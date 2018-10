STATSADVOKAT: Pascal Labonne-Collin utenfor retten i Dijon. Foto: Tomm W. Christiansen

Fransk statsadvokat: – Mulig drapsvåpen funnet i Oslo

DIJON (VG) Drapssiktede Makaveli Lindén (20) var ikke bevæpnet da han ble arrestert i Dijon tirsdag. Den franske statsadvokaten Pascal Labonne-Collin opplyser til VG at det trolige drapsvåpenet er blitt funnet i Oslo.

– Ja, han var ubevæpnet da han kom til Dijon. Kniven som trolig ble brukt til drapet skal ha blitt funnet på stedet – i Oslo, sier Labonne-Collin til VG.

Christian Hatlo som er politiadvokat på saken sier til VG at han ikke kan kommentere hvorvidt drapsvåpenet er funnet eller ei. VG har tidligere skrevet at politiet har gjort funn langs Frognerelva, men at søppelkassene i området allerede tømt da politiet gjorde de første søkene .

Makaveli Lindén møtte onsdag for fransk rett der han ble varetektsfengslet. Han ble deretter overført til det lokale fengslet, der han vil sitte i påvente av å bli utlevert til Norge – eller Sverige .

Statsadvokat Labonne-Collin opplyser nemlig at svenskene har en mulighet til å begjære ham overført dit, ettersom det er Lindéns hjemland og i likhet med Frankrike et EU-land.

Hva Lindén selv ønsker er hittil ikke kjent. Hans oppnevnte advokat, Arienne Riquet-Michel opplyste torsdag til VG, via sin sekretær at hun ikke hadde ytterligere kommentarer til saken. Lindén har uansett ikke anledning til å anke onsdagens rettskjennelse, opplyser statsadvokaten.

Oslo politidistrikt er imidlertid ikke bekymret for at Lindéns statsborgerskap skal kompliserer prosessen.

– Det eneste jeg ser som kunne ha stukket kjepper i hjulene for utleveringsprosessen til Norge, er om han hadde vært siktet i alvorlige kriminalsaker i Sverige. Om det hadde vært tilfelle, så ville vi ha fått beskjed om det fra svenske myndigheter for lenge siden, sier Christian Hatlo.

Fikk snakke med far etter pågripelsen

Det var tirsdag ettermiddag Makaveli Lindén ble arrestert på togstasjonen i Dijon, etter at politiet hadde sporet ham via telefon.

Statsadvokat Pascal Labonne-Collin opplyser til VG at Lindén har fått anledning til å snakke med sin far via WhatsApp, etter at han ble arrestert.

Makaveli Lindén var etterlyst og siktet for drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24). Paltto ble knivdrept i sin egen leilighet på Majorstuen mandag 15. oktober . Makaveli Lindén er også siktet for et ran som skjedde i Essendrops gate samme morgen.

Politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt sa til VG onsdag ettermiddag at de har kontakt med franske myndigheter om saken, men at videre saksbehandling skjer på et formelt nivå.

– Begjæringen om utlevering må behandles av flere instanser og gå via justisdepartementet i Norge, deretter tilsvarende myndigheter i Frankrike, før begjæringen kan behandles. Vi har fått frist til 30. november, men har på grunn av sakens natur laget den allerede i dag, sa Hatlo.

Han anslo at begjæringen om utlevering vil bli tilsendt franske myndigheter fredag.

– Vi er opptatt av at vi skal få lov til å være med på avhør. Det kan gå noe fortere, men vi må fortsatt sende en rettsanmodning om dette fra statsadvokaten i Norge, til statsadvokaten i Sverige. Vi håper å få opprettet denne kontakten raskt, og stilt ham de spørsmålene vi ønsker.