NY LEDER: Oddbjørg Minos er innstilt som ny leder for KrF kvinner. Blir hun valgt søndag, skal hun stille på landsmøtet 2. november som delegat fra KrFs sentralstyre. Foto: Oda Leraan Skjetne

Kvinnetopp går imot Hareide - vil heller velge Erna Solberg

INNENRIKS 2018-10-21T09:54:31Z

Oddbjørg Minos er innstilt som ny leder i KrF Kvinner, som stiller med hele 12 delegater på landsmøtet. Først nå flagger hun sin mening.

Landsmøtet til KrF kvinner skal nå bestemme hvem delegatene til KrFs skjebnelandsmøte skal være.

De første åtte delegatene velges fra sentralstyret – og det er der dramaet ligger denne søndagen. For de skal velge nytt sentralstyre. Oddbjørg Minos er innstilt som ny leder.

- Jeg legger bort min personlig preferanse, som i utgangspunktet ville vært å gå til venstre, og vil heller gå til dagens regjering først, sier Minos til landsmøtet.

Dermed vil hun stemme imot sin partileder, sammen med én annen innstilt delegat. Tre andre som er innstilt i sentralstyret, vil helst følge ham.

Hareide ligger per nå kraftig under. Se hva delegatene vil stemme her:

Kom med stikk til Hareide

Avtroppende leder Ann Kathrine Skjørshammer leverte flere stikk til KrF-leder Knut Arild Hareide da hun åpnet landsmøtet. Blant annet ved å si at den gode diskusjonen om saker stoppet da Hareide lanserte sitt alternativ.

– Diskusjonen skjer under en føring og ikke under et åpent og fritt landskap, sier Skjørshammer.

Og hun ber Hareide innrømme at det å gå inn i regjering med Ap og Sp vil være et løftebrudd til velgerne som stemte på dem i fjor.

– Jeg fremholder at det å gå inn i regjeringen Støre, med SV som parlamentarisk grunnlag, er like mye løftebrudd som å gå inn i regjeringen Solberg. Det ene er ikke noe bedre og mer moralsk enn det andre, sier Skjørshammer.

Lørdag valgte Rogaland sine delegater og resultatet ble et stort nederlag for KrF-leder Knut Arild Hareide. 15 av 16 delegater vil nemlig beholde Erna Solberg som statsminister , mot Hareides ønske.