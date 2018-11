Knut Arild Hareide i tale til landsmøtet: Går av som partileder hvis han taper

GARDERMOEN (VG) Etter å ha nektet å svare på spørsmål om sitt lederskap i flere uker, innrømmer nå KrF-leder Knut Arild Hareide at han går av dersom landsmøtet stemmer ham ned.

Knut Arild Hareide har internt, før landsmøtet, varslet at han vil gå av hvis hans råd om å gå i regjering med Ap og Sp taper på landsmøtet. Men han har nektet å svare på dette offentlig.

Nå legger han hele sin skjebne som partileder i potten for å vinne frem på landsmøtet og stiller et ultimatum til sitt eget parti:

– Jeg har vært opptatt av en så viktig sak for partiet skulle handle om partiet, ikke om meg som person. Derfor har jeg inntil nå ikke svart offentlig på spørsmål om min fremtid som partileder, sier Hareide.

Han avklarer at han ikke kan bli sittende hvis partiet velger å gå i en regjering med Frp.

– Det er ikke riktig at jeg blir sittende som partileder hvis landsmøtet velger en annen kurs, sier Hareide.

Ropstad pekt ut som arvtager

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad er i KrF-kretser pekt ut som en arvtaker etter Hareide dersom han går av.

Han har stått hardt på at partiet bør gå i regjering med Høyre, Venstre - og Frp.

Advarer mot opposisjon

Partiet er splittet i dem som vil gå inn i en rød regjering og en blå regjering. Men en del vil ikke gå i regjering i det hele tatt – de vil forbli i opposisjon.

Hareide advarte på det sterkeste mot det alternativet.

– Vi må gjøre et valg for å overleve, sier Hareide.

– Jo nærmere samarbeidet med ytre høyre har vært, jo nærmere har vi kommet sperregrensen, advarer Hareide.

Hareide påpeker at KrF i under valget i fjor var 5000 stemmer over sperregrensen:

Det er et dypt, dypt splittet KrF som er samlet til landsmøtet.

– Jeg vet at det har kostet for dere. Gode relasjoner er blitt satt på prøve, sier Hareide.

Blå side tapte et slag på starten av landsmøtet, da flertallet gikk inn for hemmelig votering .

Fakta: Dette skjer på landsmøtet

190 delegater har stemmerett på landsmøtet. De skal stemme over (1) om de vil gå i en regjering med Ap og Sp, (2) om de vil gå i en regjering med Høyre, Venstre og Frp eller (3) og de ikke skal gå i regjering og forbli i opposisjon.

190 delegater har stemmerett på landsmøtet. De skal stemme over (1) om de vil gå i en regjering med Ap og Sp, (2) om de vil gå i en regjering med Høyre, Venstre og Frp eller (3) og de ikke skal gå i regjering og forbli i opposisjon.

Når får vi svar? Det er ventet et resultat før 18.30 fredag ettermiddag.

Rød/blå: Blå side har 99 delegater og rød side har 90. Men noen av de blå og røde delegatene vil ikke inn i regjering.

De som ikke vil i regjering: Deler vi opp på dem ser det slik ut: 78 delegater er blå, 83 delegater er røde og 28 vil ikke i regjering. Av dem som ikke vil i regjering er 21 blå og 7 røde.

Hemmelig valg: Delegatene har imidlertid ikke bundet mandat på landsmøtet. Det betyr at de kan komme til å stemme noe annet enn de har varslet, og med hemmelig avstemning er det en klar oppfatning at Hareide-leiren lettere kan klare å overtale nok usikre delegater.