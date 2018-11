Ni menn for retten, tiltalt for ran og vold mot prostituerte

INNENRIKS 2018-11-03T20:30:46Z

Ni menn må tirsdag møte i Oslo tingrett, tiltalt for grove ran og vold mot prostituerte ved to tilfeller i april i fjor. Saken skal gå for retten ut november.

NTB

Publisert: 03.11.18 21:30

Ifølge tiltalen skal sju av de ni ha ranet en leilighet i Bogstadveien i Oslo 24. april i fjor, hvor den ene av de tiltalte hadde avtalt kjøp av seksuelle tjenester med en av de to kvinnene saken omfatter. De tiltalte er i alderen 18 til 21 år.

En av mennene skal ha rettet en pistollignende gjenstand mot kvinnene. Flere av mennene kom med trusler og skal ha vært voldelige. Deretter ranet de til seg en rekke verdigjenstander i tillegg til en større pengesum.

Fire menn, inkludert to av dem som medvirket i det første ranet, skal ifølge tiltalen ha utført et tilsvarende ran i en leilighet i Tønsberg fire dager senere.

De skal ha avtalt å kjøpe seksuelle tjenester per telefon, for deretter å møte opp i leiligheten og truet kvinnene med en pistollignende gjenstand. Ifølge tiltalen skal den ene mannen ha bundet fast hendene til den ene kvinnen bak ryggen hennes med tape.

En av de tiltalte er i tillegg tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, to andre er tiltalt for å ha oppbevart narkotika og en annen for besittelse av dopingmiddelet Trenacetat.