi har aldri tidligere sagt at man skal gjenspeile et mindretall i en sak, flertall er flertall, sier hun.

Derfor mener hun Agder ikke burde være redd for å være blå, da hun mener andre fylkeslag får overvekt av røde delegater

– KrF er et sentrumsparti, noen er mer på venstresiden og andre på høyresiden. På Sørlandet opplever jeg høyresiden dominerer.

– Jeg vil nok si at dette landsmøtet er ganske unikt. Vi har hatt en tradisjon for å løfte frem ulike ståsteder. Når man har valgt personer til et landsmøtet har man ofte lagt vekt på hvor man kommer fra, kjønn, alder, verv og lignende, sier Hareide.